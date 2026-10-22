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Où se situe Luis Suarez par rapport à Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski et Karim Benzema dans cette génération dorée d’attaquants ? Gus Poyet donne son avis
Du Nacional à Liverpool en passant par les Pays-Bas
Après avoir fait ses débuts au Nacional, Suarez a quitté son pays natal en 2006 pour les Pays-Bas. Il s’est fait remarquer à Groningen, où une saison à 15 buts a suffi à attirer l’attention de l’Ajax.
Il a passé trois ans et demi à Amsterdam, augmentant son total de buts chaque saison. Il en a inscrit 49 en 2009-2010, ce qui a conduit Liverpool à débourser 23 millions de livres (31 millions de dollars) lors du mercato de janvier 2011.
Il est devenu une légende à Anfield, marquant 82 buts pour Liverpool en 133 apparitions. Il a été élu joueur de l’année par la FWA et la PFA en 2013-2014. Son passage mouvementé dans le Merseyside a pris fin lorsqu’il a rejoint Lionel Messi et ses coéquipiers à Barcelone.
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A fait partie de la « MSN » du FC Barcelone aux côtés de Messi et Neymar
Alors qu’il évoluait dans l’ombre d’un Argentin considéré comme le meilleur joueur de tous les temps au Camp Nou, Suarez a inscrit 198 buts pour le Barça, dont 59 lors de la saison 2015-2016, et a fait partie du redoutable trio offensif « MSN » aux côtés de Messi et Neymar, tandis que le club savourait ses sacres en Liga et en Ligue des champions.
Il est désormais de retour aux côtés de Messi à l’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, et continue de se montrer décisif en Floride à 39 ans. Ses problèmes de genou étant pris en charge avec précaution, le sentiment général est que la retraite n’est plus très loin pour cet international aux 143 sélections.
Quelle place Suarez occupera-t-il dans les mémoires parmi cette génération dorée de redoutables attaquants ? Il figure dans la même catégorie de talent que Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic et Sergio Aguero.
Où se situe Suarez par rapport à Kane, Lewandowski et consorts ?
Invité à situer son compatriote dans ce groupe, l’ancien international uruguayen Poyet, qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, le site de référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Pour moi, il est spécial parce qu’il représente ce que nous sommes, nous les Uruguayens : des passionnés de football, un peu fous. Nous ne connaissons rien d’autre que la victoire. Nous ferons tout pour gagner, et je dis bien tout, comme vous le savez.
« Il est passé partout. Il a été un joueur incroyable et, comme je l’ai dit, parce qu’il nous représente si bien, nous le plaçons très haut. Peu de gens en Uruguay ont la chance de disputer un dernier match dans un stade plein, avec leur famille présente, et Luis est l’un d’eux.
« Il est spécial. Les autres sont sans aucun doute de grands joueurs. Ils ont eu des carrières incroyables, mais pour les Uruguayens, Luis Suarez suscite quelque chose de plus émotionnel. »
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Suarez, star de l’Inter Miami, se rapproche des 550 buts en club
Suarez a dépassé les 900 matches en club et n’a plus besoin que de quatre buts pour atteindre les 550 au total. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’Uruguay avec 69 réalisations, un record qui devrait tenir encore de nombreuses années.
Lewandowski est désormais un rival direct aux États-Unis, le prolifique Polonais évoluant au Chicago Fire, tandis que Benzema est libre après avoir accepté la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, club de Saudi Pro League. Kane, de son côté, figure parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or 2026 après avoir inscrit 73 buts pour le Bayern Munich et l’Angleterre la saison dernière.
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