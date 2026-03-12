Goal.com
Malen Bologna Roma Europa LeagueGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduit par

Pellegrini répond à Bernardeschi, puis les poteaux arrêtent Rome et Bologne : 1-1, tout se décidera au match retour

Revivez la course en direct.

Après deux défaites cuisantes en championnat contre respectivement Gênes et Vérone, Bologne et Rome s'affrontent pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League dans le derby italien et font match nul 1-1 : lors du match aller au stade Dall'Ara, les deux équipes se partagent le résultat. Au but d'avance des Rossoblù, signé d'un tir du gauche enroulé de Bernardeschi sur une belle action personnelle de Rowe, Lorenzo Pellegrini a répondu en égalisant, habile à marquer à bout portant et à exploiter l'assist fourni par Malen (qui a également suscité quelques protestations de la part des Émilien).

Tout se jouera donc lors du match retour dans exactement sept jours à l'Olimpico (qui se disputera dans la capitale en raison du meilleur classement des Giallorossi dans le championnat).

  • LE TABLEAU

    BOLOGNE-ROME 1-1

    BUTEURS : 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario (85' Zortea), Casale (84' Vitik), Lucumi, Miranda (79' Lykogiannis) ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi) ; Castro (79' Dallinga). Entraîneur : Italiano

    ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso) ; Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz) ; Malen. Entraîneur : Gasperini

    ARBITRE : Jablonski

    AVERTISSEMENTS : Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXCLUSIONS : -

  • BUTS ET ACTIONS MARQUANTES

