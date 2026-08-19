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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Openda buteur d’entrée : les conditions du prêt de la Juventus à Lyon

Juventus FC
Mercato
Lyon
I. Openda

Le Belge marque avec sa nouvelle équipe lors des tours préliminaires de la Ligue des champions

Lois Openda, buteur hier soir avec le maillot de Lyon lors du match aller des tours préliminaires de la Ligue des champions, que les Français ont conclu sur un nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe, a quitté la Juventus le 28 juillet dernier. Ci-dessous le communiqué du club turinois, qui officialisait le prêt sec à l’OL, sans option d’achat :


« Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de l’Olympique Lyonnais pour la cession, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Lois Openda, contre une indemnité de 3,5 millions d’euros ».

  • Voici le communiqué par lequel la Juventus, le 1er septembre 2025, annonçait l’achat d’Openda au RB Leipzig : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club du RB Leipzig pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2026, des droits aux prestations sportives du joueur Ikoma-Loïs Openda, moyennant une contrepartie de 3,3 millions d’euros. Des bonus d’un montant n’excédant pas 0,8 million d’euros sont également prévus, en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs.


    L’accord prévoit en outre l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les prestations sportives du joueur en cas de réalisation de certaines conditions au cours de la saison sportive 2025-2026. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 40,6 millions d’euros, payables sur quatre exercices, en plus de charges annexes à hauteur de 1,7 million d’euros ».


    Les conditions ayant ensuite été remplies, à la fin de la saison 2025-2026, la Juventus avait alors acheté Openda à titre définitif.




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