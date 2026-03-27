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Emanuele Tramacere

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Pjanic met l'Italie en garde : « Ce sera l'enfer et Dzeko peut à lui seul faire basculer un match »

Italie
M. Pjanic
Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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Mardi soir, l'Italie affrontera la Bosnie en Bosnie lors de la finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026. Les Azzurri ont battu l'Irlande du Nord 2-0, tandis que les Bosniaques ont pris le dessus sur le Pays de Galles aux tirs au but, après un match qui s'est prolongé en prolongation suite à un but de l'incontournable Edin Dzeko dans les dernières minutes du temps réglementaire.


Interrogé par Sky Sport Unplugged, l'ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juventus, mais surtout joueur historique de l'équipe nationale bosniaque, Miralem Pjanic, a prévenu les Azzurri que le match qui se déroulera au Bilino Polje de Zenica sera tout sauf une promenade de santé.


  • ÇA VA ÊTRE LA FOLIE

    « Ça va être un véritable chaos, les supporters vont mettre une ambiance d'enfer jusqu'au coup de sifflet final »

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  • UNE ÉQUIPE QUI SE DONNE À FOND SUR LE TERRAIN

    « La Bosnie a enfin retrouvé confiance en elle. C'est une équipe qui se donne à fond, qui se sacrifie sur le terrain. L'entraîneur a accompli un travail formidable sur le plan psychologique et tactique, et on sent un fort sentiment d'appartenance. »

  • DZEKO DÉCIDE DES MATCHS À LUI SEUL

    « Nous avons plusieurs joueurs capables de faire la différence, mais Edin reste notre référence absolue. C'est lui qui débloque la situation dans les moments les plus difficiles, il sait garder le ballon pour faire monter l'équipe et marquer ces buts un peu chanceux qui valent trois points. Il décide des matchs à lui seul, et son intelligence footballistique est intacte malgré l'âge. »

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