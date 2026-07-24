Au-delà de son besoin de souffler, Guardiola nourrissait des doutes sur le rôle de sélectionneur national, fondé sur le repérage à distance plutôt que sur une présence quotidienne sur le bord du terrain.

Il a réitéré son exigence d’un engagement total dans chaque poste, tout en reconnaissant son lien étroit et son profond respect pour Maldini, qui lui a présenté un projet à long terme. Comme le rapporte laGazzetta, l’entraîneur de 55 ans a déclaré : « Merci, je suis honoré, mais pour l’instant, je ne me sens pas à la hauteur. »

Développant ses standards exigeants, l’ancien coach de Manchester City a ajouté : « Si je m’engage, je m’y consacre à 100 %. »