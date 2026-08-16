Officiel : l’Écosse confirme la nomination de Sebastien Pocognoli au poste de sélectionneur pour un contrat de deux ans

Selon Sky Sports, l’Écosse a finalisé un contrat de deux ans pour faire de Pocognoli son nouveau sélectionneur dimanche. Pocognoli succède à Steve Clarke, qui a quitté son poste après l’élimination prématurée de l’Écosse de la Coupe du monde, avec une seule victoire en trois matches.

La Fédération écossaise a identifié Pocognoli comme sa cible prioritaire pour relancer l’équipe. Pocognoli était libre depuis son départ de Monaco en juin. Avant son passage en France, Pocognoli avait conduit avec éclat l’Union Saint-Gilloise à son premier titre de champion de Belgique en 90 ans. Le technicien belge apporte également sa connaissance du football britannique, après avoir joué à West Bromwich Albion et à Brighton au cours de sa carrière de joueur.