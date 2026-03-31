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« On ferait n'importe quoi pour lui » : Marc Cucurella estime que Chelsea a eu tort de licencier Enzo Maresca
Un projet avorté
Bien qu'ils aient remporté des titres sous la houlette de Maresca, les dirigeants de Chelsea ont décidé de changer d'entraîneur en janvier, remplaçant l'Italien par Liam Rosenior. Depuis lors, les Blues ont connu d'énormes difficultés, ne remportant que quatre de leurs douze derniers matchs et étant éliminés de la Ligue des champions après une défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au Paris Saint-Germain. Cucurella estime que le club paie aujourd'hui le prix de son manque d'expérience et de la perturbation d'un processus tactique qui commençait enfin à porter ses fruits après 18 mois de développement.
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Fidélité envers l'ancien patron
Dans une interview accordée à The Athletic, Cucurella a déclaré : « Sous la houlette d’Enzo Maresca, nous étions plus stables, car nous avions travaillé ensemble pendant 18 mois. Si l’on regarde notre première pré-saison avec lui, il y avait des doutes. Il faut un processus pour que chaque joueur comprenne ce qu’on doit faire. Au cours de nos derniers mois avec Maresca, on jouait presque par cœur. Si on changeait de système, on savait ce qu’on devait faire. Il faut du temps pour ça.
« Quand un entraîneur vous donne cette confiance et vous offre une plateforme pour lutter pour les titres, vous seriez prêt à tout pour lui. Le départ de Maresca a eu un impact énorme sur nous. Ce sont des décisions prises par le club. Si vous m’aviez demandé mon avis, je n’aurais pas pris cette décision. »
Les leçons à tirer de nos concurrents
Le défenseur a cité la stabilité observée dans les clubs rivaux comme un modèle que Chelsea aurait dû suivre. Il a souligné que la décision de nommer un nouvel entraîneur en cours de saison – sans avoir pu bénéficier d’une pré-saison complète – avait créé un climat chaotique dans lequel les joueurs n’avaient pas le temps d’assimiler les nouvelles idées tactiques à l’entraînement.
Cucurella a ajouté : « En résumé, l’instabilité qui règne au sein du club vient de là. Nous avons d’abord eu un entraîneur par intérim (l’ancien entraîneur des moins de 21 ans, Calum McFarlane), puis un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées et sans le temps de les mettre en pratique. Pour opérer un changement comme celui-là, le mieux est d’attendre la fin de la saison. On donnerait à tout le monde, aux joueurs et au nouvel entraîneur, le temps de se préparer, de bénéficier d’une pré-saison complète… Regardez Arsenal aujourd’hui, qui se bat pour chaque trophée. Ils sont avec [Mikel] Arteta depuis près de sept ans et ils n’ont pas gagné grand-chose. Mais cette confiance dans le projet porte ses fruits. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea doit faire face à un calendrier très chargé en avril, qui débute par un quart de finale de la FA Cup contre Port Vale le 4 avril, suivi de confrontations cruciales en Premier League contre Manchester City, Manchester United et Brighton. Cette série de matchs se poursuit en mai avec des rencontres qui pourraient bien être décisives pour la saison contre Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham et Sunderland, ne laissant pratiquement aucun temps à Rosenior pour mettre en place le dispositif tactique tant souhaité par Cucurella.