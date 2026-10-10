Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa trajectoire ascendante en Ligue 1 avec une victoire maîtrisée 3-1 contre Le Mans, même si le score masque une véritable période de tension en seconde période. Enrique a opté pour un mélange de jeunesse et d’expérience, un choix d’abord payant lorsque Lucas Beraldo a transformé un penalty à la 19e minute.

Les Parisiens ont dominé le ballon, avec 73 % de possession et un impressionnant total de 4,10 Expected Goals (xG), mais ils ont manqué de réalisme pour tuer le match avant la pause.

La rencontre a pris une tournure inattendue à la 54e minute, lorsque Louis Mafouta a stupéfié le Parc des Princes avec une égalisation, profitant de l’une des rares erreurs de la ligne défensive du PSG. Cependant, la flexibilité tactique d’Enrique s’est pleinement illustrée, puisque ses changements ont immédiatement permis de reprendre le contrôle.

Khvicha Kvaratskhelia a eu un impact immédiat en sortie de banc pour redonner l’avantage, avant que Maghnes Akliouche n’inscrive peu après le but décisif pour sceller le résultat, malgré un penalty manqué en fin de match par Desire Doue.