Voici le communiqué par lequel la Juventus, le 1er septembre 2025, annonçait l’achat d’Openda au RB Leipzig : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club du RB Leipzig pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2026, des droits aux prestations sportives du joueur Ikoma-Loïs Openda, moyennant une contrepartie de 3,3 millions d’euros. Des bonus d’un montant n’excédant pas 0,8 million d’euros sont également prévus, en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs.





L’accord prévoit en outre l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les prestations sportives du joueur en cas de réalisation de certaines conditions au cours de la saison sportive 2025-2026. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 40,6 millions d’euros, payables sur quatre exercices, en plus de charges annexes à hauteur de 1,7 million d’euros ».





Les conditions ayant ensuite été remplies, à la fin de la saison 2025-2026, la Juventus avait alors acheté Openda à titre définitif.











