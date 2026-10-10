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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Osmajic est en furie, Genoa s’impose 2-1 contre la Fiorentina : premier succès pour De Rossi

Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la sixième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée

Genoa-Fiorentina 2-1

Buteurs : 8e Osmajic (G), 15e Messias (G), 73e c.s.c. Vasquez (F).


Après trois longues semaines de trêve internationale, la Serie A a repris avec le programme de la sixième journée au Stadio Luigi Ferraris de Gênes, où à 15 heures le Genoa de Daniele De Rossi décroche sa première victoire en championnat en battant 2-1 la Fiorentina de Paolo Vanoli, grâce aux buts d’un Osmajic déchaîné (troisième réalisation en championnat), de Messias sur une passe décisive du Monténégrin et au but contre son camp de Vasquez. Les Liguriens rejoignent la Viola au classement, qui concède sa quatrième défaite de la saison.


  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    83' - Poteau pour Ndour ! Superbe frappe du droit de l’extérieur de la surface de la part du milieu de terrain de la Fiorentina, le ballon s’écrase sur le montant à la gauche de Bijlow.


    73' - LA FIORENTINA RELANCE LE MATCH, CSC DE VASQUEZ ! Centre de Jimenez venu de la droite, le Mexicain dévie le ballon dans son propre but et provoque le 2-1 pour la Viola.


    22' - Genoa tout proche du troisième but ! El Shaarawy sur coup franc, miracle de De Gea.


    15' - GENOA FAIT LE BREAK, MESSIAS ! L’intenable Osmajic déborde sur la droite, centre au milieu avec Ranieri qui se troue : le Brésilien, d’un plat du pied au cœur de la surface, fait le break.


    8' - LE GENOA OUVRE LE SCORE, OSMAJIC ! Ellertsson frappe depuis la gauche, De Gea repousse mais le ballon arrive au Monténégrin, qui le propulse en force sous la barre et inscrit son troisième but en championnat.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Genoa-Fiorentina 2-1

    Buteurs : 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 713' Vasquez (F)

    GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Ehizibue (82' Puczka), Otoa (66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez ; Ellertsson (80' Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (57' Wiafe) ; Messias (57' Vitinha), Osmajic. Entr. De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1) : De Gea ; Jimenez (81' Dodò), Dragusin, Ranieri (46' Viery), Valdepenas ; Fagioli, Oulai (46' Njie), Ndour ; Mastantuono, Gnonto (81' Pedro Goncalves) ; Beto (65' Pellegrino). Entr. Vanoli

    Avertis : Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traoré (G), Vasquez (G), Wiafe (G)

    Expulsés : -

    Passe décisive : Osmajic (G)

    Arbitre : Maresca

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