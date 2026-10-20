Les doubles tenants du titre restent en tête du classement de la phase de ligue avec un bilan parfait de 9 points en trois matches. De son côté, Barcelone recule à la cinquième place avec 6 points, après avoir subi sa première défaite de la saison au terme d’une impressionnante série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues.
La persévérance tactique de Luis Enrique a payé : son équipe a pris le dessus sur les visiteurs dans une rencontre intense. Malgré les deux égalisations de Barcelone en seconde période, qui ont menacé de gâcher la soirée, la domination du PSG dans le dernier tiers du terrain était manifeste : 3,73 buts attendus (xG) et 22 tirs au total, dont 15 cadrés.
Les champions de France ont fait valoir leur meilleure condition physique et la profondeur de leur effectif pour prendre le large dans les dix dernières minutes. Voici les notes des joueurs du Paris Saint-Germain dans ce match haletant de Ligue des champions :