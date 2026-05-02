L’Italien est décédé le 1^(er) mai à l’âge de 59 ans, a annoncé sa famille samedi, sans préciser la cause du décès. « Alex s’est éteint paisiblement, entouré des siens. »
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« Nous perdons un grand champion » : l’ancien pilote de Formule 1 Alessandro Zanardi est décédé à l’âge de 59 ans
Zanardi a perdu ses deux jambes il y a 25 ans, suite à un accident de course sur le Lausitzring. Il s’est ensuite tourné vers le handbike, remportant quatre médailles d’or paralympiques, avant de revenir sur les circuits en WTCC.
En F1, il a évolué de 1991 à 1999 chez Jordan, Minardi, Lotus puis Williams aux côtés de Ralf Schumacher. Le 15 septembre sur le Lausitzring, c’est toutefois en Champ Car qu’il a été victime de l’accident aux conséquences dramatiques.
Zanardi a de nouveau été victime d’un grave accident en 2020.
Ce fut un tournant dans sa vie – Zanardi l’a qualifié rétrospectivement de « l’un des moments les plus marquants ». Il a finalement « survécu à quelque chose qui défie non seulement toute probabilité. D’après la science, je n’avais pas la moindre chance ».
Il se bat pour revenir, mais la malchance le rattrape : le 19 juin 2020, alors qu’il roule en handbike en Toscane, il percute un camion et lutte entre la vie et la mort pendant de longs mois avant de quitter l’hôpital près d’un an et demi plus tard.
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a salué sa mémoire avec émotion : « L’Italie perd un grand champion et un homme extraordinaire, capable de transformer chaque épreuve de la vie en une leçon de courage, de force et de dignité », a-t-elle écrit sur X.