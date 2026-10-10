Mariano Troilo, défenseur de Parme, s'est exprimé au micro de DAZN avant le match contre l'Inter : "Gilardino ? Le coach nous a apporté de la sérénité, nous avons travaillé pendant trois semaines. L'Inter est premier du classement, ce sera difficile mais nous nous concentrerons sur ce que nous avons à faire"





Sur les tensions sur le terrain l'an dernier avec Barella : "Ce qui s'est passé l'an dernier appartient au passé, nous cherchions à nous maintenir, eux étaient sur le point de devenir champions"