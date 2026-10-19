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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« Nous n’avons rien concédé ! » : Dean Huijsen analyse la prestation défensive du Real Madrid

Real Madrid
D. Huijsen
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
LaLiga

Le défenseur central du Real Madrid Dean Huijsen s’est dit satisfait de l’organisation défensive et de la circulation du ballon de son équipe lors de sa victoire 4-1 contre Séville. Huijsen a souligné l’unité du groupe, qui n’a laissé que très peu d’occasions franches aux visiteurs.

  • Huijsen dispute 90 minutes solides lors de la victoire de Séville

    Le jeune défenseur Dean Huijsen a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville, disputant l’intégralité des 90 minutes au Santiago Bernabeu. Le défenseur central a contribué à neutraliser l’attaque sévillane, tandis que le Real Madrid dominait la possession et occupait le terrain adverse.

    Malgré un but encaissé en fin de match à la suite d’une perte de balle isolée, le placement défensif de Huijsen a permis au Real Madrid de garder la maîtrise de la rencontre.

    Cette victoire prolonge la série de matches sans défaite du Real Madrid à domicile, toutes compétitions confondues.

  • imago-sport-1084747786.jpgPS Images

    Un défenseur salue la qualité de la relance et l’organisation de l’équipe

    Analysant la performance tactique après le match, Huijsen a désigné l’efficacité de Madrid dans la possession du ballon comme la clé du succès. « Nous avons bien fait circuler le ballon et avons été solides défensivement, sans rien concéder », a déclaré Huijsen.

    « Leur but est venu d’une perte de balle. »

    « Nous avons joué de façon très soudée et solide en équipe », a ajouté le défenseur au sujet de la discipline collective du groupe.

  • Huijsen s’émerveille de la qualité offensive de ses coéquipiers

    Huijsen a reconnu avoir été ébloui par les buts spectaculaires inscrits par Guler, Mbappe et Diomande à l’autre bout du terrain. « Je ne peux pas marquer des buts comme ça », a répondu Huijsen en riant, interrogé sur la production offensive de l’équipe.

    « Nous voyons tous qu’ils ont énormément de talent, et nous sommes heureux de les avoir dans l’équipe. »

    « Tout le monde préfère jouer à domicile. Le Bernabeu est un stade historique, et c’est très spécial de jouer ici. »

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  • imago-sport-1084744392.jpgLe Pictorium

    Un jeune défenseur se projette vers le défi face à Leipzig

    Huijsen reste concentré sur le maintien de son niveau de performance alors que les matches européens vont s’enchaîner à un rythme soutenu.

    Le Real Madrid reçoit le RB Leipzig mercredi avec l’objectif de prolonger son parcours sans faute en phase de groupes de la Ligue des champions.

    Le défenseur espère ne pas encaisser de but une nouvelle fois à domicile.

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