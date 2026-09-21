Pas d’Italie et zéro apparition : comment se passe l’aventure de Palestra à Chelsea

De retour à l’Atalanta après son année de prêt à Cagliari, Palestra a été pendant plus d’un mois de mercato l’objet du désir de l’Inter, qui n’a jamais rien fait pour cacher les négociations en cours et son intérêt.

Mais au final, en s’invitant in extremis avec une surenchère hors marché, c’est Chelsea qui s’est assuré les services du joueur né en 2005 pour un montant total de 60 millions d’euros, bonus compris, et un contrat de 6 ans à 5 millions d’euros nets par saison.