M. Safonov - 6/10

Safonov a passé une soirée relativement tranquille en matière d’arrêts à effectuer, mais s’est incliné deux fois face à l’efficacité de Barcelone. Il a réalisé 3 arrêts au cours du match, apportant une certaine stabilité, même s’il a surtout été spectateur pendant la majeure partie de la première mi-temps.

A. Hakimi - 8/10

Infatigable sur le flanc droit, Hakimi a joué un rôle essentiel dans les transitions offensives du PSG. Il a délivré la passe décisive sur le quatrième but de Fabian Ruiz, qui a scellé le match à la 86e minute. Ses débordements et sa capacité à étirer la défense barcelonaise ont constamment posé problème aux visiteurs.

W. Pacho - 7/10

Le défenseur équatorien a imposé sa présence physique au cœur de la défense à quatre. Pacho a joué un rôle déterminant dans la domination aérienne du PSG et a gardé son sang-froid sous la pression lorsque Barcelone a tenté de contrer, réalisant des dégagements décisifs.

Marquinhos - 6/10

Le capitaine a bien dirigé sa ligne durant une première mi-temps dominée par le PSG, mais a fait partie d’une défense qui a semblé légèrement vulnérable juste après la reprise. Blessé, il a dû sortir à la 59e minute et a été remplacé par Zabarnyi.

L. Hernandez - 8/10

Une prestation remarquable du défenseur polyvalent. Hernandez a inscrit un but crucial de la tête à la 72e minute pour donner l’avantage 2-1 au PSG, faisant preuve d’une excellente anticipation. Sa très bonne soirée s’est achevée à la 78e minute, lorsqu’il a été remplacé pour des raisons tactiques après avoir fourni un effort considérable.