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Alvino Hanafi

Traduit par

« Nous avons combattu comme des lions ! » : comment Florian Thauvin a évité à Lens une humiliation dans un thriller à cinq buts

Lens
Ligue des Champions
F. Thauvin

Florian Thauvin a salué l’incroyable force mentale du RC Lens après avoir évité une défaite cauchemardesque contre le Slavia Prague, réduit à dix. L’attaquant français a inscrit une égalisation spectaculaire à la 91e minute, avant que Ruben Aguilar ne parachève une folle remontée 3-2 en Ligue des champions.

  • Lens survit à un scénario cauchemardesque à Prague

    Le RC Lens a évité une ouverture humiliante en Ligue des champions de l’UEFA, en signant une spectaculaire remontée en fin de match pour battre le Slavia Prague 3-2. Bien qu’il ait joué à onze contre dix après le carton rouge de Konecny, l’équipe de Dino Toppmoller était menée 2-1 à la 89e minute lorsque Sturm a inscrit son deuxième but.

    Cependant, deux buts dans le temps additionnel ont transformé un effondrement total en victoire mémorable à la Fortuna Arena.

    Ce succès a marqué la première victoire à l’extérieur de Lens dans la compétition reine du football européen depuis 1998.

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    Thauvin plaisante sur une tête rare dans une fin de match folle

    Florian Thauvin a été le héros de la soirée, s’élevant pour reprendre de la tête un centre du jeune Mezian Mesloub, 16 ans, et égaliser à la 91e minute. Deux minutes plus tard, Ruben Aguilar a inscrit un superbe but victorieux pour parachever ce renversement remarquable.

    Au micro de Canal+, après le match, Thauvin a plaisanté sur son but égalisateur si important, tout en saluant l’état d’esprit inlassable du groupe.

    « On aura tout vu dans le football si je commence à marquer de la tête ! », a lancé Thauvin en riant. « Plus qu’un but, c’est un état d’esprit. Quand vous donnez tout jusqu’au bout, vous marquez du pied, de la tête, des fesses... C’est ça, le football ! »

  • Un ailier salue sa force mentale après une période difficile

    Cette victoire a offert un énorme bol d’air au club français après une période compliquée sur le plan national. Thauvin a souligné que le fait d’avoir surmonté une telle adversité servira de véritable déclic pour la saison de Lens.

    Il a mis en avant l’impact décisif des remplaçants lancés par Toppmoller en seconde période, dont le buteur Abdallah Sima et le passeur Mesloub.

    « Nous avons montré une vraie force mentale ce soir », a ajouté Thauvin. « Nous sortions d’une période difficile, et réagir comme nous l’avons fait aujourd’hui va nous faire du bien. Nous nous sommes battus comme des lions, nous n’avons jamais abandonné, et nous avons été récompensés. »


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    Lens se reconcentre sur la Ligue 1

    Après avoir décroché trois points capitaux au terme d’un scénario chaotique, Lens cherche désormais à enchaîner et à maintenir cette dynamique dans toutes les compétitions. Le club artésien retrouve le championnat dimanche avec un déplacement sur la pelouse du Mans FC en Ligue 1.

    Le club français espère transposer dans sa campagne nationale l’état d’esprit combatif qu’il a récemment forgé, après une nuit inoubliable à Prague.

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