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Phil Parkinson lance un avertissement à ses rivaux du Championship alors que Wrexham se rapproche d'une place en barrages
Les Red Dragons sont de nouveau en lice pour les barrages.
L'entraîneur de Wrexham a affirmé que son équipe mènera sa course aux barrages « jusqu'au bout », après une victoire convaincante 2-0 contre Stoke City qui a relancé la saison des Dragons. Au sortir de deux défaites consécutives face à Southampton et Birmingham City, les Red Dragons ont fait preuve de caractère au SToK Cae Ras pour raviver leurs espoirs de promotion.
Au regard des autres résultats, l’écart avec Hull City, sixième, est désormais de deux points seulement. Alors que la saison régulière touche à son terme, le club aux mains d’Hollywood est bien placé pour intégrer le top 6 et offrir une fin de campagne à haut suspense. Mardi, les Dragons se rendront à Oxford, en lutte pour éviter la relégation, avant de conclure leur parcours à Coventry, déjà promu, puis de recevoir Middlesbrough, également en course pour les barrages, avec l’espoir d’un accession historique.
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Parkinson exige que ses joueurs rendent des comptes.
S'exprimant devant les médias après la rencontre, Parkinson a affirmé que Wrexham ne comptait pas relâcher ses efforts. « L'objectif est de se battre jusqu'au bout, et c'est le message que nous avons transmis aux joueurs », a déclaré l'entraîneur. « Nous ne comptons pas laisser les autres formations nous ravir notre place en barrages. La clé ? Assumer nos responsabilités et élever notre niveau de jeu pour gagner des matchs à ce niveau. »
Les deux buts sont tombés lors d’une première mi-temps débridée. George Thomason a d’abord été crédité de l’ouverture du score, mais Parkinson a ensuite confirmé que c’est bien Josh Windass qui avait inscrit le premier but, d’une touche décisive sur corner. Windass a immédiatement doublé la mise 69 secondes plus tard, profitant d’une erreur d’Aaron Cresswell pour marquer son 14^e but de la saison et sceller définitivement le score.
Un coup de pouce de Birmingham redonne espoir à Wrexham
Wrexham a bénéficié d’un coup de pouce après le coup de sifflet final, lorsque s’est répandue la nouvelle que Tomoki Iwata, de Birmingham City, venait d’égaliser tardivement contre Hull. Ce résultat a empêché les principaux rivaux de Wrexham de creuser l’écart au classement, maintenant la course aux barrages grande ouverte à trois journées de la fin.
Parkinson a reconnu qu’il ignorait le score au MKM Stadium jusqu’à la fin de sa propre rencontre. « Honnêtement, je ne savais pas quel était le score jusqu’à ce que je sorte du tunnel et que quelqu’un me dise que le match était toujours en cours mais qu’il était de 1-1. C’est donc bien sûr un bonus et nous n’allons pas le nier. Birmingham est une bonne équipe, comme on l’a vu la semaine dernière, et ses joueurs sont sans doute déçus de ne plus être dans la course. Mais ils nous ont rendu service et maintenant nous nous rendons à Oxford. Nous verrons si nous pouvons maintenir ce rythme jusqu’à la fin. »
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L’entraîneur de Stoke, Robins, a exprimé sa colère après ces moments « ridicules ».
Alors que Wrexham savoure son regain de forme, l’entraîneur de Stoke, Mark Robins, doit constater les dégâts d’une série noire qui a précipité les Potters à la 17e place du classement. Après une sixième défaite consécutive à l’extérieur, le technicien n’a pas mâché ses mots pour décrypter la performance de son équipe, pointant des « erreurs individuelles » comme cause principale de l’échec.
Robins a déclaré : « Il n’y avait pas grand-chose à signaler jusqu’à deux moments ridicules. Il y a beaucoup de choses à régler. Si certains veulent choisir la facilité, ils ne feront pas partie de mon équipe. Mais cela peut être réglé, cela sera réglé — et j’ai hâte d’y être. Nous devons nous assurer que ce que nous ferons cet été nous sera profitable à long terme. C'est un moment grave et je vais vraiment m'y atteler, car cela ne peut pas continuer ainsi. »