« On ferait n'importe quoi pour lui » : Marc Cucurella estime que Chelsea a eu tort de licencier Enzo Maresca

Dans une interview accordée à The Athletic, Cucurella a déclaré : « Sous la houlette d’Enzo Maresca, nous étions plus stables, car nous avions travaillé ensemble pendant 18 mois. Si l’on regarde notre première pré-saison avec lui, il y avait des doutes. Il faut un processus pour que chaque joueur comprenne ce qu’on doit faire. Au cours de nos derniers mois avec Maresca, on jouait presque par cœur. Si on changeait de système, on savait ce qu’on devait faire. Il faut du temps pour ça.

« Quand un entraîneur vous donne cette confiance et vous offre une plateforme pour lutter pour les titres, vous seriez prêt à tout pour lui. Le départ de Maresca a eu un impact énorme sur nous. Ce sont des décisions prises par le club. Si vous m’aviez demandé mon avis, je n’aurais pas pris cette décision. »