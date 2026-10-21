Paris Saint-Germain : rupture du ligament croisé pour Kvaratskhelia. Comment vont Dembelé et Marquinhos ?

Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles des autres joueurs blessés hier, Dembélé et Marquinhos, sans préciser leurs délais de rétablissement.





- En raison d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé devra recevoir des soins au cours des prochaines semaines.





- En raison d’une lésion à la cuisse droite, Marquinhos devra recevoir des soins au cours des prochaines semaines.