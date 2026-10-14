Le PSG a livré une démonstration tactique en transition, exploitant la défense haute de City avec une efficacité redoutable pour s’imposer 4-2. Les Parisiens se sont montrés impitoyables en première période, réduisant l’Etihad Stadium au silence en prenant trois buts d’avance avant la pause (3-0).

Malgré la pression constante de City et ses 54 % de possession, l’équipe de Luis Enrique est restée compacte, réalisant 26 dégagements et 12 interceptions pour casser le rythme des joueurs à domicile.

Si Erling Haaland a laissé entrevoir une remontée en seconde période grâce à un doublé, la capacité du PSG à marquer aux moments décisifs lui a permis de garder le contrôle. Les visiteurs ont été nettement plus efficaces que leurs hôtes, inscrivant quatre buts sur seulement neuf tirs cadrés.

Ce résultat propulse le PSG en tête du classement de la Ligue des champions avec deux victoires en deux matches et souligne sa maturité grandissante sur la scène européenne sous la direction de Luis Enrique.

GOAL note les joueurs du PSG à l’Etihad Stadium...