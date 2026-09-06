L'histoire a commencé le 16 mai 2026, lorsque Vissing a mené le club japonais du Gamba Osaka face à Al-Nassr en finale de la Ligue des champions d'Asie, disputée au stade « Al-Awwal Park » dans la capitale saoudienne, Riyad.

Et malgré la présence d'un ensemble de noms parmi les plus en vue dans les rangs du club saoudien, le technicien allemand a réussi à préparer son équipe de manière idéale pour cette confrontation, grâce à une organisation défensive rigoureuse qui a fermé les espaces aux joueurs d'Al-Alami, tout en s'appuyant sur des transitions rapides chaque fois qu'une occasion se présentait d'exploiter les espaces.

À lire aussi : Je ne l'ai pas entendu : la réponse cinglante de Vissing aux déclarations de Postecoglou



Le plan a finalement fonctionné, et le Gamba Osaka est parvenu à s'adjuger la finale sur le score d'un but à zéro, privant Al-Nassr d'un sacre continental. Cette victoire n'a pas été qu'un simple résultat passager en finale asiatique, mais bien le premier chapitre d'une relation particulière qui a commencé à se nouer entre le technicien danois et le club de la capitale.