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Paradoxe après le séisme raciste : bond retentissant pour la star de Benfica, et Vinicius perd 20 millions

G. Prestianni
Vinicius Junior
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Pristiani engrange 240 % et attire l'intérêt du Paris et du Bayern

Il y a environ 9 mois, l'Argentin Gianluca Prestianni s'est retrouvé au cœur d'une tempête footballistique mondiale, après que Vinicius Junior l'a accusé de lui avoir adressé des insultes racistes lors d'un match de Ligue des champions.

Mais la situation a radicalement changé depuis lors : l'ailier de Benfica a réussi à attirer l'attention sur ce qu'il propose sur le terrain, au point que son nom est désormais évoqué par les grands clubs européens, avec des estimations évaluant sa valeur à des niveaux record.

Depuis cet incident survenu en février 2026, Prestianni s'est imposé comme l'un des éléments les plus en vue de Benfica et a suscité l'intérêt de grands clubs européens, après avoir dépassé l'impact de cette affaire sur sa carrière et réussi à retrouver sa présence sur le terrain.

Sa dernière empreinte a été un but magnifique inscrit dans les filets d'Estrela Amadora, dimanche dernier, d'une frappe logée dans la lucarne, contribuant à la victoire de Benfica, à laquelle Fahimidès a ajouté un autre but.

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  • Des statistiques remarquables font grimper la cote de Pristiani

    Sur le plan statistique, l'ailier argentin a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en championnat du Portugal cette saison, auxquels s'ajoutent 5 buts et deux passes décisives dans la compétition européenne, la Ligue Europa, selon le journal espagnol Sport.

    Les bénéfices ne se sont pas limités à ses performances avec Benfica, puisque ses statistiques ont commencé à attirer l'attention de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, qui l'a intégré à la liste de la présente trêve internationale pour disputer les deux matches amicaux face à l'Uruguay et au Costa Rica.

    Prestianni avait déjà laissé son empreinte avec la sélection lors de la précédente trêve, après avoir inscrit un but et en avoir délivré un autre face au Burkina Faso. Son objectif actuel est désormais de s'imposer durablement avec la sélection et de prouver sa capacité à briller face à des adversaires de plus haut niveau.

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  • Flambée de sa valeur marchande : l'intérêt du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich

    Selon le rapport, la valeur marchande de Prestianni a augmenté d'environ 240 % depuis l'incident de février 2026, reflétant la progression de son niveau avec Benfica.

    Dans le même temps, certains médias argentins évoquent la possibilité que le club portugais vende le joueur lors du prochain mercato estival, pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros.

    L'émission « Record na Hora » a indiqué que des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich pourraient envisager de se positionner pour recruter le joueur, au vu des performances qu'il affiche, faisant de ce joueur de 20 ans l'un des noms susceptibles d'enflammer le mercato estival.

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  • Un contraste saisissant : qu'est-il arrivé à Vinicius depuis l'incident de Priestley ?

    De l'autre côté, le niveau de Vinicius Junior a progressivement baissé durant la même période. Même s'il a terminé la saison dernière avec 22 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, le début de la saison actuelle a donné des signaux contraires : il s'est contenté d'un seul but et de 3 passes décisives lors de ses 8 premiers matchs, et sa moyenne de buts attendus a reculé de 1,05 à 0,59 par 90 minutes, tandis que sa moyenne de tirs cadrés a chuté de 1,49 à 0,83, selon des statistiques rapportées par les réseaux Opta et Squawka.

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    Ces chiffres révèlent un net recul de l'efficacité offensive de Vinicius, devenu une cible constante des critiques en raison de la baisse remarquable de son niveau, alors que les performances de l'équipe se sont nettement améliorées en son absence, depuis sa suspension de 4 matchs après son expulsion face à Villarreal.

    Le paradoxe ne s'est pas limité à la divergence de trajectoire sportive des deux stars, il s'est aussi étendu à leur valeur marchande : alors que la valeur de Prestianni a augmenté d'environ 240 % depuis l'épisode de février 2026, la valeur marchande de Vinicius Junior a reculé de 150 millions d'euros à 130 millions selon les données de « Transfermarkt », perdant 20 millions d'euros, soit une baisse de 13,3 %, dans une trajectoire étonnamment divergente entre les deux.

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