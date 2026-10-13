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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs du FC Barcelone face à Galatasaray : Lamine Yamal mène la remontée avec une prestation magistrale

FC Barcelone
Galatasaray
Galatasaray vs FC Barcelone
Ligue des Champions

Le FC Barcelone a surmonté une frayeur en début de match à Istanbul pour s’imposer largement 4-1 face à Galatasaray en Ligue des champions. Lamine Yamal a délivré deux passes décisives cruciales, tandis que l’équipe de Hansi Flick s’est montrée impitoyable en seconde période.

Barcelone a fait preuve de maturité tactique et d’une grande variété de solutions offensives au Rams Global Stadium, dominant Galatasaray 4-1 après avoir été mené en début de match. La soirée s’annonçait pourtant difficile pour les Catalans lorsque A. Batrakov a ouvert le score pour les locaux à la 28e minute, profitant d’un moment de désorganisation de la défense barcelonaise. Mais Barcelone a gardé son sang-froid, monopolisant le ballon avec 65 % de possession et désorganisant méthodiquement le bloc défensif de l’équipe turque grâce à la qualité de son jeu de position et à la rapidité de ses transitions.

Le tournant du match est survenu juste avant la pause, lorsque Joao Cancelo a égalisé, faisant définitivement basculer la rencontre en faveur de Barcelone. La seconde période a été une démonstration d’efficacité du système de pressing haut de Flick : Fermin Lopez et Anthony Gordon ont marqué coup sur coup après la reprise. Avec Yamal comme principal moteur de la création offensive, les 3,01 buts attendus (xG) de Barcelone témoignent de sa maîtrise totale. Un quatrième but, inscrit par le remplaçant Karim Adeyemi, a assuré au club un début parfait dans sa campagne européenne.

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    Gardien de but et défense

    Joan Garcia : 6/10

    Relativement peu sollicité malgré l’ambiance hostile. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Batrakov à la 28e minute, mais il est resté concentré pour réaliser deux arrêts. Ses relances ont été fiables, aidant Barcelone à maintenir une ligne défensive haute même sous pression.

    Pau Cubarsi : 7/10

    L’adolescent a montré pourquoi il est considéré comme un talent générationnel en défense centrale. Il a signé plusieurs des 23 dégagements de Barcelone et s’est montré remarquablement calme lorsque Galatasaray a tenté de partir rapidement en transition. Sa capacité à casser les lignes par la passe a été essentielle au retour de son équipe dans le match en première période.

    Eric Garcia : 6/10

    Une prestation solide au cœur de la défense avant son remplacement à la 74e minute. Il a bien contenu la puissance physique de Victor Osimhen dans l’ensemble, même si la ligne défensive a été prise à plat sur le but de Galatasaray. Il a affiché un taux élevé de passes réussies avant de céder sa place à Kounde.

    Joao Cancelo : 8/10

    Une prestation décisive du latéral, qui a davantage évolué comme un meneur de jeu rentrant dans l’axe. Son but égalisateur à la 43e minute a complètement changé la physionomie du match. Appliqué défensivement, il s’est surtout distingué par son apport offensif et sa capacité à exploiter les demi-espaces.

    Gerard Martin : 6/10

    Une prestation efficace sur le flanc gauche. Il a apporté la largeur nécessaire pour étirer le milieu de Galatasaray, permettant à Gordon et Olmo de repiquer dans l’axe. Moins explosif que Cancelo sur le côté opposé, il a rempli ses tâches tactiques sans erreur notable.


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    Milieu de terrain

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon a apporté une énergie considérable au milieu de terrain et a été récompensé par un but inscrit avec maîtrise à la 53e minute, portant le score à 3-1. Son activité dans le tiers médian du terrain a été exceptionnelle : il a souvent mené le pressing à la perte qui a empêché Galatasaray de construire depuis l’arrière.

    Rodri - 7/10

    Le pilier de l’organisation de l’équipe. Le placement de Rodri a été irréprochable, permettant au FC Barcelone d’être rarement mis en difficulté sur les contre-attaques. Il a assuré la fluidité du jeu, trouvant régulièrement Yamal et Olmo dans des zones dangereuses tout en remportant la majorité de ses duels.

    Pedri - 7/10

    Capitaine pour la soirée, Pedri a dicté le tempo avec son élégance habituelle. Il a fait le lien entre la construction depuis l’arrière et le dernier tiers du terrain. Bien qu’il n’ait été directement impliqué dans aucun but, son jeu à l’avant-dernière passe a été déterminant avant sa sortie à la 74e minute.

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    Attaque

    Lamine Yamal - 9/10

    Une prestation de très haut niveau. Yamal a fait basculer le match en délivrant les passes décisives sur les buts de Fermin Lopez à la 50e minute et d’Anthony Gordon à la 53e. Sa vision du jeu et le dosage de ses passes ont été exceptionnels. Il a constamment mis en difficulté les latéraux de Galatasaray à chaque prise de balle.

    Fermin Lopez - 8/10

    Les déplacements de Fermin entre les lignes ont constamment posé problème à l’équipe à domicile. Il a inscrit son but avec maîtrise à la 50e minute pour donner l’avantage à Barcelone, en surgissant tardivement dans la surface, comme à son habitude. Son pressing haut a donné le ton de la domination en seconde période.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Cancelo juste avant la mi-temps, un moment qui a rassuré Barcelone. Son aisance technique dans les petits espaces a permis à son équipe d’enchaîner les attaques, et il est resté une source constante de créativité jusqu’à son remplacement à l’heure de jeu.

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    Remplaçants et entraîneur

    Karim Adeyemi - 7/10

    Entré à la 59e minute, il a apporté davantage de verticalité à l’attaque. Il a conclu avec sang-froid à la 65e minute, sur une passe décisive de Gabriel Jesus, pour mettre le résultat à l’abri.

    Gabriel Jesus - 7/10

    Entré à la place d’Olmo à l’heure de jeu, il a immédiatement pesé sur la rencontre en délivrant la passe décisive pour le but d’Adeyemi. Excellent dos au but, il a offert un autre point d’appui à son équipe en fin de match.

    Jules Kounde - 6/10

    Il a remplacé Eric Garcia pour les 16 dernières minutes, apportant de la fraîcheur et de la solidité défensive alors que Barcelone gérait sa fin de match.

    Marc Bernal - 6/10

    Le jeune joueur a de nouveau goûté à la Ligue des champions en remplaçant Pedri. Ses passes posées ont aidé son équipe à gérer les derniers instants.

    Gavi - Non noté

    Entré à la 82e minute à la place de Fermin Lopez, il n’a pas eu assez de temps pour recevoir une note, mais a montré sa combativité habituelle.

    Hansi Flick - 8/10

    Flick mérite d’être salué pour la résistance mentale de son équipe après l’ouverture du score adverse. Ses ajustements tactiques à la mi-temps ont permis à Barcelone de mieux exploiter les côtés, et ses changements sont intervenus au moment idéal pour sceller le sort du match. Sous sa direction, le pressing haut de l’équipe paraît de plus en plus redoutable.

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