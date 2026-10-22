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Par les voix : les rédacteurs de Kooora choisissent le vainqueur du Ballon d'Or

FEATURES
L. Yamal
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Messi
K. Kvaratskhelia
F. Ruiz
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Forte concurrence et votes serrés

À quelques jours de la fin du Ballon d'Or, les regards se tournent vers le moment qui révélera l'identité du joueur ayant reçu la plus grande reconnaissance pour une année exceptionnelle de compétition et de brillance.

Alors que les nominations divergent et que les pronostics varient, les votes restent le critère qui tranche la course et offre à chaque candidat l'occasion de traduire ses réalisations individuelles et collectives en une reconnaissance de sa supériorité sur ses concurrents.

Dans une tentative d'observer les tendances de vote au sein du milieu journalistique arabe, les rédacteurs de Kooora, premier site sportif arabe, ont organisé un vote spécial pour désigner le lauréat du Ballon d'Or, en s'inspirant du mécanisme de répartition des points adopté pour le prix principal.

Le résultat offre une image claire du classement des candidats selon les choix de 15 rédacteurs, dans une course qui a connu une disparité des préférences et une relative proximité à certaines places, avant que les contours du leader ne se précisent dans le bilan final.

  • Un statut exceptionnel

    Le Ballon d'Or, décerné par le magazine « France Football », est l'une des récompenses individuelles les plus prestigieuses du football, bénéficiant d'un statut exceptionnel auprès des joueurs et des supporters. Ses résultats servent chaque année à mesurer l'estime dont jouissent les plus grandes stars de ce sport.

    Le choix du lauréat ne repose pas uniquement sur le nombre de buts ou de titres : le vote prend aussi en compte la performance individuelle, les contributions du joueur avec son équipe, les accomplissements collectifs, ainsi que l'image générale qu'il renvoie durant la période évaluée, conformément aux critères du prix.

    À l'approche de l'annonce du vainqueur de l'édition de cette année, prévue lundi prochain, le débat sur l'identité du joueur méritant le sacre prend de plus en plus d'ampleur, en particulier compte tenu de la diversité des goûts et des appréciations parmi les votants, même lorsqu'ils suivent les mêmes compétitions et s'appuient sur les mêmes faits.



  • Comment ont voté les rédacteurs de Kooora ?

    Le vote des rédacteurs de Koora s'est appuyé sur la participation de 15 journalistes, chacun ayant choisi 3 joueurs par ordre de préférence, de la première à la troisième place.

    Afin de maintenir la cohérence de la comparaison avec le prix principal, les trois places se sont vu attribuer les mêmes pondérations en points que celles utilisées dans le système du Ballon d'Or : 15 points pour la première place, 12 points pour la deuxième place et 10 points pour la troisième place.

    Sur cette base, la victoire ne dépendait pas uniquement du nombre de fois où un joueur était désigné à la première place, mais du total des points qu'il a accumulés à partir des différents votes.

    Un joueur peut ainsi bénéficier d'un net avantage dans les choix de deuxième et de troisième place, ce qui renforce son total final, même s'il n'arrive pas en tête du nombre de premières voix.

    Ce système a permis de convertir les choix des rédacteurs en un classement chiffré clair, reflétant les préférences du groupe dans son ensemble, plutôt que de se limiter à comptabiliser les voix ayant placé chaque joueur en tête.

  • La lutte pour la première place

    Les résultats ont révélé des écarts entre les candidats ayant obtenu des points lors du vote.

    Lamine Yamal a dominé la liste des premières places, après avoir été choisi en tête par 7 rédacteurs, tandis que Harry Kane a été le plus présent à la deuxième place, ce qui l'a aidé à renforcer son total général.

    Quant à Kylian Mbappé, il a conservé sa position parmi les principaux concurrents, profitant de la diversité des voix qu'il a obtenues dans les trois premières places.

    En revanche, Lionel Messi est apparu dans les choix d'un certain nombre de rédacteurs, tandis que Kvaratskhelia et Fabian Ruiz ont obtenu moins de points, selon le classement final du vote.

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  • Le vainqueur et le classement final

    Lamine Yamal a remporté le vote des rédacteurs de Kooora, après avoir totalisé 195 points, devançant Harry Kane, deuxième avec 162 points, tandis que Kylian Mbappé a occupé la troisième place avec 116 points.

    Lionel Messi est arrivé quatrième avec 45 points, puis Kvaratskhelia cinquième avec 22 points, et Fabián Ruiz sixième avec 15 points.

    Ainsi, le vote des rédacteurs de Kooora a donné l'avantage à Yamal, qui s'est imposé par le nombre de voix le plaçant en première position, et qui a également recueilli un solide total de choix aux deuxième et troisième places.

    Néanmoins, ce résultat reste l'expression des opinions des participants au vote propre au site, et ne représente pas un résultat officiel ni un indicateur décisif de l'identité du véritable vainqueur du Ballon d'Or.

    L'annonce officielle demeure l'étape qui mettra fin aux spéculations et révélera le nom de celui qui remportera le trophée au terme de la course.



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