L'entraîneur de Wrexham a affirmé que son équipe mènera sa course aux barrages « jusqu'au bout », après une victoire convaincante 2-0 contre Stoke City qui a relancé la saison des Dragons. Au sortir de deux défaites consécutives face à Southampton et Birmingham City, les Red Dragons ont fait preuve de caractère au SToK Cae Ras pour raviver leurs espoirs de promotion.

Au regard des autres résultats, l’écart avec Hull City, sixième, est désormais de deux points seulement. Alors que la saison régulière touche à son terme, le club aux mains d’Hollywood est bien placé pour intégrer le top 6 et offrir une fin de campagne à haut suspense. Mardi, les Dragons se rendront à Oxford, en lutte pour éviter la relégation, avant de conclure leur parcours à Coventry, déjà promu, puis de recevoir Middlesbrough, également en course pour les barrages, avec l’espoir d’un accession historique.