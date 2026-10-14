La solidité de l’organisation défensive de Manchester City a volé en éclats lors d’une première période éprouvante à l’Etihad Stadium. L’équipe d’Enzo Maresca a été prise de vitesse à plusieurs reprises dans les transitions et comptait trois buts de retard à la pause, après les réalisations de Desire Doue, Ousmane Dembele et Vitinha. Le manque de compacité dans l’axe a permis au PSG de franchir facilement la ligne défensive haute de City, plaçant les joueurs locaux face à une tâche immense en seconde période.
Erling Haaland a fait parler son instinct de buteur pour réduire l’écart à deux reprises, mais la fragilité de City est restée problématique. Le but de Maghnes Akliouche, peu après l’heure de jeu, a pratiquement coupé l’élan de la remontée. Malgré 54 % de possession et 27 tirs, l’incapacité de City à maîtriser la vitesse des contre-attaques du PSG s’est soldée par un échec tactique qui amènera Maresca à s’interroger sur l’équilibre de son équipe entre l’attaque et sa couverture défensive préventive.
GOAL note les joueurs de Manchester City à l’Etihad Stadium.