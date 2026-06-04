Comme l'a annoncé le Werkself jeudi, l'Espagnol Carles Martinez sera le nouvel entraîneur du club.
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Personne ne l’avait vu venir : le Bayer Leverkusen annonce une surprise de taille concernant son entraîneur
À 42 ans, il succède au Danois Kasper Hjulmand, dont le départ était anticipé depuis plusieurs semaines. En provenance du FC Toulouse, où il évoluait en Ligue 1, Martínez devient le deuxième technicien espagnol à prendre les rênes du club rhénan après le champion Xabi Alonso.
« Nous avons longuement réfléchi à la question de savoir quel entraîneur correspondait le mieux à la prochaine phase de développement du Bayer 04 », a déclaré le directeur sportif Simon Rolfes : « Carles Martínez a su faire progresser de nombreux jeunes joueurs à Toulouse et a formé une équipe internationale soudée. »
Il s’est engagé pour deux ans. La saison passée, il avait mené le club à la neuvième place et, en 2023, avait conquis la Coupe de France comme adjoint. « Carles est un entraîneur aux principes clairs et à la philosophie de jeu moderne », a déclaré Rolfes. « Nous sommes convaincus qu’il saura donner l’élan nécessaire à notre avenir sportif. » Son contrat en France arrivait à échéance en fin de saison.
Bayer Leverkusen : l’arrivée de Martinez surprend agréablement
L’arrivée de l’Espagnol met fin à plusieurs semaines d’incertitude pour le Bayer Leverkusen, les signes du départ de Hjulmand s’étant multipliés dès la saison en cours. Âgé de 54 ans, ce dernier avait pris les rênes du club dès la 2^e journée, stabilisant l’équipe grâce à une excellente première partie de saison avant un second acte plus décevant, conclu sans qualification pour la Ligue des champions.
L’arrivée de Martinez, 42 ans, surprend car son nom n’avait pas circulé précédemment à Leverkusen. Relativement inconnu, il a toutefois acquis une première expérience solide comme entraîneur principal au FC Toulouse en Ligue 1 au cours des trois dernières années.
Né à Barcelone, il a formé les jeunes à l’Espanyol et au Barça, dont l’équipe U16 des Blaugrana de 2018 à 2019. Après des expériences au Qatar et au Koweït, il est arrivé à Toulouse fin 2022 comme entraîneur adjoint avant d’être promu à la tête de l’équipe six mois plus tard.
Sous sa direction, le club toulousain a terminé onzième, dixième puis neuvième du classement lors des trois dernières saisons.
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La quête d’un nouvel entraîneur principal s’avère laborieuse pour le Bayer Leverkusen.
Le candidat favori était en réalité le compatriote de Martinez, Andoni Iraola (43 ans). Ce dernier quitte l'AFC Bournemouth après trois années couronnées de succès. Cependant, après le limogeage d'Arne Slot par le FC Liverpool ce week-end, Iraola s'est imposé comme le successeur idéal. Un accord aurait d'ailleurs déjà été trouvé, et l'annonce de cette collaboration est attendue dans les prochains jours.
À Leverkusen, l’espoir d’accueillir Iraola a poussé l’ancien joueur de l’Atlético Filipe Luis, également pressenti, à choisir l’AS Monaco. L’absence de licence UEFA Pro a toutefois compté : sans dérogation, les Monégasques risquent une amende de 25 000 euros par match si Filipe Luis siège sur le banc.
Oliver Glasner (51 ans, qui quitte Crystal Palace) ne souhaiterait pas revenir en Bundesliga et serait en pourparlers avec l’AC Milan. Selon Sport Bild, l’ancien entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, se serait lui-même proposé à la « ville aux couleurs », mais n’aurait pas convaincu les dirigeants du club. Quant à Michel (50 ans), il quitte le FC Gérone pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.
Le choix de l’entraîneur constitue un véritable « critère éliminatoire » pour le joueur convoité Kennet Eichhorn.
Carro et Rolfes sont donc contraints d'accélérer : leur calendrier prévoit toujours de présenter d'ici la fin de la semaine le futur entraîneur, déjà prévu pour la saison à venir.
La quête de l’entraîneur idéal est toutefois compliquée par la course au super-talent Kennet Eichhorn, appartenant au Hertha BSC. Plusieurs clubs se disputent déjà les services de ce jeune joueur de 16 ans. Selon le magazine kicker, le Bayer disposerait en principe de « bonnes chances » de recruter Eichhorn. Cependant, la question de l’entraîneur, restée trop longtemps en suspens, a retardé la conclusion d’un accord. Ce point constituait un « critère rédhibitoire », car le jeune joueur refusait de s’engager auprès d’un club dont l’identité du futur entraîneur n’était pas clairement établie.