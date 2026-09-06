Après seulement 112 jours, Vissing s'est retrouvé face à un nouveau duel contre Al-Nassr, mais cette fois depuis le banc en tant que directeur technique d'Al-Ittihad sur la pelouse du stade « Al-Inmaa » à Djeddah.
Malgré des circonstances différentes, un changement de maillot et de compétition, le résultat final n'a pas beaucoup changé ; le jeune entraîneur a en effet mené « Al-Ameed » à la victoire sur « Al-Alami » sur le score de 2-1 lors du clasico de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, après que son équipe a livré une première mi-temps exceptionnelle et réussi à marquer deux buts au cours des 22 premières minutes.
Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »
Fait notable, la deuxième victoire de Vissing n'a pas été une copie parfaitement conforme du premier affrontement, mais elle a reposé sur le même principe : lire les points forts d'Al-Nassr, le priver des espaces dont il a besoin, puis le frapper dans les zones qu'il laisse derrière lui.
C'est pourquoi les deux confrontations de Vissing face à Al-Nassr en 112 jours sont devenues plus que deux simples victoires ; le Danois a prouvé qu'il détenait une clé particulière pour gérer « Al-Alami », que ce soit lorsqu'il dirigeait le Gamba Osaka ou lorsqu'il est apparu à la tête du staff technique d'Al-Ittihad, transformant sa courte expérience face à Al-Nassr en l'une des principales bêtes noires tactiques du club saoudien.