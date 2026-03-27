Pjanic met l'Italie en garde : « Ce sera l'enfer et Dzeko peut à lui seul faire basculer un match »

Mardi soir, l'Italie affrontera la Bosnie en Bosnie lors de la finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026. Les Azzurri ont battu l'Irlande du Nord 2-0, tandis que les Bosniaques ont pris le dessus sur le Pays de Galles aux tirs au but, après un match qui s'est prolongé en prolongation suite à un but de l'incontournable Edin Dzeko dans les dernières minutes du temps réglementaire.





Interrogé par Sky Sport Unplugged, l'ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juventus, mais surtout joueur historique de l'équipe nationale bosniaque, Miralem Pjanic, a prévenu les Azzurri que le match qui se déroulera au Bilino Polje de Zenica sera tout sauf une promenade de santé.



