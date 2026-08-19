Monaco et Paul Pogba ont annoncé conjointement la fin de leur collaboration, qui aura duré un an.





« À son arrivée, nous lui avons expliqué qu’il s’agissait d’un grand défi, d’une entreprise audacieuse et ambitieuse », a expliqué le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, dans une déclaration conjointe. « Certes, l’issue n’est pas celle que nous espérions, mais cela ne doit pas ternir l’enthousiasme qui a accompagné son retour au club, ni le fait que Paul ait retrouvé sa forme et le football professionnel durant cette période. Ce que Paul a apporté au vestiaire, en particulier aux joueurs les plus jeunes avec lesquels il a constamment partagé sa vaste expérience et prodigué des conseils, a été inestimable, et son attitude a été exemplaire ». « Dans un premier temps, il restera à Monaco pour récupérer ».



