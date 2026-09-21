De retour à l’Atalanta après son année à Cagliari en prêt, Palestra a été pendant plus d’un mois du mercato l’objet du désir de l’Inter, qui n’a jamais rien fait pour cacher les négociations en cours et son intérêt.

Mais au final, en s’immisçant in extremis avec une relance hors marché, c’est Chelsea qui s’est assuré les services du joueur né en 2005 pour un montant total de 60 millions d’euros, bonus compris, et un contrat de 6 ans à 5 millions d’euros nets par saison.