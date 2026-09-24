Le Cagliari de l’entraîneur Fabio Pisacane figure en haut du classement grâce aussi au talent et à l’insouciance de ses jeunes. Un projet intéressant que celui de la formation sarde, qui met en lumière des joueurs au bel avenir : Alessandro Romano est le phare du milieu de terrain et le nom dont on parle le plus, mais il faut aussi surveiller Paul Mendy. Le géant sénégalais (1,96 m) est en train de susciter l’intérêt de plusieurs cadors de notre championnat. Parmi eux, il y a aussi l’AC Milan.
Pas seulement Romano : Milan suit aussi aussi Mendy de Cagliari pour l’attaque d’Amorim
CHOIX GAGNANT
Encore un but contre l’Atalanta, lors du dernier récent succès rossoblù 2-1 à Bergame, pour l’ancien de la Primavera rossoblù qui, en Serie A, n’a jusqu’ici marqué que contre la Dea. L’an dernier, sa première titularisation en Serie A avait été agrémentée d’un doublé contre l’Inter en seulement 45 minutes, et là aussi, succès rossoblù, à la Domus, sur le score de 3-2. Cet été, au lieu de l’envoyer s’aguerrir en prêt, Cagliari a beaucoup misé sur lui en lui confiant aussi un rôle de titulaire, en attendant de découvrir Kevin Carlos et de comprendre la condition athlétique de M'Bala Nzola. La décision a d’abord été prise par Fabio Pisacane, qui le suit comme une sorte de père footballistique depuis l’époque de la Primavera, et elle s’avère absolument judicieuse.
Éponge qui absorbe tout
L’une des meilleures qualités de Mendy réside dans sa capacité à assimiler chaque message que lui transmettent les joueurs les plus expérimentés du vestiaire : le jeune talent né en 2007 gère désormais mieux les temps et les moments des matches, et travaille mieux pour l’équipe. C’est précisément ce qui ressort des rapports rédigés par les recruteurs de l’AC Milan, qui le suivent avec une très grande attention depuis plusieurs matches. Mendy a le physique, une bonne technique, il se déplace bien pour l’équipe et sait tenir le secteur offensif à lui seul. Il doit encore beaucoup progresser, surtout dans la finition, mais il a la tête qu’il faut pour aller haut, et l’AC Milan en est assez convaincu.
La concurrence de l’Inter
Précision nécessaire : Milan étudie Mendy comme un investissement pour l’avenir, à partir de la saison prochaine. Au cours de ces mois, le club suivra avec une grande constance les sorties de Cagliari avant de prendre une décision définitive. D’autant que la concurrence pour le joueur est déjà de très haut niveau : parmi les grands clubs de Serie A qui ont montré un intérêt concret, il y a surtout l’Inter de Christian Chivu.
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