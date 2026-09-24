Encore un but contre l’Atalanta, lors du dernier récent succès rossoblù 2-1 à Bergame, pour l’ancien de la Primavera rossoblù qui, en Serie A, n’a jusqu’ici marqué que contre la Dea. L’an dernier, sa première titularisation en Serie A avait été agrémentée d’un doublé contre l’Inter en seulement 45 minutes, et là aussi, succès rossoblù, à la Domus, sur le score de 3-2. Cet été, au lieu de l’envoyer s’aguerrir en prêt, Cagliari a beaucoup misé sur lui en lui confiant aussi un rôle de titulaire, en attendant de découvrir Kevin Carlos et de comprendre la condition athlétique de M'Bala Nzola. La décision a d’abord été prise par Fabio Pisacane, qui le suit comme une sorte de père footballistique depuis l’époque de la Primavera, et elle s’avère absolument judicieuse.