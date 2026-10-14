Gianluigi Donnarumma : 4/10

Une soirée difficile face aux rivaux de son ancien club. Malgré cinq arrêts, il a semblé livré à lui-même lors de l’offensive de la première période. Son placement sur la frappe lointaine de Vitinha pose question, et il a peiné à organiser une défense constamment prise entre deux positions lors des transitions du PSG.

Abdukodir Khusanov : 5/10

Il a eu du mal à contenir la vitesse de Dembele et de Doue. Il faisait partie d’une défense incapable de suivre les joueurs lancés de loin, même s’il a contribué à la construction du jeu de City lorsque son équipe a tenté de revenir en fin de match.

Josko Gvardiol : 5/10

Il a effectué ses habituelles montées audacieuses dans son couloir, mais celles-ci ont souvent laissé le flanc gauche de City libre pour le PSG. Il a eu du mal à maintenir une ligne défensive suffisamment haute pour piéger les joueurs du PSG hors-jeu, ce qui a contribué à laisser des espaces sur le deuxième but des visiteurs.

Ruben Dias : 4/10

Une soirée à oublier pour le capitaine, remplacé à la mi-temps. Il a réagi avec une lenteur inhabituelle aux déplacements d’Ousmane Dembele et n’a pas réussi à maintenir la ligne défensive, contribuant au score de 0-3 à la pause qui a finalement coûté le match à City.

Marc Guehi : 5/10

Un peu plus serein que son partenaire en défense centrale, Guehi a néanmoins été dépassé par le nombre de joueurs que le PSG lançait en contre-attaque. Il a effectué plusieurs dégagements, mais n’a pas eu l’autorité nécessaire pour enrayer la déroute en première période.