Après avoir fait ses débuts au Nacional, Suarez a quitté son pays natal en 2006 pour les Pays-Bas. Il s’est fait remarquer à Groningen, où une saison à 15 buts a suffi à attirer l’attention de l’Ajax.

Il a passé trois ans et demi à Amsterdam, augmentant son total de buts chaque saison. Il en a inscrit 49 en 2009-2010, ce qui a conduit Liverpool à débourser 23 millions de livres (31 millions de dollars) lors du mercato de janvier 2011.

Il est devenu une légende à Anfield, marquant 82 buts pour Liverpool en 133 apparitions. Il a été élu joueur de l’année par la FWA et la PFA en 2013-2014. Son passage mouvementé dans le Merseyside a pris fin lorsqu’il a rejoint Lionel Messi et ses coéquipiers à Barcelone.