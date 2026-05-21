Pas de révolution, mais un choix conservateur. En optant pour cette sélection, Julian Nagelsmann prend un risque pour la Coupe du monde

« Ce bilan est “très, très bon” », a jugé Nagelsmann, qui avait vu juste, tout en reconnaissant : « Son bilan au niveau du club n'est pas suffisant, surtout en 2026. » Sané totalise un but et trois passes décisives ; il n'a plus contribué à aucun but depuis le 12 avril. Au total, il conclut sa première saison à Istanbul avec sept buts et neuf passes décisives en 43 matchs officiels.

Nagelsmann avait fixé un objectif clair au joueur de 30 ans après son transfert sur les rives du Bosphore : « Il doit se montrer plus décisif ; j’ai besoin d’un certain rendement. » Ce seuil n’a pas été atteint dans un premier temps, Sane ayant manqué les stages de septembre et d’octobre. Toutefois, le sélectionneur l’a désormais convoqué pour la Coupe du monde : mission remplie, donc.

Jeudi midi à Francfort, le sélectionneur a justifié son choix en soulignant des critères plus subjectifs que les statistiques pures : « Ce qui joue en sa faveur, c’est la très grande reconnaissance dont il bénéficie au sein du groupe », a-t-il expliqué, évoquant plusieurs coéquipiers « qui entretiennent un lien extrêmement fort avec lui ».