À 42 ans, il succède au Danois Kasper Hjulmand, dont le départ était anticipé depuis plusieurs semaines. En provenance du FC Toulouse, où il évoluait en Ligue 1, Martínez devient le deuxième technicien espagnol à prendre les rênes du club rhénan après le champion Xabi Alonso.

« Nous avons longuement réfléchi à la question de savoir quel entraîneur correspondait le mieux à la prochaine phase de développement du Bayer 04 », a déclaré le directeur sportif Simon Rolfes : « Carles Martínez a su faire progresser de nombreux jeunes joueurs à Toulouse et a formé une équipe internationale soudée. »

Il s’est engagé pour deux ans. La saison passée, il avait mené le club à la neuvième place et, en 2023, avait conquis la Coupe de France comme adjoint. « Carles est un entraîneur aux principes clairs et à la philosophie de jeu moderne », a déclaré Rolfes. « Nous sommes convaincus qu’il saura donner l’élan nécessaire à notre avenir sportif. » Son contrat en France arrivait à échéance en fin de saison.