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Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE
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Traduit par

Nouvelle bête noire : Fossing, le « cauchemar » terrifiant d'Al-Nassr en 112 jours

FEATURES
Al Nasr FC vs Gamba Osaka
Al Nasr FC
Gamba Osaka
AFC Champions League Two
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Wissing
Arabie saoudite
Japon
Allemagne

Le magicien allemand fait à nouveau sensation

Au football, une confrontation peut survenir dans des circonstances exceptionnelles, mais la répétition d'une domination sur la même équipe sur une courte période, et sous deux maillots différents, révèle bien souvent une lecture tactique remarquable qui dépasse les limites du hasard. 

En seulement 112 jours, le Danois Jens Fessing est passé du statut d'entraîneur menant son aventure au Japon à celui de l'un des techniciens les plus gênants pour Al-Nassr, après avoir réussi à faire tomber « Al-Alami » à deux reprises et dans deux compétitions différentes, se forgeant ainsi une nouvelle bête noire sur le chemin du club saoudien.

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Une arbitre asiatique sous le maillot du Gamba Osaka

    L'histoire a commencé le 16 mai 2026, lorsque Vissing a mené le club japonais du Gamba Osaka face à Al-Nassr en finale de la Ligue des champions d'Asie, disputée au stade « Al-Awwal Park » dans la capitale saoudienne, Riyad.

     Et malgré la présence d'un ensemble de noms parmi les plus en vue dans les rangs du club saoudien, le technicien allemand a réussi à préparer son équipe de manière idéale pour cette confrontation, grâce à une organisation défensive rigoureuse qui a fermé les espaces aux joueurs d'Al-Alami, tout en s'appuyant sur des transitions rapides chaque fois qu'une occasion se présentait d'exploiter les espaces.

    À lire aussi : Je ne l'ai pas entendu : la réponse cinglante de Vissing aux déclarations de Postecoglou

    Le plan a finalement fonctionné, et le Gamba Osaka est parvenu à s'adjuger la finale sur le score d'un but à zéro, privant Al-Nassr d'un sacre continental. Cette victoire n'a pas été qu'un simple résultat passager en finale asiatique, mais bien le premier chapitre d'une relation particulière qui a commencé à se nouer entre le technicien danois et le club de la capitale.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La deuxième banderille : Vissing renforce le complexe

    Après seulement 112 jours, Vissing s'est retrouvé face à un nouveau duel contre Al-Nassr, mais cette fois depuis le banc en tant que directeur technique d'Al-Ittihad sur la pelouse du stade « Al-Inmaa » à Djeddah.

    Malgré des circonstances différentes, un changement de maillot et de compétition, le résultat final n'a pas beaucoup changé ; le jeune entraîneur a en effet mené « Al-Ameed » à la victoire sur « Al-Alami » sur le score de 2-1 lors du clasico de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, après que son équipe a livré une première mi-temps exceptionnelle et réussi à marquer deux buts au cours des 22 premières minutes.

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    Fait notable, la deuxième victoire de Vissing n'a pas été une copie parfaitement conforme du premier affrontement, mais elle a reposé sur le même principe : lire les points forts d'Al-Nassr, le priver des espaces dont il a besoin, puis le frapper dans les zones qu'il laisse derrière lui. 

    C'est pourquoi les deux confrontations de Vissing face à Al-Nassr en 112 jours sont devenues plus que deux simples victoires ; le Danois a prouvé qu'il détenait une clé particulière pour gérer « Al-Alami », que ce soit lorsqu'il dirigeait le Gamba Osaka ou lorsqu'il est apparu à la tête du staff technique d'Al-Ittihad, transformant sa courte expérience face à Al-Nassr en l'une des principales bêtes noires tactiques du club saoudien.

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