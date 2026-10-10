Serie A, 6e journée
Genoa-Fiorentina 2-1
Buteurs : 8e Osmajic (G), 15e Messias (G), 73e c.s.c. Vasquez (F).
Après trois longues semaines de trêve internationale, la Serie A a repris avec le programme de la sixième journée au Stadio Luigi Ferraris de Gênes, où à 15 heures le Genoa de Daniele De Rossi décroche sa première victoire en championnat en battant 2-1 la Fiorentina de Paolo Vanoli, grâce aux buts d’un Osmajic déchaîné (troisième réalisation en championnat), de Messias sur une passe décisive du Monténégrin et au but contre son camp de Vasquez. Les Liguriens rejoignent la Viola au classement, qui concède sa quatrième défaite de la saison.