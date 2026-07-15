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Nottingham Forest s'apprête à recruter le milieu de terrain du RB Leipzig sous forme de transfert libre, permettant ainsi à Oliver Glasner de retrouver son ancienne star
Un renfort de taille pour le milieu de terrain
Selon The Athletic, Forest s’apprête à renforcer son milieu de terrain en recrutant Schlager dans le cadre d’un transfert gratuit. Le contrat du joueur de 28 ans avec le RB Leipzig a expiré cet été et, malgré l’intérêt manifesté par plusieurs grands clubs européens, il a choisi de poursuivre sa carrière en Premier League sous les projecteurs du City Ground.
Il devrait signer un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire. L’international autrichien passera sa visite médicale à Nottingham cette semaine, avant de s’envoler pour rejoindre le reste de l’effectif en stage de pré-saison au Portugal. Son arrivée marque une étape clé pour le club, déterminé à consolider sa place dans l’élite.
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Retrouvailles avec Oliver Glasner
Ce transfert scelle les retrouvailles entre Schlager et le nouvel entraîneur de Forest, Oliver Glasner. Le technicien autrichien, qui a récemment succédé à Vitor Pereira dans le cadre d’un contrat de trois ans après avoir quitté Crystal Palace, avait déjà travaillé avec Schlager lors de leur passage commun à Wolfsburg. C’est d’ailleurs Glasner qui avait fait venir le milieu de terrain en Bundesliga depuis le Red Bull Salzbourg en 2019.
Glasner devrait jouer un rôle actif dans la stratégie de recrutement de Forest cet été, alors que le club s’apprête à traverser un mercato très chargé. Suite au départ d’Elliot Anderson vers Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 116 millions de livres sterling, l’arrivée d’un joueur du calibre de Schlager apporte la stabilité et l’expérience indispensables au milieu de terrain.
Expérience et leadership issus de la Bundesliga
Schlager arrive en Angleterre avec un CV solide, après avoir été vice-capitaine au RB Leipzig. En deux saisons chez le club allemand, il a disputé 108 matchs, dont la plupart comme titulaire, depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2022. Leipzig aurait multiplié les approches pour prolonger son contrat, mais le milieu de terrain a choisi de relever un nouveau défi en Premier League.
International autrichien confirmé, il totalise 55 sélections et s’est particulièrement distingué lors de la dernière Coupe du monde, où il a été titulaire des quatre matchs de son équipe, éliminée en seizièmes de finale (3-0) par l’Espagne. Ce bagage international devrait profiter à un Forest déterminé à grimper au classement.
- AFP
Remaniement de l'effectif des Forest
L’arrivée de l’Autrichien viendra renforcer un milieu de terrain déjà composé d’Ibrahim Sangaré, Nicolas Domínguez, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White et James McAtee. Si Forest s’était initialement intéressé à Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) pour remplacer Anderson, l’opportunité de recruter Schlager sans frais de transfert s’est avérée trop belle pour être laissée passer.
Fort de 150 apparitions en première division allemande, le milieu de terrain est armé pour répondre aux exigences physiques du football anglais. Après cette signature, Forest devrait rester actif sur le marché des transferts : le club cherche toujours à se renforcer au poste d’arrière droit et en défense centrale afin d’offrir à Glasner un effectif équilibré avant le début de la nouvelle saison.
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