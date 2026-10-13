Barcelone a fait preuve de maturité tactique et d’une grande variété de solutions offensives au Rams Global Stadium, dominant Galatasaray 4-1 après avoir été mené en début de match. La soirée s’annonçait pourtant difficile pour les Catalans lorsque A. Batrakov a ouvert le score pour les locaux à la 28e minute, profitant d’un moment de désorganisation de la défense barcelonaise. Mais Barcelone a gardé son sang-froid, monopolisant le ballon avec 65 % de possession et désorganisant méthodiquement le bloc défensif de l’équipe turque grâce à la qualité de son jeu de position et à la rapidité de ses transitions.
Le tournant du match est survenu juste avant la pause, lorsque Joao Cancelo a égalisé, faisant définitivement basculer la rencontre en faveur de Barcelone. La seconde période a été une démonstration d’efficacité du système de pressing haut de Flick : Fermin Lopez et Anthony Gordon ont marqué coup sur coup après la reprise. Avec Yamal comme principal moteur de la création offensive, les 3,01 buts attendus (xG) de Barcelone témoignent de sa maîtrise totale. Un quatrième but, inscrit par le remplaçant Karim Adeyemi, a assuré au club un début parfait dans sa campagne européenne.