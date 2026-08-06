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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Parme, Romero libère Pellegrino : la Juventus et la Fiorentina à l’affût

Parme
Mercato
Juventus FC
Fiorentina
M. Pellegrino
D. Romero

Parme est proche de l’attaquant de Tigre, avec Pellegrino sur le départ en conséquence : duel entre la Juventus et la Fiorentina

Le Parme continue de s’activer avec détermination sur le marché et, après avoir bouclé l’arrivée d’El Bilal Touré, est prêt à ajouter un autre renfort à son secteur offensif. Selon Sky Sport, le club parmesan est désormais tout proche de conclure pour David Romero, avant-centre argentin né en 2003 et actuellement au Tigre.


Les négociations entrent dans leur phase finale, les deux clubs s’employant à régler les derniers détails avant la conclusion définitive de l’opération. Un signal fort est venu du joueur lui-même, qui a déjà fait ses adieux aux supporters de Tigre ces dernières heures, laissant entendre que son transfert en Italie est désormais imminent.


Romero reste sur une saison particulièrement positive. Entre la Primera División argentine et la CONMEBOL Sudamericana, le jeune attaquant a cumulé 17 apparitions, avec 10 buts et 2 passes décisives, des chiffres qui ont attiré l’attention de Parme, déterminé à miser sur un profil jeune mais déjà capable d’avoir un impact avec régularité.


  • L’éventuelle arrivée de l’avant-centre argentin pourrait toutefois aussi avoir des effets sur le marché des départs. Le recrutement de Romero pourrait en effet représenter la première étape vers le transfert de Mateo Pellegrino, autre attaquant argentin, né en 2001, qui continue d’avoir des admirateurs aussi bien en Italie qu’à l’étranger.


    Parmi les clubs les plus intéressés figure la Fiorentina, prête à envisager une offensive si elle devait recevoir une offre irrésistible pour Moise Kean, ou, plus probablement, en cas de départ de Roberto Piccoli (qui plaît à Bologne).La Juventus suit elle aussi avec attention le profil de Pellegrino, mais avant de pouvoir avancer concrètement, elle devra nécessairement alléger son secteur offensif.


    Du côté de la Juventus, le principal candidat au départ reste Jonathan David. Pour le moment, toutefois, aucune proposition jugée satisfaisante n’est encore arrivée, ni pour la Juventus ni pour l’entourage du joueur. Ce n’est qu’après un éventuel transfert que le club turinois pourrait revenir avec détermination sur le marché et envisager une offensive pour Pellegrino.


    Parme, pendant ce temps, accélère. L’objectif est de mettre à la disposition de l’entraîneur un secteur offensif déjà défini avant le début de la saison, avec David Romero désormais de plus en plus proche de porter le maillot jaune et bleu.



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