Pedro Neto et Valentin Barco réagissent alors que Chelsea renverse Leeds pour s’imposer 6-3

Chelsea a validé sa place au quatrième tour de la Carabao Cup après avoir comblé un retard de deux buts pour battre Leeds United 6-3 dans un thriller chaotique à Stamford Bridge. Tarik Muharemovic et Brenden Aaronson ont donné deux buts d’avance aux visiteurs avant que Chelsea ne signe une réaction explosive en seconde période.

Cole Palmer a inscrit un doublé en deux minutes pour égaliser, avant que Pedro Neto, Danny Welbeck et Valentin Barco ne trouvent eux aussi le chemin des filets pour sceller la qualification.

L’équipe de Xabi Alonso a désormais inscrit 16 buts en cinq matches depuis le début de la saison 2026-2027.



