Parme, Romero libère Pellegrino : la Juventus et la Fiorentina à l’affût

Le Parme continue de s’activer avec détermination sur le marché et, après avoir bouclé l’arrivée d’El Bilal Touré, est prêt à ajouter un autre renfort à son secteur offensif. Selon Sky Sport, le club parmesan est désormais tout proche de conclure pour David Romero, avant-centre argentin né en 2003 et actuellement au Tigre.





Les négociations entrent dans leur phase finale, les deux clubs s’employant à régler les derniers détails avant la conclusion définitive de l’opération. Un signal fort est venu du joueur lui-même, qui a déjà fait ses adieux aux supporters de Tigre ces dernières heures, laissant entendre que son transfert en Italie est désormais imminent.





Romero reste sur une saison particulièrement positive. Entre la Primera División argentine et la CONMEBOL Sudamericana, le jeune attaquant a cumulé 17 apparitions, avec 10 buts et 2 passes décisives, des chiffres qui ont attiré l’attention de Parme, déterminé à miser sur un profil jeune mais déjà capable d’avoir un impact avec régularité.



