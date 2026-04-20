« Pas très glorieux ! » : Erling Haaland explique pourquoi sa compagne, Isabel Haugseng Johansen, n’est « pas satisfaite » de l’attaquant de Manchester City

Malgré les « combats » sur le terrain, Haaland semble avoir retrouvé toute son énergie physique alors que la course au titre entre dans sa phase finale. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a remercié la sélection norvégienne d'avoir su gérer sa charge de travail pendant la récente trêve internationale, ce qui lui a permis de récupérer après un calendrier exténuant avec son club.

« Je me sens bien. Pour être honnête, ça fait quelques bonnes semaines, depuis les matchs internationaux », a ajouté Haaland. « Vous savez comment je me sens – regardez à quel point nous étions heureux après le match. La pause avec l’équipe nationale m’a fait du bien. Je suis vraiment content que l’équipe nationale m’ait aidé et m’ait dit : “Tu sais quoi, détends-toi”, après avoir disputé 50 matchs cette saison. »