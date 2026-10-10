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Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs du Paris Saint-Germain contre Le Mans : Khvicha Kvaratskhelia et Maghnes Akliouche lancent la révolte en seconde période

Paris Saint-Germain
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Le Mans
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain a surmonté une brève frayeur pour s’imposer -1 face au Mans au Parc des Princes. Après une entame dominée et une égalisation des visiteurs en seconde période, l’éclat individuel venu du banc a fait basculer la rencontre en faveur de l’équipe de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa trajectoire ascendante en Ligue 1 avec une victoire maîtrisée 3-1 contre Le Mans, même si le score masque une véritable période de tension en seconde période. Enrique a opté pour un mélange de jeunesse et d’expérience, un choix d’abord payant lorsque Lucas Beraldo a transformé un penalty à la 19e minute.

Les Parisiens ont dominé le ballon, avec 73 % de possession et un impressionnant total de 4,10 Expected Goals (xG), mais ils ont manqué de réalisme pour tuer le match avant la pause.

La rencontre a pris une tournure inattendue à la 54e minute, lorsque Louis Mafouta a stupéfié le Parc des Princes avec une égalisation, profitant de l’une des rares erreurs de la ligne défensive du PSG. Cependant, la flexibilité tactique d’Enrique s’est pleinement illustrée, puisque ses changements ont immédiatement permis de reprendre le contrôle.

Khvicha Kvaratskhelia a eu un impact immédiat en sortie de banc pour redonner l’avantage, avant que Maghnes Akliouche n’inscrive peu après le but décisif pour sceller le résultat, malgré un penalty manqué en fin de match par Desire Doue.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov - 7/10

    Soirée relativement tranquille pour le gardien russe, qui a surtout été spectateur pendant les 50 premières minutes. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation bien conclue de Mafouta, la défense l’ayant laissé exposé. Il a terminé le match avec deux arrêts, mais sa principale contribution a été de faire circuler le jeu pendant les longues phases de possession installée du PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Capitaine du soir, il a apporté son volume offensif habituel dans le couloir droit. Hakimi a été déterminant dans la domination de la première période, agissant davantage comme un meneur de jeu d’appoint que comme un latéral traditionnel. Il a été remplacé à la 72e minute après une prestation au cours de laquelle il a constamment étiré le bloc bas du Mans.

    Illia Zabarnyi - 6/10

    Prestation solide de l’international ukrainien, qui a réussi plusieurs interceptions importantes. Cependant, il sera déçu par l’échec collectif à suivre l’appel de Mafouta sur le but du Mans. En dehors de ce relâchement, il a semblé à l’aise pour gérer les ballons directs et maintenir une ligne défensive haute.

    Lucas Hernandez - 7/10

    Le vétéran a apporté l’impact et la discipline tactique nécessaires pour gérer les contres occasionnels du Mans. Son placement a été excellent, et il s’est montré proactif en avançant au milieu de terrain pour éteindre le danger avant qu’il ne se transforme en véritable menace.

    Lucas Digne - 7/10

    Digne a apporté de la largeur et de la qualité dans ses centres sur le côté gauche, même s’il a peut-être été moins aventureux que Hakimi de l’autre côté. Il a offert une solution fiable au milieu de terrain, permettant au PSG de recycler rapidement la possession quand Le Mans défendait bas.

  • imago-sport-1084347733.jpgAnadolu Agency

    Milieu de terrain

    Lucas Beraldo - 7/10

    Aligné dans un rôle défensif mais porté vers l’avant avec intention, Beraldo a fait preuve d’un grand sang-froid pour s’avancer et inscrire le but de l’ouverture du score sur penalty à la 19e minute. Il a été remplacé juste avant l’heure de jeu, alors qu’Enrique cherchait à apporter davantage d’élan offensif après l’égalisation.

    David Fernandez - 6/10

    Fernandez a joué le rôle de métronome en première période, faisant circuler le ballon avec efficacité. S’il a manqué de la passe décisive pour casser les lignes, sa discipline structurelle a permis à Neves et Godts de se projeter dans des zones plus dangereuses. Il a été sacrifié à la 58e minute lors d’un double changement.

    Joao Neves - 7/10

    Le jeune joueur continue d’impressionner par sa sûreté technique et sa conscience de l’espace. Neves a été le moteur du milieu du PSG pendant près d’une heure, réclamant constamment le ballon et cherchant à déclencher des transitions verticales. Il a été remplacé à la 58e minute, alors qu’Enrique se tournait vers ses cadres.

  • imago-sport-1084342699.jpgZUMA Press Wire

    Attaque

    Mika Godts - 6/10

    Une prestation prometteuse, pleine d’énergie et d’intentions, de la part de Godts, qui a beaucoup travaillé pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Il a bien trouvé des espaces entre les lignes, mais a parfois eu du mal dans le dernier geste face à une surface mancelle bien encombrée. Il a cédé sa place à Kvaratskhelia à la 59e minute.

    Maghnes Akliouche - 8/10

    Le joueur le plus en vue parmi les attaquants titulaires. Akliouche a été un poison constant pour les visiteurs, et il a inscrit à la 68e minute le but que sa performance méritait, portant le score à 3-1. Sa capacité à se retourner dans les petits espaces et à percuter dans l’axe de la défense a été à l’origine d’une grande partie des meilleures actions du PSG.

    Ferran Torres - 6/10

    Une soirée frustrante pour l’Espagnol, qui occupait la pointe de l’attaque mais n’est pas parvenu à marquer malgré les 22 tirs tentés au total par le PSG. Ses déplacements ont été intelligents, attirant souvent les défenseurs hors de leur position pour Akliouche et les autres, mais il a manqué de tranchant dans le dernier tiers.

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    Remplaçants et entraîneur

    Warren Zaire-Emery - 7/10

    Entré à la 58e minute, sa puissance physique et sa capacité à porter le ballon ont immédiatement fait repencher la balance en faveur du PSG après l’égalisation du Mans. Il a apporté un sentiment d’urgence qui avait brièvement fait défaut.

    Fabian Ruiz - 6/10

    Entré en même temps que Zaire-Emery pour apporter davantage d’équilibre et de conservation du ballon. Il a aidé à stabiliser le milieu de terrain pendant la période chaotique ayant suivi le but du 1-1.

    Vitinha - 7/10

    Il a ajouté une touche de sophistication créative en entrant en jeu à la 59e minute. Sa vision a aidé à déverrouiller la défense du Mans sur les deux derniers buts.

    Khvicha Kvaratskhelia - 8/10

    Le changement décisif par excellence. Deux minutes après son entrée à la 59e minute, il a trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage 2-1 au PSG. Sa percussion et son flair ont été trop difficiles à gérer pour une défense mancelle émoussée.

    Desire Doue - 5/10

    Une entrée en jeu contrastée pour le jeune attaquant. S’il a semblé remuant après son entrée à la 72e minute, il a manqué une occasion en or d’inscrire un quatrième but sur penalty dans le temps additionnel.

    Luis Enrique - 8/10

    L’entraîneur mérite énormément de crédit pour ses changements proactifs. Conscient que le match lui échappait à 1-1, sa décision de faire entrer Kvaratskhelia et Zaire-Emery a transformé un nul potentiel en victoire confortable. Son dispositif tactique a produit un énorme xG de 4,10, preuve que son système crée de très nombreuses occasions.

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