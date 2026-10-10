83' - Poteau pour Ndour ! Superbe frappe du droit de l’extérieur de la surface de la part du milieu de terrain de la Fiorentina, le ballon s’écrase sur le montant à la gauche de Bijlow.





73' - LA FIORENTINA RELANCE LE MATCH, CSC DE VASQUEZ ! Centre de Jimenez venu de la droite, le Mexicain dévie le ballon dans son propre but et provoque le 2-1 pour la Viola.





22' - Genoa tout proche du troisième but ! El Shaarawy sur coup franc, miracle de De Gea.





15' - GENOA FAIT LE BREAK, MESSIAS ! L’intenable Osmajic déborde sur la droite, centre au milieu avec Ranieri qui se troue : le Brésilien, d’un plat du pied au cœur de la surface, fait le break.





8' - LE GENOA OUVRE LE SCORE, OSMAJIC ! Ellertsson frappe depuis la gauche, De Gea repousse mais le ballon arrive au Monténégrin, qui le propulse en force sous la barre et inscrit son troisième but en championnat.