Carrick a qualifié de « ridicule » les suggestions selon lesquelles son équipe aurait hérité d’un début de saison « facile » dans la nouvelle saison de Premier League. Manchester United lancera sa campagne samedi à l’heure du déjeuner contre Hull City, promu, avant de recevoir un autre nouveau venu dans l’élite, Ipswich Town, la semaine prochaine.

Carrick, qui s’apprête à disputer sa première saison complète en tant qu’entraîneur permanent à Old Trafford, s’est montré catégorique dans son évaluation des premières semaines. Il a déclaré : « D’abord, pour nous tous maintenant, dans ce championnat, il n’y a pas de début favorable, vous savez ? Je pense que c’est un début difficile. Les deux équipes, mais sans regarder au-delà de samedi. Je pense qu’une équipe promue, à l’extérieur, c’est un match très, très difficile. J’y ai été confronté par le passé. Donc je suis pleinement conscient de ce qui est en jeu, de ce qui nous attend samedi, de ce à quoi nous devons être prêts. Donc non, ce n’est pas favorable. Je pense que c’est facile de dire ça, mais d’une certaine manière c’est assez ridicule et je ne le prends pas du tout comme ça. »