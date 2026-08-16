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Officiel : l’Écosse confirme la nomination de Sebastien Pocognoli au poste de sélectionneur pour un contrat de deux ans
Une nouvelle ère commence pour l’Écosse
Selon Sky Sports, l’Écosse a finalisé un contrat de deux ans pour faire de Pocognoli son nouveau sélectionneur dimanche. Pocognoli succède à Steve Clarke, qui a quitté son poste après l’élimination prématurée de l’Écosse de la Coupe du monde, avec une seule victoire en trois matches.
La Fédération écossaise a identifié Pocognoli comme sa cible prioritaire pour relancer l’équipe. Pocognoli était libre depuis son départ de Monaco en juin. Avant son passage en France, Pocognoli avait conduit avec éclat l’Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique en 90 ans. Le technicien belge apporte également sa connaissance du football britannique, après avoir joué à West Bromwich Albion et à Brighton au cours de sa carrière de joueur.
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Adopter la passion du public
Lors de sa nomination officielle, Pocognoli a affiché une immense fierté à l’idée de prendre les rênes de la sélection nationale. Pocognoli a souligné l’enthousiasme légendaire des supporters écossais comme un facteur majeur dans sa décision.
Pocognoli a déclaré : « C’est un honneur qu’on me demande de devenir le sélectionneur de l’équipe nationale d’Écosse. Quand j’ai entendu parler de cet intérêt pour la première fois, j’ai immédiatement été enthousiasmé par cette opportunité. Les supporters écossais sont célèbres pour leur passion, tout récemment encore lors de la Coupe du monde aux États-Unis, et je l’ai moi-même vécue en tant que joueur de la Belgique lorsque nous y avons joué en 2013. Avec mon staff, je ferai tout ce que je peux pour leur offrir une équipe dont ils pourront être fiers et pour construire sur le succès déjà obtenu par mon prédécesseur. »
Préparatifs tactiques immédiats
Pocognoli vise à s’appuyer sur les fondations laissées par Clarke et à mettre en place son approche tactique moderne. Pocognoli reconnaît que le temps est compté avant ses premiers matches sur le banc.
Pocognoli a ajouté : « Depuis le début des négociations, j’ai effectué beaucoup de recherches, posé beaucoup de questions et examiné les domaines sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Cette perspective m’enthousiasme énormément et j’ai hâte de travailler avec les joueurs pour connaître encore plus de succès. Nous n’avons pas beaucoup de temps avant le premier rassemblement, donc les prochaines semaines seront consacrées à la préparation de la Ligue des nations de l’UEFA et à la mise en œuvre de ces plans à l’entraînement lorsque nous nous retrouverons le mois prochain. »
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Quelle est la suite pour l’équipe nationale ?
Dans l’immédiat, Pocognoli doit se tourner vers sa première campagne en Ligue des nations de l’UEFA le mois prochain. L’Écosse cherchera à retrouver rapidement de l’élan en compétition sous la direction de Pocognoli.
L’objectif ultime à long terme pour Pocognoli sera de franchir les phases de qualification afin d’obtenir une place au Championnat d’Europe 2028 et à la Coupe du monde 2030, avec l’espoir d’installer une présence régulière dans les grands tournois internationaux.
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