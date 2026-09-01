Officiel : la Juventus boucle le prêt d’une saison de l’attaquant de Newcastle United Nick Woltemade

La Juventus a publié un communiqué officiel pour souhaiter la bienvenue à son nouvel attaquant. « Un nouvel attaquant est arrivé pour renforcer le secteur offensif de Luciano Spalletti : Nick Woltemade a rejoint la Juventus en prêt en provenance de Newcastle United jusqu’au 30 juin 2027 », a déclaré le club.

« Formé au Werder Brême, Woltemade y a fait ses débuts en équipe première en 2020. En 2022/23, il a été prêté au SV Elversberg et, plus tard, après une impressionnante saison de Bundesliga, il a rejoint Stuttgart à l’été 2024. Il a véritablement explosé à Stuttgart, inscrivant 18 buts en 36 apparitions et aidant l’équipe à remporter la Coupe d’Allemagne, ce qui lui a valu un transfert vers le club de Premier League de Newcastle United en 2025. En 53 apparitions pour Newcastle United, il a marqué 11 fois et délivré six passes décisives. Désormais, une nouvelle aventure l’attend en Italie, et nous avons hâte de le voir à l’œuvre. Bienvenue à la Juventus, Nick ! »