« Nous n’avons rien concédé ! » : Dean Huijsen analyse la prestation défensive du Real Madrid

Le jeune défenseur Dean Huijsen a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville, disputant l’intégralité des 90 minutes au Santiago Bernabeu. Le défenseur central a contribué à neutraliser l’attaque sévillane, tandis que le Real Madrid dominait la possession et occupait le terrain adverse.

Malgré un but encaissé en fin de match à la suite d’une perte de balle isolée, le placement défensif de Huijsen a permis au Real Madrid de garder la maîtrise de la rencontre.

Cette victoire prolonge la série de matches sans défaite du Real Madrid à domicile, toutes compétitions confondues.