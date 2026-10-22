À quelques jours de la fin du Ballon d'Or, les regards se tournent vers le moment qui révélera l'identité du joueur ayant reçu la plus grande reconnaissance pour une année exceptionnelle de compétition et de brillance.

Alors que les nominations divergent et que les pronostics varient, les votes restent le critère qui tranche la course et offre à chaque candidat l'occasion de traduire ses réalisations individuelles et collectives en une reconnaissance de sa supériorité sur ses concurrents.

Dans une tentative d'observer les tendances de vote au sein du milieu journalistique arabe, les rédacteurs de Kooora, premier site sportif arabe, ont organisé un vote spécial pour désigner le lauréat du Ballon d'Or, en s'inspirant du mécanisme de répartition des points adopté pour le prix principal.

Le résultat offre une image claire du classement des candidats selon les choix de 15 rédacteurs, dans une course qui a connu une disparité des préférences et une relative proximité à certaines places, avant que les contours du leader ne se précisent dans le bilan final.