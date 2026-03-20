À l'occasion d'un hommage rendu à l'ancien président du conseil de surveillance de l'Eintracht Francfort, Wolfgang Steubing, Hoeneß a réitéré son aversion pour la plupart des agents de joueurs du monde du football, qu'il a accusés de ne s'intéresser qu'à l'argent.
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« Nous devons réussir à nous débarrasser de ces profiteurs » : Uli Hoeneß, le président du Bayern, fustige les agents
« Lorsqu'un joueur part à l'étranger ou revient de l'étranger aujourd'hui, il a besoin d'un agent. Il y a beaucoup d'agents sérieux, mais aussi beaucoup de profiteurs. Nous devons tous réussir à éliminer les profiteurs », s'est emporté Hoeneß.
Pour cet homme de 74 ans, il est essentiel « que le conseiller ne pense pas qu’il doit gagner plus que le joueur. Parfois, on voit des agents demander dix millions pour trois déjeuners, ça ne peut pas être comme ça », a déclaré Hoeneß, qui a annoncé vouloir lutter contre les exigences parfois exorbitantes de certains agents.
« Nous avons également discuté de ce sujet de manière très controversée en interne et nous allons essayer, dans les prochains mois, de développer un concept pour ne plus tolérer cela. Au sein du G14, nous avions déjà tenté d’introduire un plafond salarial. Cela a tenu exactement quatre semaines, après quoi, je crois, l’AC Milan l’a enfreint », a expliqué le président d’honneur du FCB.
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Hoeneß s'en est pris violemment aux conseillers de David Alaba
Par le passé, Hoeneß s'était à plusieurs reprises disputé verbalement avec les agents des joueurs du Bayern. Il avait notamment qualifié Pini Zahavi, l'agent de David Alaba, de « piranha avide d'argent » lors de discussions sur une prolongation de contrat en 2020.
La signature du défenseur central Dayot Upamecano avait également donné lieu à des complications. À l'époque, Hoeneß avait déclaré : « Dans le cas d'Upamecano, les agents voulaient soit faire monter le prix chez nous, soit le pousser vers un autre club, et en guise de remerciement, nous devions leur verser une prime. C'est une contradiction en soi que nous ne devrions plus accepter. »
Après d’âpres négociations, le Bayern avait finalement retiré son offre, ce qui avait poussé Upamecano à revoir sa position.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)