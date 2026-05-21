Julian Nagelsmann savait que la question allait surgir. Après tout, il s’agissait d’un « joueur qui fait l’objet de controverses », comme le souligna le sélectionneur national en préambule de sa réponse. Il avait donc préparé les statistiques de Leroy Sané : « Chez nous, il a inscrit cinq buts lors des quatre derniers matchs », fit-il valoir pour justifier la sélection de l’attaquant de Galatasaray.
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Pas de révolution, mais un choix conservateur. En optant pour cette sélection, Julian Nagelsmann prend un risque pour la Coupe du monde
« Ce bilan est “très, très bon” », a jugé Nagelsmann, qui avait vu juste, tout en reconnaissant : « Son bilan au niveau du club n'est pas suffisant, surtout en 2026. » Sané totalise un but et trois passes décisives ; il n'a plus contribué à aucun but depuis le 12 avril. Au total, il conclut sa première saison à Istanbul avec sept buts et neuf passes décisives en 43 matchs officiels.
Nagelsmann avait fixé un objectif clair au joueur de 30 ans après son transfert sur les rives du Bosphore : « Il doit se montrer plus décisif ; j’ai besoin d’un certain rendement. » Ce seuil n’a pas été atteint dans un premier temps, Sane ayant manqué les stages de septembre et d’octobre. Toutefois, le sélectionneur l’a désormais convoqué pour la Coupe du monde : mission remplie, donc.
Jeudi midi à Francfort, le sélectionneur a justifié son choix en soulignant des critères plus subjectifs que les statistiques pures : « Ce qui joue en sa faveur, c’est la très grande reconnaissance dont il bénéficie au sein du groupe », a-t-il expliqué, évoquant plusieurs coéquipiers « qui entretiennent un lien extrêmement fort avec lui ».
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Leroy Sané remporte son face-à-face avec Said El Mala.
À 19 ans, El Mala, qui n’a pas encore disputé de match international avec l’Allemagne, ne peut bien sûr pas prétendre rivaliser avec de telles statistiques. Pourtant, ce jeune prodige, vif comme l’éclair, qui évolue au 1. FC Cologne et jouait encore en 3^e division l’an passé, a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs de Bundesliga. El Mala a ainsi participé à près de 37 % des réalisations de son club, un taux que personne n’a surpassé dans l’élite.
Sur le plan statistique, il fait donc légèrement mieux que Sané. Reste à savoir si El Mala méritait davantage que l’ancien Citizen d’être convoqué pour la Coupe du monde ; la question, au final, importe peu. Le jeune Kölsch a, de toute évidence, réalisé une saison plus convaincante et abordait la compétition en meilleure forme que Sané, lequel a même été remplacé lors du match contre Galatasaray, malgré sa plus grande expérience.
Nagelsmann a donc laissé de côté un jeune joueur qui aurait sans doute vécu sa première sélection comme un honneur et une chance unique, et qui aurait tout donné pour le maillot de la DFB. Au lieu de cela, il a choisi Sané, lequel a même été sifflé par son propre public après son entrée contre le Ghana. « C’est un joueur chez qui on voit de plus en plus ce qu’il n’apporte pas, car il dégage malheureusement parfois une certaine aura », a déclaré Nagelsmann à son sujet.
Said El Mala : statistiques de la saison 2025/26
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 36 13 5 5
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Avec Sane, « une symbiose s’installe au sein de l’équipe ».
Plutôt qu’un souffle nouveau, c’est un sentiment de déjà-vu qui prévaut : le sélectionneur national mise sur la présence de Sané pour renforcer la cohésion de l’équipe. « Avec lui dans l’effectif, une véritable symbiose s’installe au sein du groupe », a-t-il expliqué.
Dès l’entame de sa conférence de presse, le sélectionneur a rappelé que, si d’autres nations alignent davantage de stars, la cohésion a toujours été l’ingrédient clé des précédents vainqueurs de la Coupe du monde.
Le technicien de 38 ans a ainsi justifié l’absence d’El Mala : « Il correspond très bien au style de jeu de Cologne. Nous devons ensuite vérifier s’il s’intègre également au nôtre, compte tenu de notre niveau d’attaque. Quand on regarde la carte thermique de Cologne, on voit qu’elle est déjà très proche de notre propre but : il dispose là-bas de beaucoup d’espace pour les contres. »
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Nagelsmann l’affirme : Sané sera un concurrent.
Maximilian Beier, l’attaquant du Borussia Dortmund, pourrait ainsi tirer son épingle du jeu lors du tournoi. Avec 18 points au compteur en championnat, tout comme El Mala, il fait partie des meilleurs artificiers. « Il faut peser le pour et le contre », a expliqué Julian Nagelsmann. « On doit examiner l’ensemble du contexte, réfléchir aux joueurs qui s’entendent bien sur le terrain et au nombre de fois où ils ont déjà évolué ensemble. »
Nagelsmann a toutefois tenu à souligner les qualités sportives de Sané. « Il conserve quelque chose de très spécial dans les petits espaces », a-t-il déclaré, tout en annonçant que l’ancien joueur du Bayern serait utilisé comme joker : « Son faible rendement en club lui confie pour l’instant un rôle de challenger. Face à des adversaires qui défendent bas ou lorsqu’ils sont fatigués, il peut faire la différence grâce à sa vitesse, sa technique dans les petits espaces et son jeu combiné. »
Il devrait y parvenir, car Sané considère sans doute ce rassemblement comme sa dernière chance en équipe nationale. Il l’a d’ailleurs confié à l’agence de presse turque DHA : « Je serais très heureux de pouvoir disputer une nouvelle Coupe du monde vers la fin de ma carrière. C’est la plus grande scène du football, tout le monde veut y être. »
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Nagelsmann prend délibérément un risque en alignant Sané
La manière dont Sané se montrera sur le terrain demeure l’une des grandes inconnues qui entourent le joueur. Nagelsmann en est bien conscient. « Soyons honnêtes : avec lui, on ne sait jamais à 100 % ce qu’on aura finalement sur le terrain », déclarait-il déjà en mars au magazine Kicker.
En le sélectionnant, le sélectionneur national assume donc pleinement ce pari. D’autant plus qu’il s’est largement exposé en déclarant, à propos de ce joueur comptant 74 sélections : « Je le connais depuis toujours, j’ai une excellente relation avec lui. Je me fais confiance pour le stimuler de telle sorte qu’après la Coupe du monde, les avis positifs sur le joueur l’emporteront largement sur les négatifs. »
Leroy Sané : statistiques de la saison 2025/26
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 43 7 9 1 1