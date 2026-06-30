Sur les ondes de ZDF, l’experte Fritzy Kromp a estimé que confier la responsabilité d’un penalty à l’attaquant de Newcastle United, resté jusqu’alors sans temps de jeu ni rythme de compétition, constituait une décision discutable de la part de Nagelsmann.
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« On l'a descendu » : Julian Nagelsmann est critiqué pour la manière dont il a traité Nick Woltemade
« Qu’un Nick Woltemade, qui fait aujourd’hui ses débuts dans un match à élimination directe, rate un penalty décisif, cela me semble en quelque sorte logique. C’est bien sûr un très bon footballeur, très bien payé, capable d’enchaîner les penalties à la chaîne », a d’abord déclaré Kromp, avant d’ajouter : « Mais pas dans une telle situation. »
« C’était une situation ingrate pour lui, a analysé l’entraîneuse de l’équipe féminine du SV Werder Brême. J’ai l’impression qu’on l’a littéralement démoli, et aujourd’hui on a besoin de lui ; le fait qu’il ne soit pas à la hauteur me laisse sans voix. »
Woltemade perd sa place de titulaire en équipe d’Allemagne
Lors de la défaite surprise 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, Woltemade a été l'un des trois joueurs à avoir manqué son tir depuis le point de penalty. Outre l'ancien joueur de Stuttgart, Kai Havertz (Arsenal) et Jonathan Tah (Bayern Munich) ont également manqué leur tir.
Auparavant, l’attaquant de Newcastle United n’avait pas été retenu par le sélectionneur Nagelsmann pour aucun des trois matchs de groupe contre Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Seuls les deux gardiens remplaçants, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) et Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), ainsi que le remplaçant Assan Ouedraogo (RB Leipzig), n’avaient eux non plus pas disputé la moindre minute jusqu’alors.
Avant même le début de la Coupe du monde, Woltemade était pourtant considéré comme une option précieuse à la pointe de l’attaque. Mais le retour de Havertz, de retour de blessure, et les prestations convaincantes de Deniz Undav (VfB Stuttgart) lors des premiers matchs de poule lui ont fait perdre sa place de titulaire.
Contre le Paraguay, il est entré à la 88^e minute en remplacement de Leroy Sané, sans toutefois peser offensivement avant la séance de tirs au but. Woltemade n’a pas cadré le moindre tir et n’a effectué que huit touches de balle en 32 minutes sur la pelouse.