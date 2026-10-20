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« Personne n’est intouchable ! » : Jose Mourinho lance un avertissement ferme à son effectif avant d’affronter le RB Leipzig
Mourinho exige une concentration de tous les instants malgré une série impressionnante
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, s’est présenté devant la presse avant la rencontre de mercredi face au RB Leipzig, au Santiago Bernabeu, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA. Le Real Madrid aborde ce match après une victoire 4-1 contre Séville en Liga et un succès européen 4-3 arraché à la Roma au terme d’un match à rebondissements.
Malgré ces récentes victoires, Mourinho a souligné que les résultats passés ne comptaient pas, alors que le Real Madrid vise une place parmi les huit premiers.
« Ce n’est pas parce que vous en avez gagné trois que vous gagnerez le quatrième », a prévenu Mourinho.
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L’entraîneur du Real Madrid refuse de considérer ses joueurs vedettes comme « intouchables »
Interrogé sur la composition de l’équipe et la concurrence sur les ailes entre Vinicius Junior et l’ancien joueur de Leipzig Yan Diomande, Mourinho a adressé un message ferme à son groupe. « Personne n’est intouchable, a déclaré Mourinho. Je n’aime pas cette notion de joueur intouchable. »
« Ce sont ses performances sur le terrain qui rendent un joueur intouchable », a affirmé l’entraîneur portugais.
« Vinicius jouera sur l’aile gauche demain. Yan ne sait pas s’il jouera demain ou non, alors imaginez », a-t-il ajouté.
Mourinho salue l’éthique de travail de son effectif et définit des objectifs réalistes
Mourinho a salué le dévouement de son groupe, soulignant les habitudes de récupération de Jude Bellingham et de Diomande, ainsi que celles de coéquipiers comme Ibrahima Konate. « Jude a cette culture de la récupération et du soin méticuleux. Diomande vient toujours l’après-midi avec le kinésithérapeute », a observé Mourinho.
Concernant les ambitions européennes du club, Mourinho a appelé au réalisme : « L’objectif du Real Madrid, pour l’instant, n’est pas de remporter la Ligue des champions, mais de se qualifier pour la phase suivante. »
« Nous avancerons étape par étape : d’abord, viser une place parmi les 11 ou 12 premiers, puis tout donner pour la remporter », a-t-il ajouté.
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Le Real Madrid se prépare à affronter Leipzig avant le Clasico
Alors qu’un choc contre Barcelone se profile ce week-end en championnat, Mourinho reste pleinement concentré sur l’objectif de prendre les trois points face à Leipzig, qui se remet d’une défaite 6-1 contre le Bayern Munich.
Le Real Madrid affiche un solide bilan à domicile contre les clubs allemands, ayant marqué lors de 26 matches européens consécutifs à domicile face à des équipes de Bundesliga.
Le Real Madrid reçoit le RB Leipzig mercredi à 20 h GMT au stade Santiago Bernabéu.
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