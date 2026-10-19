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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Paris Saint-Germain face à Barcelone : un match de légende, l’anatomie tactique de la Remontada

Classic match
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone

Retour sur la remontée la plus improbable de l’histoire de la Ligue des champions, lorsque le FC Barcelone a renversé un déficit de 4-0 face au PSG. Décryptage de la soirée où Neymar a atteint son apogée et Sergi Roberto est entré dans la légende.

Le 8 mars 2017, le Camp Nou a été le théâtre d’un défi à la logique qui reste un cas d’école en psychologie du sport. Après une lourde défaite 4-0 au Parc des Princes, le Barcelone de Luis Enrique abordait le match retour en défiant toutes les probabilités. Aucune équipe dans l’histoire de la Coupe d’Europe n’avait jamais remonté un tel retard.

Pourtant, 96 290 spectateurs se sont rassemblés sous un ciel partiellement nuageux, non seulement pour assister à un match, mais aussi pour prendre part à une hallucination collective qui a fini par prendre corps et entrer dans l’histoire. L’air était chargé du parfum d’un optimisme désespéré et magnifique.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    La géométrie d’un début de rêve

    Le Barça avait fait un pari tactique risqué en misant sur un jeu vertical. Enrique avait écarté toute prudence et mis en place un système destiné à étouffer les meneurs de jeu en retrait du PSG. Ce choix a porté ses fruits en moins de trois minutes.

    Luis Suarez, toujours à l’affût dans les six mètres, a été le premier à réagir à un ballon en cloche et l’a repris de la tête pour l’envoyer au-delà de la ligne avant que Thomas Meunier puisse dégager. C’était l’ouverture du score précoce indispensable pour commencer à combler le déficit de quatre buts.

    Le PSG d’Unai Emery semblait solide dans son organisation, mais fragile mentalement. La pression s’est accentuée jusqu’à la 40e minute, lorsque Andres Iniesta, d’une talonnade inspirée, a provoqué un but contre son camp de Layvin Kurzawa. À la pause, le score était de 2-0 ; l’impossible commençait à apparaître comme une issue tactique plausible.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    Le chaos, le déchirement et le coup de massue signé Cavani

    La seconde période a débuté sur une poussée d’adrénaline. En l’espace de cinq minutes, une glissade maladroite de Meunier a entraîné une faute sur Neymar, et Lionel Messi a transformé le penalty qui en a résulté avec sang-froid. À 3-0, le stade vibrait littéralement.

    Mais le football suit rarement un scénario linéaire. À la 62e minute, Edinson Cavani a expédié une puissante demi-volée dans le haut des filets. Pour les Parisiens, ce but était censé porter le coup de grâce. En raison de la règle des buts à l’extérieur, Barcelone devait désormais marquer trois buts de plus pour se qualifier.

    Le silence qui s’est emparé du Camp Nou était total. Le PSG avait trouvé une bouée de sauvetage et, une fois la 87e minute passée, la bataille tactique semblait terminée. Les supporters se dirigeaient peu à peu vers les sorties, convaincus d’avoir assisté à un échec honorable.

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    Sept minutes de folie et le miracle Roberto

    Ce qui a suivi n’était pas seulement un match de football, mais une démonstration de volonté pure, menée par un homme qui allait bientôt devenir le joueur le plus cher du monde. À la 88e minute, Neymar a enroulé un coup franc magistral dans la lucarne. À la 91e, après que l’arbitre a estimé que Suarez avait subi une faute, Neymar s’est de nouveau présenté et a transformé le penalty avec sang-froid pour porter le score à 5-1.

    Le score cumulé était de 5-5, mais le PSG conservait l’avantage. Puis, à la 95e minute, toute organisation tactique a cédé la place à un magnifique chaos. Ter Stegen se trouvait dans la moitié de terrain adverse. Neymar a piqué un ballon par-dessus la ligne défensive dans un ultime espoir. Sergi Roberto, joueur polyvalent de l’ombre, s’est jeté très haut pour pousser le ballon hors de portée de Kevin Trapp. 6-1 sur le match. 6-5 sur l’ensemble des deux rencontres.

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  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    Héritage et évolution des rapports de force

    Les données recueillies après le match par des sismologues locaux ont confirmé que le rugissement provoqué par le but de Roberto avait été enregistré comme un micro-séisme. Pour le PSG, cet effondrement a été décrit par la presse comme un « cauchemar » et une « humiliation » qui marqueraient son projet pendant des années.

    Cavani a reconnu plus tard que le choc de cette soirée avait été si profond qu’il avait eu besoin d’une thérapie psychologique pour le surmonter. Pour le Barça, ce fut l’apogée de l’ère MSN : une soirée où Neymar, désigné officiellement homme du match, est sorti de l’ombre de Messi pour livrer les sept minutes les plus décisives de l’histoire de la compétition. Cela reste la plus grande remontée jamais réalisée en Ligue des champions.

    Avec le recul, la Remontada fut bien plus qu’un résultat : elle a servi de catalyseur à l’ère moderne du football européen. C’est cette soirée qui a convaincu les dirigeants qataris du PSG de lever la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d’euros, quelques mois plus tard, bouleversant à jamais le marché des transferts.

    Si le Barça a finalement été éliminé par la Juventus au tour suivant, le souvenir de cette victoire 6-1 reste un rappel permanent de la capacité du football à produire des miracles. Ce soir-là, la seule force de la conviction humaine a mis en pièces les schémas tactiques, nous laissant l’image impérissable du pied tendu de Roberto et le cri de 96 000 âmes hurlant vers les étoiles.

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