Mark Pain
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Pedro Neto et Valentin Barco réagissent alors que Chelsea renverse Leeds pour s’imposer 6-3
Chelsea en inscrit six dans une sensationnelle remontée en seconde période
Chelsea a validé sa place au quatrième tour de la Carabao Cup après avoir comblé un retard de deux buts pour battre Leeds United 6-3 dans un thriller chaotique à Stamford Bridge. Tarik Muharemovic et Brenden Aaronson ont donné deux buts d’avance aux visiteurs avant que Chelsea ne signe une réaction explosive en seconde période.
Cole Palmer a inscrit un doublé en deux minutes pour égaliser, avant que Pedro Neto, Danny Welbeck et Valentin Barco ne trouvent eux aussi le chemin des filets pour sceller la qualification.
L’équipe de Xabi Alonso a désormais inscrit 16 buts en cinq matches depuis le début de la saison 2026-2027.
- PRiME Media Images
Neto décortique son but et son état d’esprit joyeux
Neto, qui a apporté un nouvel élan en sortant du banc à la mi-temps, s’est exprimé sur sa finition pleine de sang-froid et sur l’atmosphère sous Alonso. L’ailier portugais a salué Morgan Rogers pour la passe décisive tout en reconnaissant l’état d’esprit inflexible de l’équipe.
Il a admis que, même si des progrès défensifs sont nécessaires, le groupe prend énormément de plaisir avec son football offensif.
« C’est un peu fou, a reconnu Neto. Morgan a fait la partie la plus difficile, puis je n’avais plus qu’à mettre le ballon au fond. C’est vraiment un vrai bonheur. Tout le monde joue avec le sourire. »
Barco dédie son premier but à sa fille nouveau-née
Barco était tout aussi ravi après avoir inscrit son premier but pour Chelsea, décrivant cette remontée comme une expérience folle. Le défenseur argentin a révélé une promesse personnelle qu'il avait faite avant le coup d'envoi, dédiant sa célébration pleine d'émotion à sa fille nouveau-née.
Il a affiché une confiance totale dans sa condition physique pour rivaliser dans le football anglais sous la confiance d'Alonso.
« C'était incroyable, j'espère que c'est le premier d'une longue série, a déclaré Barco. J'ai parlé avec ma femme avant le match et j'ai dit que je marquerais un but pour mon bébé, donc j'ai fait cette célébration pour ma fille Gemma. Je me sens prêt et à l'aise avec l'équipe et l'entraîneur. »
- Getty Images Sport
Chelsea place la barre très haut dans toutes les compétitions
Les deux joueurs ont souligné que la démonstration offensive impitoyable de Chelsea reflète sa volonté de lutter pour tous les trophées en jeu cette saison. Cette victoire renversante confirme la progression de l’effectif après les précieuses leçons tirées des campagnes précédentes.
Chelsea se tourne désormais de nouveau vers la Premier League avec une dynamique clairement en sa faveur.
« La mentalité du club est de gagner dans chaque compétition », a conclu Neto. « Nous voulons aller en finale pour gagner la Carabao Cup et, en FA Cup, c’est la même chose. »
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