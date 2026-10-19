Le Barça avait fait un pari tactique risqué en misant sur un jeu vertical. Enrique avait écarté toute prudence et mis en place un système destiné à étouffer les meneurs de jeu en retrait du PSG. Ce choix a porté ses fruits en moins de trois minutes.

Luis Suarez, toujours à l’affût dans les six mètres, a été le premier à réagir à un ballon en cloche et l’a repris de la tête pour l’envoyer au-delà de la ligne avant que Thomas Meunier puisse dégager. C’était l’ouverture du score précoce indispensable pour commencer à combler le déficit de quatre buts.

Le PSG d’Unai Emery semblait solide dans son organisation, mais fragile mentalement. La pression s’est accentuée jusqu’à la 40e minute, lorsque Andres Iniesta, d’une talonnade inspirée, a provoqué un but contre son camp de Layvin Kurzawa. À la pause, le score était de 2-0 ; l’impossible commençait à apparaître comme une issue tactique plausible.