Selon The Athletic, Forest s’apprête à renforcer son milieu de terrain en recrutant Schlager dans le cadre d’un transfert gratuit. Le contrat du joueur de 28 ans avec le RB Leipzig a expiré cet été et, malgré l’intérêt manifesté par plusieurs grands clubs européens, il a choisi de poursuivre sa carrière en Premier League sous les projecteurs du City Ground.

Il devrait signer un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire. L’international autrichien passera sa visite médicale à Nottingham cette semaine, avant de s’envoler pour rejoindre le reste de l’effectif en stage de pré-saison au Portugal. Son arrivée marque une étape clé pour le club, déterminé à consolider sa place dans l’élite.







