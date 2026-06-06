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Nouveau revirement de la FIFA : l’interdiction des bouteilles d’eau est finalement levée pour la Coupe du monde, suite à une vive protestation
La FIFA fait machine arrière sur sa politique controversée concernant les stades.
Selon The Athletic, la FIFA est revenue sur sa décision d’interdire les bouteilles d’eau réutilisables vides dans les stades de la Coupe du monde, face à la montée des critiques. La polémique a éclaté lorsque l’instance a mis à jour son code de conduite quelques jours avant le tournoi, supprimant la clause qui autorisait jusqu’alors les supporters à introduire des bouteilles en plastique transparentes et vides d’un litre maximum. Les détenteurs de billets ont été informés du changement par e-mail le 2 juin.
Cette mesure a immédiatement provoqué un tollé : les groupes de supporters ont accusé la FIFA de privilégier les intérêts commerciaux au détriment du bien-être des fans. L’inquiétude était d’autant plus vive que les spectateurs allaient assister à des matchs sous une chaleur extrême aux États-Unis, au Mexique et au Canada, tout en étant contraints d’acheter des boissons à l’intérieur des stades.
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Les détracteurs remettent en question les priorités de la FIFA.
L'Association des supporters de football s'est montrée particulièrement critique à l'égard de cette politique.
« Une fois de plus, avec cette Coupe du monde, les supporters passent en dernier et non en premier », a déclaré le porte-parole. « La chaleur et l’humidité constituent une réelle préoccupation pour le bien-être des supporters ; c’est cela qui devrait être la priorité de la FIFA, et non la possibilité de vendre davantage de bouteilles d’eau à des prix exorbitants. »
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également dénoncé cette décision, qu’il estime dictée par des considérations financières.
« C’est tout simplement inacceptable. Et je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit avant tout de faire de l’argent », a déclaré M. Starmer à LBC. « On ne peut donc pas apporter de bouteilles en plastique, mais on peut acheter une bouteille d’eau une fois dans la foule ? En plus, elle sera chère. Les billets eux-mêmes coûtent une fortune, bien trop chers à mon avis. Les prix des billets sont donc trop élevés. Et c’est une mauvaise politique. »
Les problèmes de chaleur ont fini par s’imposer comme un enjeu incontournable.
La FIFA a fait valoir que les besoins en hydratation seraient pris en charge grâce à des tentes rafraîchissantes et des stations de brumisation installées autour des stades. Cette explication n’a toutefois pas convaincu de nombreux groupes de supporters, qui ont considéré ce changement comme une restriction inutile imposée à la dernière minute.
Les données de World Weather Attribution indiquaient pourtant que 26 des 104 rencontres du tournoi risquaient d’être disputées dans des conditions où la température au bulbe humide dépasserait 26 °C, exposant les supporters à des problèmes de santé liés à la chaleur.
L’ambassade des supporters anglais Free Lions a relayé ces craintes sur X : « Et ensuite ? La crème solaire sera-t-elle interdite, obligeant les fans à l’acheter dans les stades ? La première réaction des supporters est de voir là une nouvelle manœuvre pour gagner de l’argent.
Compte tenu de la chaleur qui régnera dans les stades, dont beaucoup sont en plein air, laissez simplement les supporters apporter une bouteille s’ils le souhaitent. Nous espérons que les fontaines d’eau dans les stades resteront gratuites, et qu’on ne vous fera pas payer dans la file d’attente ! »
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Le focus revient désormais sur le bien-être des supporters et sur le tournoi lui-même.
Suite à ce revirement de situation, les supporters pourront à nouveau entrer dans les stades de la Coupe du monde avec une seule bouteille d’eau, apaisant ainsi les craintes liées à l’hydratation durant les rencontres disputées dans des conditions météorologiques exigeantes.
La FIFA confirme cette mesure : « Tous les supporters pourront introduire une bouteille d’eau jetable en plastique souple de 20 onces (590 ml), scellée en usine, dans n’importe quel match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. »