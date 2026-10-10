Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Parma Calcio v Catania FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Parma, Troilo : « Gilardino nous a donné de la sérénité »

Parme
Serie A

Le défenseur de Parme prend la parole

Mariano Troilo, défenseur de Parme, s'est exprimé au micro de DAZN avant le match contre l'Inter : "Gilardino ? Le coach nous a apporté de la sérénité, nous avons travaillé pendant trois semaines. L'Inter est premier du classement, ce sera difficile mais nous nous concentrerons sur ce que nous avons à faire"


Sur les tensions sur le terrain l'an dernier avec Barella : "Ce qui s'est passé l'an dernier appartient au passé, nous cherchions à nous maintenir, eux étaient sur le point de devenir champions"

  • Sur Pio Esposito

    « Nous savons que l’Inter a des attaquants forts, Pio est fort mais Thuram et Lautaro aussi. J’aime marquer des attaquants puissants physiquement, c’est toujours agréable. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Parme crest
Parme
PAR
Torino crest
Torino
TOR