« Nous devons réussir à nous débarrasser de ces profiteurs » : Uli Hoeneß, le président du Bayern, fustige les agents

« Lorsqu'un joueur part à l'étranger ou revient de l'étranger aujourd'hui, il a besoin d'un agent. Il y a beaucoup d'agents sérieux, mais aussi beaucoup de profiteurs. Nous devons tous réussir à éliminer les profiteurs », s'est emporté Hoeneß.

Pour cet homme de 74 ans, il est essentiel « que le conseiller ne pense pas qu’il doit gagner plus que le joueur. Parfois, on voit des agents demander dix millions pour trois déjeuners, ça ne peut pas être comme ça », a déclaré Hoeneß, qui a annoncé vouloir lutter contre les exigences parfois exorbitantes de certains agents.

« Nous avons également discuté de ce sujet de manière très controversée en interne et nous allons essayer, dans les prochains mois, de développer un concept pour ne plus tolérer cela. Au sein du G14, nous avions déjà tenté d’introduire un plafond salarial. Cela a tenu exactement quatre semaines, après quoi, je crois, l’AC Milan l’a enfreint », a expliqué le président d’honneur du FCB.