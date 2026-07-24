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Pep Guardiola réagit à l’offre de prendre les commandes de la sélection italienne, suite à son entretien avec Paolo Maldini
Guardiola rejette une approche italienne
Guardiola a officiellement décliné l’offre de la Fédération italienne de football (FIGC) de prendre les rênes de l’équipe nationale, à l’issue d’entretiens directs avec le directeur technique fraîchement nommé, Maldini. L’entraîneur catalan a sérieusement envisagé cette proposition après avoir décidé de quitter Manchester City, où il a connu un parcours couronné de succès pendant dix ans. Finalement, Guardiola a choisi de respecter son plan initial : prendre une année sabbatique loin du monde du football pour se consacrer à sa famille.
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« Je ne me sens pas d'humeur à ça » Cette déclaration, brève mais significative, reflète un état d’esprit courant dans le vestiaire : l’attaquant vedette reconnaît ouvertement ne pas être dans les dispositions idéales pour aborder la rencontre. Une franchise rare qui, selon les observateurs, pourrait aussi traduire une fatigue physique ou une pression psychologique. Reste à savoir comment le staff technique compensera cette baisse de moral pour maintenir l’efficacité offensive de l’équipe.
Au-delà de son besoin de souffler, Guardiola nourrissait des doutes sur le rôle de sélectionneur national, fondé sur le repérage à distance plutôt que sur une présence quotidienne sur le bord du terrain.
Il a réitéré son exigence d’un engagement total dans chaque poste, tout en reconnaissant son lien étroit et son profond respect pour Maldini, qui lui a présenté un projet à long terme. Comme le rapporte laGazzetta, l’entraîneur de 55 ans a déclaré : « Merci, je suis honoré, mais pour l’instant, je ne me sens pas à la hauteur. »
Développant ses standards exigeants, l’ancien coach de Manchester City a ajouté : « Si je m’engage, je m’y consacre à 100 %. »
La FIGC se dote d’une vision à long terme
Maldini, accompagné de son conseiller Leonardo, avait présenté un projet ambitieux de huit à dix ans visant à reconstruire les fondations du football italien. Les détails financiers n’ayant pas été dévoilés en raison d’un refus poli, la FIGC s’est immédiatement tournée vers d’autres options. Selon La Gazzetta, la légende italienne Andrea Pirlo émerge désormais comme le candidat principal, considéré comme l’homme de la situation pour mettre en place un nouveau cadre tactique chez les Azzurri.
- ZUMA Press Wire
Les Azzurri visent une nomination rapide
La FIGC doit agir rapidement pour finaliser la nomination de Pirlo avant le coup d’envoi de la Ligue des Nations, dans huit semaines. Le futur sélectionneur aura la lourde tâche de forger une identité tactique bien distincte en vue des qualifications pour l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030. De son côté, Guardiola profitera de son congé sabbatique en attendant que se présente l’occasion idéale s’il décide de reprendre les rênes d’un club à l’avenir.
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