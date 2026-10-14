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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs du PSG face à Manchester City : Ousmane Dembele éblouit, des Parisiens d’un réalisme implacable stupéfient l’Etihad

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Paris Saint-Germain
FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a livré une démonstration en contre-attaque pour s’imposer 4-2 face à Manchester City à l’Etihad Stadium. Grâce à une première période étincelante, les visiteurs ont pris trois buts d’avance, un écart que les locaux n’ont finalement pas réussi à combler.

Le PSG a livré une démonstration tactique en transition, exploitant la défense haute de City avec une efficacité redoutable pour s’imposer 4-2. Les Parisiens se sont montrés impitoyables en première période, réduisant l’Etihad Stadium au silence en prenant trois buts d’avance avant la pause (3-0).

Malgré la pression constante de City et ses 54 % de possession, l’équipe de Luis Enrique est restée compacte, réalisant 26 dégagements et 12 interceptions pour casser le rythme des joueurs à domicile.

Si Erling Haaland a laissé entrevoir une remontée en seconde période grâce à un doublé, la capacité du PSG à marquer aux moments décisifs lui a permis de garder le contrôle. Les visiteurs ont été nettement plus efficaces que leurs hôtes, inscrivant quatre buts sur seulement neuf tirs cadrés.

Ce résultat propulse le PSG en tête du classement de la Ligue des champions avec deux victoires en deux matches et souligne sa maturité grandissante sur la scène européenne sous la direction de Luis Enrique.

GOAL note les joueurs du PSG à l’Etihad Stadium...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov - 7/10 :

    Le gardien russe a été très sollicité tout au long de la soirée, réalisant six arrêts face à une équipe de Manchester City qui a tenté 27 tirs au total. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les buts inscrits de près par Haaland, mais son placement et ses arrêts ont été déterminants pour préserver l’avantage pris rapidement par le PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10 :

    Hakimi a apporté son énergie habituelle sur le flanc droit, partageant son temps entre ses tâches défensives et quelques montées. Il a fait preuve de discipline face aux menaces de City sur les côtés, contribuant à une prestation défensive collective qui a limité les locaux à deux buts malgré leurs nombreuses incursions offensives.

    Marquinhos - 7/10 :

    Le capitaine a montré l’exemple à la tête d’une défense soumise à une forte pression. Pièce maîtresse des efforts défensifs du PSG, il a contribué aux 26 dégagements de l’équipe. Son leadership a été essentiel en seconde période, lorsque City a accéléré le rythme : la défense est restée bien en place malgré la menace aérienne de Haaland.

    Willian Pacho - 7/10 :

    Pacho a livré une prestation défensive combative, montrant pourquoi il est devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe d’Enrique. Agressif dans les duels, il a joué un rôle important dans les 12 interceptions réalisées par le PSG, sortant souvent de sa ligne pour couper les passes destinées à Haaland dans les pieds.

    Nuno Mendes - 6/10 :

    Mendes a passé une soirée difficile à suivre les permutations de City sur son flanc. Ses qualités physiques lui permettaient de suivre le rythme du match, mais il a parfois été pris en défaut par le grand nombre de centres envoyés par City dans la surface. Sa vitesse de repli a toutefois été précieuse lorsque le PSG s’est fait surprendre en transition.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Warren Zaire-Emery - 8/10 :

    L’adolescent a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge et délivré la passe décisive sur le but de Vitinha. Puissant dans l’entrejeu, il a couvert beaucoup de terrain et facilité les transitions. Il a été remplacé à la 84e minute, au terme d’une prestation alliant discipline tactique et apport offensif.

    Vitinha - 8/10 :

    Superbe prestation du technicien portugais, qui a dicté le rythme pour les visiteurs. Il a inscrit un troisième but crucial à la 32e minute, en arrivant de l’arrière pour conclure une action lancée par Warren Zaire-Emery. Sa capacité à conserver le ballon sous pression a été essentielle pour desserrer l’étau du pressing incessant de Manchester City.

    Fabian Ruiz - 7/10 :

    Ruiz a été à l’origine de l’ouverture du score en délivrant une passe décisive à Desire Doue à la 13e minute. Sa qualité de passe a permis au PSG de franchir rapidement le milieu de terrain de Manchester City, même s’il s’est davantage concentré sur son placement défensif au fil du match. Il a été remplacé par Lucas Hernandez en fin de rencontre.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Attaque

    Maghnes Akliouche - 8/10 :

    Akliouche s’est dépensé sans compter en pointe, se sacrifiant souvent pour mener le pressing. Il a été récompensé à la 63e minute, en concluant avec sang-froid une passe de Dembele. Son but a donné une marge précieuse au PSG, alors que Manchester City commençait à monter en puissance après le premier but de Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10 :

    Le joueur le plus en vue de la soirée. Dembele a doublé la mise pour le PSG à la 15e minute et a constamment représenté une menace en contre. Il a aussi montré ses qualités de passeur en seconde période, en offrant à Akliouche le but du 4-1, qui a de fait scellé l’issue du match.

    Desire Doue - 8/10 :

    Doue a donné le ton de la soirée en ouvrant le score d’une finition précise à la 13e minute. Pas content de s’arrêter là, il s’est mué en passeur deux minutes plus tard pour le deuxième but, inscrit par Dembele. Son début de match explosif a largement déterminé la physionomie tactique de la rencontre, avant sa sortie à la 66e minute.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Khvicha Kvaratskhelia : 6/10

    Entré à la place de Doue à la 66e minute. Il a apporté une menace supplémentaire en contre-attaque, mais a passé une bonne partie de son temps à aider son équipe à défendre son avance alors que Manchester City se ruait vers l’avant.

    Joao Neves : 6/10

    Il a remplacé Akliouche à la 76e minute pour apporter de la fraîcheur et renforcer le milieu de terrain sur le plan défensif en fin de match.

    Ferran Torres : non noté

    Entré à la 76e minute. Il n’a pas réussi à marquer sur penalty, sa frappe ayant été arrêtée par Gianluigi Donnarumma.

    Lucas Hernandez : non noté

    Entré en fin de match à la place de Ruiz pour renforcer la défense.

    Lucas Beraldo : non noté

    Entré à la 84e minute à la place de Zaire-Emery pour préserver le résultat.

    Luis Enrique : 9/10

    Une leçon tactique de l’Espagnol. Il a organisé son équipe pour absorber la pression et frapper avec une précision redoutable en contre-attaque. Ayant repéré la vulnérabilité de Manchester City face à la vitesse, il a choisi de titulariser Doue et Akliouche aux côtés de Dembele. Un choix qui s’est révélé extrêmement payant, avec trois buts d’avance à la mi-temps qu’Enzo Maresca n’a pas pu combler.

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