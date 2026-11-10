Il y a environ 9 mois, l'Argentin Gianluca Prestianni s'est retrouvé au cœur d'une tempête footballistique mondiale, après que Vinicius Junior l'a accusé de lui avoir adressé des insultes racistes lors d'un match de Ligue des champions.

Mais la situation a radicalement changé depuis lors : l'ailier de Benfica a réussi à attirer l'attention sur ce qu'il propose sur le terrain, au point que son nom est désormais évoqué par les grands clubs européens, avec des estimations évaluant sa valeur à des niveaux record.

Depuis cet incident survenu en février 2026, Prestianni s'est imposé comme l'un des éléments les plus en vue de Benfica et a suscité l'intérêt de grands clubs européens, après avoir dépassé l'impact de cette affaire sur sa carrière et réussi à retrouver sa présence sur le terrain.

Sa dernière empreinte a été un but magnifique inscrit dans les filets d'Estrela Amadora, dimanche dernier, d'une frappe logée dans la lucarne, contribuant à la victoire de Benfica, à laquelle Fahimidès a ajouté un autre but.

« Ils le traitent comme une marionnette » : un conseil néerlandais à De Jong, quitte le Barça