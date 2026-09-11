Le RC Lens a évité une ouverture humiliante en Ligue des champions de l’UEFA, en signant une spectaculaire remontée en fin de match pour battre le Slavia Prague 3-2. Bien qu’il ait joué à onze contre dix après le carton rouge de Konecny, l’équipe de Dino Toppmoller était menée 2-1 à la 89e minute lorsque Sturm a inscrit son deuxième but.

Cependant, deux buts dans le temps additionnel ont transformé un effondrement total en victoire mémorable à la Fortuna Arena.

Ce succès a marqué la première victoire à l’extérieur de Lens dans la compétition reine du football européen depuis 1998.