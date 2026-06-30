« On l'a descendu » : Julian Nagelsmann est critiqué pour la manière dont il a traité Nick Woltemade

Lors de la défaite surprise 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, Woltemade a été l'un des trois joueurs à avoir manqué son tir depuis le point de penalty. Outre l'ancien joueur de Stuttgart, Kai Havertz (Arsenal) et Jonathan Tah (Bayern Munich) ont également manqué leur tir.

Auparavant, l’attaquant de Newcastle United n’avait pas été retenu par le sélectionneur Nagelsmann pour aucun des trois matchs de groupe contre Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Seuls les deux gardiens remplaçants, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) et Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), ainsi que le remplaçant Assan Ouedraogo (RB Leipzig), n’avaient eux non plus pas disputé la moindre minute jusqu’alors.

Avant même le début de la Coupe du monde, Woltemade était pourtant considéré comme une option précieuse à la pointe de l’attaque. Mais le retour de Havertz, de retour de blessure, et les prestations convaincantes de Deniz Undav (VfB Stuttgart) lors des premiers matchs de poule lui ont fait perdre sa place de titulaire.

Contre le Paraguay, il est entré à la 88^e minute en remplacement de Leroy Sané, sans toutefois peser offensivement avant la séance de tirs au but. Woltemade n’a pas cadré le moindre tir et n’a effectué que huit touches de balle en 32 minutes sur la pelouse.