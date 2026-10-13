Joan Garcia : 6/10

Relativement peu sollicité malgré l’ambiance hostile. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Batrakov à la 28e minute, mais il est resté concentré pour réaliser deux arrêts. Ses relances ont été fiables, aidant Barcelone à maintenir une ligne défensive haute même sous pression.

Pau Cubarsi : 7/10

L’adolescent a montré pourquoi il est considéré comme un talent générationnel en défense centrale. Il a signé plusieurs des 23 dégagements de Barcelone et s’est montré remarquablement calme lorsque Galatasaray a tenté de partir rapidement en transition. Sa capacité à casser les lignes par la passe a été essentielle au retour de son équipe dans le match en première période.

Eric Garcia : 6/10

Une prestation solide au cœur de la défense avant son remplacement à la 74e minute. Il a bien contenu la puissance physique de Victor Osimhen dans l’ensemble, même si la ligne défensive a été prise à plat sur le but de Galatasaray. Il a affiché un taux élevé de passes réussies avant de céder sa place à Kounde.

Joao Cancelo : 8/10

Une prestation décisive du latéral, qui a davantage évolué comme un meneur de jeu rentrant dans l’axe. Son but égalisateur à la 43e minute a complètement changé la physionomie du match. Appliqué défensivement, il s’est surtout distingué par son apport offensif et sa capacité à exploiter les demi-espaces.

Gerard Martin : 6/10

Une prestation efficace sur le flanc gauche. Il a apporté la largeur nécessaire pour étirer le milieu de Galatasaray, permettant à Gordon et Olmo de repiquer dans l’axe. Moins explosif que Cancelo sur le côté opposé, il a rempli ses tâches tactiques sans erreur notable.



