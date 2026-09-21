La nouvelle Italie de Roberto Mancini a officiellement pris son envol avec la conférence de presse de présentation du sélectionneur à Coverciano. Dans la liste des joueurs convoqués figurent plusieurs absents, dont certains au dernier moment comme Federico Dimarco, mais l’une des absences qui a le plus fait parler a été celle de Marco Palestra, encore blessé. Le joueur de couloir passé par Cagliari a sans aucun doute été l’un des noms les plus commentés de tout l’été, mais son aventure sous le maillot de Chelsea peine encore à décoller.
Pas d’Italie et zéro apparition : comment se passe le parcours de Palestra à Chelsea
LE TRANSFERT ESTIVAL
De retour à l’Atalanta après son année à Cagliari en prêt, Palestra a été pendant plus d’un mois du mercato l’objet du désir de l’Inter, qui n’a jamais rien fait pour cacher les négociations en cours et son intérêt.
Mais au final, en s’immisçant in extremis avec une relance hors marché, c’est Chelsea qui s’est assuré les services du joueur né en 2005 pour un montant total de 60 millions d’euros, bonus compris, et un contrat de 6 ans à 5 millions d’euros nets par saison.
Grosse hype et grande attente
Le montant du transfert, la déception de l’Inter, et l’histoire d’un autre Italien en Premier League ont inévitablement fait exploser l’engouement et l’attente autour du latéral droit qui, dès le début, sous les ordres de Xabi Alonso, a démontré lors des amicaux estivaux qu’il était à la hauteur de ce que l’entraîneur espagnol attendait de lui. Des prestations solides contre Tottenham, l’AC Milan et la Juventus, qui laissaient présager un début de saison en tant que titulaire indiscutable.
LA BLESSURE
Tout était prêt pour les débuts officiels contre Fulham le 24 août dernier, mais à quelques jours du coup d'envoi est arrivée la blessure. Un arrêt qui, pour Chelsea, ne devait être qu'une légère fatigue musculaire mais qui, depuis, a de fait contraint Palestra à repousser sans cesse le jour de débuts officiels qui ne sont jamais arrivés.
Encore aux stands
Bien que les Blues n’aient pas confirmé la présence d’une lésion, les seules paroles ayant laissé comprendre que l’arrêt de l’Italien était sérieux ont été prononcées en conférence de presse par l’entraîneur Xabi Alonso.
Lors de la conférence de presse d’avant-match de la rencontre de Carabao Cup contre Luton Town, l’entraîneur espagnol a en effet souligné que « Pour Palestra, nous devrons peut-être approfondir un peu la question ».
PRÊT APRÈS LA TRÊVE
Les examens ont donc confirmé la présence de la lésion et, par conséquent, son indisponibilité pendant tout le mois de septembre. Sur les sept matches officiels disputés par Chelsea, Palestra n’en a joué aucun.
« La blessure concerne le quadriceps. Il est presque dans la phase finale de sa récupération » a conclu Xabi Alonso il y a quelques jours. La certitude, donc, est que la fin du cauchemar n’est désormais plus qu’à un pas et, après son absence contre Brentford, le regard se tourne maintenant vers le match contre Bournemouth au retour de la trêve.
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