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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

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Pogba, c’est officiel : il ne rejoint pas Monaco. Désormais, la MLS ou l’Arabie saoudite

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P. Pogba
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Le milieu de terrain et le club de la Principauté annoncent conjointement la fin de leur lien, qui n’a duré qu’un an

Monaco et Paul Pogba ont annoncé conjointement la fin de leur collaboration, qui aura duré un an.


« À son arrivée, nous lui avons expliqué qu’il s’agissait d’un grand défi, d’une entreprise audacieuse et ambitieuse », a expliqué le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, dans une déclaration conjointe. « Certes, l’issue n’est pas celle que nous espérions, mais cela ne doit pas ternir l’enthousiasme qui a accompagné son retour au club, ni le fait que Paul ait retrouvé sa forme et le football professionnel durant cette période. Ce que Paul a apporté au vestiaire, en particulier aux joueurs les plus jeunes avec lesquels il a constamment partagé sa vaste expérience et prodigué des conseils, a été inestimable, et son attitude a été exemplaire ». « Dans un premier temps, il restera à Monaco pour récupérer ».


  • « Même si je n’ai pas joué autant de matches que je l’espérais, je serai toujours reconnaissant pour l’opportunité de porter leur maillot », a déclaré Pogba, qui a cumulé six apparitions en sortie de banc avec Monaco.


    Pour l’avenir du joueur né en 1993, ancien de la Juventus et champion du monde avec la France en 2018, la piste de l’Arabie saoudite ou de la MLS est évoquée. Mais un rétablissement physique complet est indispensable avant toute nouvelle aventure.

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