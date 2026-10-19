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« Nous n’avons rien concédé ! » : Dean Huijsen analyse la prestation défensive du Real Madrid
Huijsen dispute 90 minutes solides lors de la victoire de Séville
Le jeune défenseur Dean Huijsen a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville, disputant l’intégralité des 90 minutes au Santiago Bernabeu. Le défenseur central a contribué à neutraliser l’attaque sévillane, tandis que le Real Madrid dominait la possession et occupait le terrain adverse.
Malgré un but encaissé en fin de match à la suite d’une perte de balle isolée, le placement défensif de Huijsen a permis au Real Madrid de garder la maîtrise de la rencontre.
Cette victoire prolonge la série de matches sans défaite du Real Madrid à domicile, toutes compétitions confondues.
- PS Images
Un défenseur salue la qualité de la relance et l’organisation de l’équipe
Analysant la performance tactique après le match, Huijsen a désigné l’efficacité de Madrid dans la possession du ballon comme la clé du succès. « Nous avons bien fait circuler le ballon et avons été solides défensivement, sans rien concéder », a déclaré Huijsen.
« Leur but est venu d’une perte de balle. »
« Nous avons joué de façon très soudée et solide en équipe », a ajouté le défenseur au sujet de la discipline collective du groupe.
Huijsen s’émerveille de la qualité offensive de ses coéquipiers
Huijsen a reconnu avoir été ébloui par les buts spectaculaires inscrits par Guler, Mbappe et Diomande à l’autre bout du terrain. « Je ne peux pas marquer des buts comme ça », a répondu Huijsen en riant, interrogé sur la production offensive de l’équipe.
« Nous voyons tous qu’ils ont énormément de talent, et nous sommes heureux de les avoir dans l’équipe. »
« Tout le monde préfère jouer à domicile. Le Bernabeu est un stade historique, et c’est très spécial de jouer ici. »
- Le Pictorium
Un jeune défenseur se projette vers le défi face à Leipzig
Huijsen reste concentré sur le maintien de son niveau de performance alors que les matches européens vont s’enchaîner à un rythme soutenu.
Le Real Madrid reçoit le RB Leipzig mercredi avec l’objectif de prolonger son parcours sans faute en phase de groupes de la Ligue des champions.
Le défenseur espère ne pas encaisser de but une nouvelle fois à domicile.
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