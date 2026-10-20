L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, s’est présenté devant la presse avant la rencontre de mercredi face au RB Leipzig, au Santiago Bernabeu, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA. Le Real Madrid aborde ce match après une victoire 4-1 contre Séville en Liga et un succès européen 4-3 arraché à la Roma au terme d’un match à rebondissements.

Malgré ces récentes victoires, Mourinho a souligné que les résultats passés ne comptaient pas, alors que le Real Madrid vise une place parmi les huit premiers.

« Ce n’est pas parce que vous en avez gagné trois que vous gagnerez le quatrième », a prévenu Mourinho.