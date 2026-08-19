Lois Openda, buteur hier soir avec le maillot de Lyon lors du match aller des tours préliminaires de la Ligue des champions, que les Français ont conclu sur un nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe, a quitté la Juventus le 28 juillet dernier. Ci-dessous le communiqué du club turinois, qui officialisait le prêt sec à l’OL, sans option d’achat :
« Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de l’Olympique Lyonnais pour la cession, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Lois Openda, contre une indemnité de 3,5 millions d’euros ».