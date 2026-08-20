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« Pas de départ favorable ! » : Michael Carrick balaie l’idée d’un calendrier « facile » pour Manchester United
Carrick répond à ses détracteurs
Carrick a qualifié de « ridicule » les suggestions selon lesquelles son équipe aurait hérité d’un début de saison « facile » dans la nouvelle saison de Premier League. Manchester United lancera sa campagne samedi à l’heure du déjeuner contre Hull City, promu, avant de recevoir un autre nouveau venu dans l’élite, Ipswich Town, la semaine prochaine.
Carrick, qui s’apprête à disputer sa première saison complète en tant qu’entraîneur permanent à Old Trafford, s’est montré catégorique dans son évaluation des premières semaines. Il a déclaré : « D’abord, pour nous tous maintenant, dans ce championnat, il n’y a pas de début favorable, vous savez ? Je pense que c’est un début difficile. Les deux équipes, mais sans regarder au-delà de samedi. Je pense qu’une équipe promue, à l’extérieur, c’est un match très, très difficile. J’y ai été confronté par le passé. Donc je suis pleinement conscient de ce qui est en jeu, de ce qui nous attend samedi, de ce à quoi nous devons être prêts. Donc non, ce n’est pas favorable. Je pense que c’est facile de dire ça, mais d’une certaine manière c’est assez ridicule et je ne le prends pas du tout comme ça. »
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Des nouvelles positives sur le front des blessures
United devrait recevoir un coup de pouce avec l’inclusion de Benjamin Sesko et du nouveau gardien Karl Darlow dans le groupe qui fera le déplacement. Aucun des deux joueurs n’a participé aux six matches amicaux de pré-saison du club, mais tous deux ont repris avec succès l’entraînement collectif complet cette semaine et sont disponibles pour être sélectionnés.
L’attaquant de 23 ans est absent depuis le début du mois de mai après avoir subi une blessure au tibia contre Liverpool, ce qui l’a contraint à manquer l’intégralité de la préparation estivale. En évoquant son retour à l’entraînement complet avec le groupe, Carrick a affiché son optimisme : « Ben a repris l’entraînement, donc c’est encore un point positif, et nous avons hâte de le retrouver avec le groupe et de lui donner du temps de jeu. »
Il y a également une mise à jour concernant Mason Mount, décrit comme « incertain » après avoir contracté une blessure au pied lors du match nul 1-1 de pré-saison contre le Paris Saint-Germain. Mount est handicapé par des pépins physiques depuis son arrivée à Old Trafford, avec seulement 72 apparitions en trois saisons, mais Carrick reste un fervent partisan des qualités du milieu de terrain.
Soutien total à Mason Mount
Carrick a été très élogieux envers Mount malgré ce nouveau contretemps, déclarant : « Tout d'abord, Mason est un top joueur, un top joueur. On l'a vu jusqu'ici pendant la pré-saison. Il a été l'un de nos meilleurs joueurs au début dans les matches qu'il a disputés et je l'ai trouvé fantastique. Donc ce n'est pas surprenant, c'est ce que j'avais déjà vu, ce que j'attends, ce que je sais de lui. »
L'entraîneur a conclu en soulignant l'importance du rythme pour l'international anglais, alors qu'il cherche à laisser ses problèmes physiques derrière lui. Carrick a ajouté : « Bien sûr, il a manqué du temps de jeu ces dernières années et il veut être en forme, il veut retrouver ce plein rythme et il veut rester en forme. Donc nous faisons de notre mieux pour l'aider à y parvenir, mais c'est un top joueur, Mase. Mason sera de retour très, très bientôt, si ce n'est immédiatement, donc tout va bien. »
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Carrick ravi du retour et de la polyvalence de Rashford
Carrick a exprimé sa satisfaction quant à la forme et à l’attitude de Marcus Rashford depuis le retour de l’attaquant à Manchester United. Après un prêt réussi à Barcelone, l’international anglais a réintégré le groupe pour la préparation de pré-saison, après avoir auparavant perdu les faveurs des anciens entraîneurs. Rashford est désormais en lice pour faire son retour en Premier League avec Manchester United lors du match contre Hull samedi.
Interrogé sur les progrès du joueur de 28 ans, Carrick a mis en avant sa condition physique et sa polyvalence tactique sur le front de l’attaque. « Marcus est revenu fantastiquement bien. Il prend du plaisir sur le terrain, il a l’air en forme, affûté, puissant et prêt à jouer », a noté Carrick. Il a ajouté que, même si évoluer dans l’axe n’est peut-être pas le rôle principal de Rashford, sa capacité à jouer dans une position plus centrale offre une flexibilité précieuse à la ligne offensive de Manchester United tout au long de la saison.
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