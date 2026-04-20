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« Pas très glorieux ! » : Erling Haaland explique pourquoi sa compagne, Isabel Haugseng Johansen, n’est « pas satisfaite » de l’attaquant de Manchester City
Les stigmates de la bataille à l’Etihad
Lors de la victoire âprement disputée de City face à l’équipe de Mikel Arteta, les deux poids lourds se sont livrés à un duel acharné, ponctué de maillots déchirés et de coups de sang durant les 90 minutes. En seconde période, Haaland a même dû changer de maillot après qu’un accrochage avec Gabriel l’eut déchiré. Le défenseur brésilien a ensuite été impliqué dans un incident majeur, semblant chercher à asséner un coup de tête à l’attaquant norvégien ; une échauffourée qui ne lui a valu qu’un carton jaune, évitant de justesse l’expulsion.
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La réaction d'Isabel Haugseng Johansen
Haaland reconnaît que les séquelles physiques de ce type de rencontre créent parfois des tensions à domicile. L’attaquant explique que les égratignures et les marques laissées par des défenseurs tels que Gabriel ne sont pas toujours faciles à justifier auprès de sa compagne. Interrogé sur l’intensité du match, il commente : « Je crois qu’on m’a un peu tiré sur le maillot ! Je n’ai pas obtenu de faute, mais c’est ça la Premier League aujourd’hui. C’est de la lutte à tout va. Beaucoup de duels, beaucoup d’égratignures. Ma compagne n’apprécie pas toujours, ça fait un peu bizarre. Mais c’est la réalité. »
Une trêve internationale qui intervient à un moment opportun
Malgré les « combats » sur le terrain, Haaland semble avoir retrouvé toute son énergie physique alors que la course au titre entre dans sa phase finale. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a remercié la sélection norvégienne d'avoir su gérer sa charge de travail pendant la récente trêve internationale, ce qui lui a permis de récupérer après un calendrier exténuant avec son club.
« Je me sens bien. Pour être honnête, ça fait quelques bonnes semaines, depuis les matchs internationaux », a ajouté Haaland. « Vous savez comment je me sens – regardez à quel point nous étions heureux après le match. La pause avec l’équipe nationale m’a fait du bien. Je suis vraiment content que l’équipe nationale m’ait aidé et m’ait dit : “Tu sais quoi, détends-toi”, après avoir disputé 50 matchs cette saison. »
- Darren Staples / AFP
Prêts pour la dernière ligne droite
À l’approche de la Coupe du monde et de la phase décisive de la saison nationale, Erling Haaland juge ce break essentiel pour préserver son intégrité physique. L’attaquant se concentre désormais sur sa finition afin d’aider Manchester City à conquérir de nouveaux titres durant ce qu’il qualifie de « période la plus cruciale de sa carrière ».
Expliquant l’importance de sa récupération, il a déclaré : « Pour aborder les deux mois les plus cruciaux de ma carrière, avec la Coupe du monde en prime, je suis satisfait que le club m’ait accordé ce temps de détente afin de régénérer mon corps avant de repartir à l’assaut des buts. »