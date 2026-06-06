Selon The Athletic, la FIFA est revenue sur sa décision d’interdire les bouteilles d’eau réutilisables vides dans les stades de la Coupe du monde, face à la montée des critiques. La polémique a éclaté lorsque l’instance a mis à jour son code de conduite quelques jours avant le tournoi, supprimant la clause qui autorisait jusqu’alors les supporters à introduire des bouteilles en plastique transparentes et vides d’un litre maximum. Les détenteurs de billets ont été informés du changement par e-mail le 2 juin.

Cette mesure a immédiatement provoqué un tollé : les groupes de supporters ont accusé la FIFA de privilégier les intérêts commerciaux au détriment du bien-être des fans. L’inquiétude était d’autant plus vive que les spectateurs allaient assister à des matchs sous une chaleur extrême aux États-Unis, au Mexique et au Canada, tout en étant contraints d’acheter des boissons à l’intérieur des stades.







