Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui perd Khvicha Kvaratskhelia jusqu’à l’année prochaine. L’ancien attaquant de l’AC Milan, qui a quitté le terrain à la 59e minute du match de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone après un duel avec Xavi Espart, a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Paris Saint-Germain : rupture du ligament croisé pour Kvaratskhelia. Comment vont Dembelé et Marquinhos ?
« RISQUE UNE ABSENCE DE 9 MOIS »
Après le match, le spécialiste Angel Villanueva, un kinésithérapeute espagnol spécialisé dans la rééducation du ligament croisé, les blessures au genou et le retour au sport, a commenté la blessure en ces termes : « À l’impact, on observe clairement un valgus forcé de son genou droit, avec le pied fixé et une mise en charge en chaîne cinétique fermée. Ce mécanisme est typique des lésions combinées du LCA et du LCM (ligament croisé antérieur et ligament collatéral médial, NDLR). Durée d’indisponibilité : 9 mois. »
LE COMMUNIQUÉ DU PSG
« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia sera opéré dans les prochains jours. »
Comment vont Dembélé et Marquinhos ?
Le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles des autres joueurs blessés hier, Dembélé et Marquinhos, sans préciser leurs délais de rétablissement.
- En raison d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé devra recevoir des soins au cours des prochaines semaines.
- En raison d’une lésion à la cuisse droite, Marquinhos devra recevoir des soins au cours des prochaines semaines.
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