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Moataz Elgammal
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Notes des joueurs du Paris Saint-Germain face à Barcelone : Doue et Vitinha mènent l’offensive en fin de match dans une rencontre haletante au Parc des Princes

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Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
FC Barcelone
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a poursuivi son sans-faute en Ligue des champions en s’imposant 4-2 face à Barcelone au Parc des Princes, au terme d’un match chaotique qui a finalement tourné en sa faveur.

Les doubles tenants du titre restent en tête du classement de la phase de ligue avec un bilan parfait de 9 points en trois matches. De son côté, Barcelone recule à la cinquième place avec 6 points, après avoir subi sa première défaite de la saison au terme d’une impressionnante série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

La persévérance tactique de Luis Enrique a payé : son équipe a pris le dessus sur les visiteurs dans une rencontre intense. Malgré les deux égalisations de Barcelone en seconde période, qui ont menacé de gâcher la soirée, la domination du PSG dans le dernier tiers du terrain était manifeste : 3,73 buts attendus (xG) et 22 tirs au total, dont 15 cadrés.

Les champions de France ont fait valoir leur meilleure condition physique et la profondeur de leur effectif pour prendre le large dans les dix dernières minutes. Voici les notes des joueurs du Paris Saint-Germain dans ce match haletant de Ligue des champions :

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    Gardien de but et défense

    M. Safonov - 6/10

    Safonov a passé une soirée relativement tranquille en matière d’arrêts à effectuer, mais s’est incliné deux fois face à l’efficacité de Barcelone. Il a réalisé 3 arrêts au cours du match, apportant une certaine stabilité, même s’il a surtout été spectateur pendant la majeure partie de la première mi-temps.

    A. Hakimi - 8/10

    Infatigable sur le flanc droit, Hakimi a joué un rôle essentiel dans les transitions offensives du PSG. Il a délivré la passe décisive sur le quatrième but de Fabian Ruiz, qui a scellé le match à la 86e minute. Ses débordements et sa capacité à étirer la défense barcelonaise ont constamment posé problème aux visiteurs.

    W. Pacho - 7/10

    Le défenseur équatorien a imposé sa présence physique au cœur de la défense à quatre. Pacho a joué un rôle déterminant dans la domination aérienne du PSG et a gardé son sang-froid sous la pression lorsque Barcelone a tenté de contrer, réalisant des dégagements décisifs.

    Marquinhos - 6/10

    Le capitaine a bien dirigé sa ligne durant une première mi-temps dominée par le PSG, mais a fait partie d’une défense qui a semblé légèrement vulnérable juste après la reprise. Blessé, il a dû sortir à la 59e minute et a été remplacé par Zabarnyi.

    L. Hernandez - 8/10

    Une prestation remarquable du défenseur polyvalent. Hernandez a inscrit un but crucial de la tête à la 72e minute pour donner l’avantage 2-1 au PSG, faisant preuve d’une excellente anticipation. Sa très bonne soirée s’est achevée à la 78e minute, lorsqu’il a été remplacé pour des raisons tactiques après avoir fourni un effort considérable.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Vitinha : 9/10

    Le métronome de l’équipe. Vitinha a été superbe avec le ballon, se jouant avec aisance des espaces réduits. Son moment de gloire est arrivé à la 81e minute : d’une superbe volée de l’extérieur de la surface, il a rompu l’égalité à 2-2 et redonné de l’élan au PSG dans une période de très forte tension.

    J. Neves : 7,5/10

    Neves a joué à la fois le rôle de premier récupérateur et de meneur de jeu en retrait. Il a délivré une passe décisive de la tête bien sentie pour l’ouverture du score de Desire Doue à la 38e minute. Son activité dans l’entrejeu a permis au PSG de prendre le dessus dans les duels au milieu de terrain.

    F. Ruiz : 8/10

    Ruiz a multiplié les arrivées bien senties dans la surface tout au long de la soirée. Il a couronné sa belle prestation en inscrivant le quatrième but à la 86e minute, concluant avec efficacité un centre de Hakimi pour mettre, de fait, fin au suspense.

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    Attaque

    D. Doue : 9/10

    Le jeune attaquant a livré une prestation de grande qualité, avec un impact considérable. Doue a ouvert le score à la 38e minute d’une frappe bien ajustée de l’extérieur de la surface, avant de se muer en passeur décisif sur corner pour le deuxième but, inscrit par Lucas Hernandez. Il a constamment posé des problèmes à la défense de Barcelone avant de bénéficier d’un repos mérité à la 78e minute.

    K. Kvaratskhelia : 7/10

    L’international géorgien a joué de malchance en début de match : dès la 2e minute, il a trouvé le poteau gauche. Il a continué à créer des situations dangereuses avant de devoir sortir sur blessure à la 59e minute.

    O. Dembele : 6/10

    Des retrouvailles frustrantes pour l’ancien ailier de Barcelone. Dembele s’est montré remuant en début de match, obligeant le gardien à effectuer un arrêt à la 5e minute, mais sa soirée a pris fin prématurément lorsqu’une blessure à la cuisse l’a contraint à sortir à la 20e minute.

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    Remplaçants et entraîneur

    F. Torres : 6,5/10

    Entré tôt en jeu pour remplacer Dembele, blessé, il s’est montré très actif. À la 25e minute, il s’est procuré une occasion en face-à-face, repoussée par un arrêt remarquable, avant de trouver le poteau droit à la 71e minute.

    I. Zabarnyi : 7/10

    Entré à la place de Marquinhos à l’heure de jeu, il a apporté une solidité bienvenue et s’est rapidement adapté au rythme du match.

    M. Akliouche : 6/10

    Entré à la place de Kvaratskhelia à la 59e minute, il a apporté de l’énergie et de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain pour maintenir le pressing haut.

    W. Zaire-Emery : 4/10

    Une entrée en jeu difficile pour le jeune joueur. Entré à la place de Lucas Hernandez à la 78e minute, il a mal dégagé le ballon et n’a pas réussi à contenir Lamine Yamal. L’Espagnol l’a éliminé avant d’inscrire le deuxième but égalisateur de Barcelone, une minute plus tard.

    S. Mayulu : non noté

    Entré à la 78e minute pour remplacer l’impressionnant Desire Doue, il n’a pas eu assez de temps pour peser sensiblement sur les statistiques.

    Luis Enrique : 8/10

    Enrique mérite d’être salué pour son dispositif audacieux et la résilience de son équipe. Malgré les blessures de trois joueurs clés (Dembele, Kvaratskhelia, Marquinhos), il a maintenu une organisation agressive qui a permis à son équipe de tenter 22 tirs. Sa philosophie offensive a fini par faire craquer son ancien club en fin de match.

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