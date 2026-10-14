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Alvino Hanafi
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Notes des joueurs de Manchester City face au Paris Saint-Germain : le doublé d’Erling Haaland ne suffit pas à masquer l’effondrement défensif

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Manchester City
FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Manchester City s’est incliné 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain, plombé par une prestation défensive désastreuse en première période. Malgré un sursaut après la pause, emmené par Erling Haaland, les visiteurs se sont montrés efficaces en contre-attaque pour empocher les trois points.

La solidité de l’organisation défensive de Manchester City a volé en éclats lors d’une première période éprouvante à l’Etihad Stadium. L’équipe d’Enzo Maresca a été prise de vitesse à plusieurs reprises dans les transitions et comptait trois buts de retard à la pause, après les réalisations de Desire Doue, Ousmane Dembele et Vitinha. Le manque de compacité dans l’axe a permis au PSG de franchir facilement la ligne défensive haute de City, plaçant les joueurs locaux face à une tâche immense en seconde période.

Erling Haaland a fait parler son instinct de buteur pour réduire l’écart à deux reprises, mais la fragilité de City est restée problématique. Le but de Maghnes Akliouche, peu après l’heure de jeu, a pratiquement coupé l’élan de la remontée. Malgré 54 % de possession et 27 tirs, l’incapacité de City à maîtriser la vitesse des contre-attaques du PSG s’est soldée par un échec tactique qui amènera Maresca à s’interroger sur l’équilibre de son équipe entre l’attaque et sa couverture défensive préventive.

GOAL note les joueurs de Manchester City à l’Etihad Stadium.

  • imago-sport-1084537485.jpgAPL

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma : 4/10

    Une soirée difficile face aux rivaux de son ancien club. Malgré cinq arrêts, il a semblé livré à lui-même lors de l’offensive de la première période. Son placement sur la frappe lointaine de Vitinha pose question, et il a peiné à organiser une défense constamment prise entre deux positions lors des transitions du PSG.

    Abdukodir Khusanov : 5/10

    Il a eu du mal à contenir la vitesse de Dembele et de Doue. Il faisait partie d’une défense incapable de suivre les joueurs lancés de loin, même s’il a contribué à la construction du jeu de City lorsque son équipe a tenté de revenir en fin de match.

    Josko Gvardiol : 5/10

    Il a effectué ses habituelles montées audacieuses dans son couloir, mais celles-ci ont souvent laissé le flanc gauche de City libre pour le PSG. Il a eu du mal à maintenir une ligne défensive suffisamment haute pour piéger les joueurs du PSG hors-jeu, ce qui a contribué à laisser des espaces sur le deuxième but des visiteurs.

    Ruben Dias : 4/10

    Une soirée à oublier pour le capitaine, remplacé à la mi-temps. Il a réagi avec une lenteur inhabituelle aux déplacements d’Ousmane Dembele et n’a pas réussi à maintenir la ligne défensive, contribuant au score de 0-3 à la pause qui a finalement coûté le match à City.

    Marc Guehi : 5/10

    Un peu plus serein que son partenaire en défense centrale, Guehi a néanmoins été dépassé par le nombre de joueurs que le PSG lançait en contre-attaque. Il a effectué plusieurs dégagements, mais n’a pas eu l’autorité nécessaire pour enrayer la déroute en première période.

  • imago-sport-1084534374.jpgSportimage

    Milieu de terrain

    Antoine Semenyo - 5/10

    Positionné plus bas que d’habitude, Semenyo a peiné à peser sur le jeu. Remplacé après 61 minutes, il n’avait apporté ni la couverture défensive nécessaire ni l’étincelle créative pour déstabiliser le bloc médian du PSG.

    Elliot Anderson - 6/10

    Il a montré par moments ses qualités techniques et fait partie des rares joueurs à avoir tenté de dynamiser le milieu de terrain. Il a toutefois souvent été pris de vitesse lors des transitions qui ont mené aux buts de la première période.

    Rayan Cherki - 4/10

    Décevant au poste de numéro 10, Cherki n’a pas réussi à faire le lien entre le milieu de terrain et Haaland. Vitinha et Zaire-Emery l’ont fréquemment privé d’espace. Son remplacement à la mi-temps s’imposait sur le plan tactique après une prestation largement effacée.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Principal organisateur dans l’entrejeu, Fernandez a tenté de trouver des lignes de passe vers l’avant à travers la défense du PSG. S’il a fait circuler le ballon, il a manqué d’impact défensif pour freiner l’élan du PSG au cours d’une première période chaotique. Il a été remplacé par O'Reilly à la dernière minute.

  • imago-sport-1084535185.jpgAPL

    Attaque

    Jeremy Doku - 5/10

    Une irrégularité frustrante. Doku a pris le dessus sur son vis-à-vis à plusieurs reprises, mais sa dernière passe a manqué de précision. Il a été l’un des trois joueurs remplacés à la mi-temps, Maresca cherchant des solutions plus efficaces dans le dernier tiers du terrain.

    Erling Haaland - 8/10

    La seule véritable consolation pour Manchester City. Haaland s’est montré efficace en inscrivant deux buts en seconde période (53e et 75e minutes), redonnant une lueur d’espoir aux locaux. Il a profité des passes de Ndiaye et Bouaddi, prouvant une nouvelle fois qu’il lui suffit d’une demi-occasion pour trouver le chemin des filets.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Remplaçants et entraîneur

    Matheus Nunes - 6/10

    Entré à la mi-temps, Nunes a apporté davantage de dynamisme au milieu de terrain et aidé City à maintenir la pression lors de ses meilleurs passages en seconde période.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Une entrée remarquée. Il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Haaland à la 75e minute et s’est montré à l’aise dans ce contexte à forts enjeux, malgré son jeune âge.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Il a changé le rythme du match après son entrée à la pause. Il a délivré la passe décisive sur le premier but de Haaland à la 53e minute et s’est montré plus dangereux par son jeu direct que les joueurs qu’il a remplacés.

    Nico O'Reilly - Non noté

    Entré à la 90e minute à la place de Fernandez, il a eu trop peu de temps pour peser sur le score.

    Enzo Maresca - 4/10

    Un désastre tactique en première période. Le dispositif de Maresca a laissé la défense totalement exposée aux contre-attaques du PSG. Si son triple changement à la mi-temps a amélioré la prestation de l’équipe, les dégâts causés lors des 32 premières minutes étaient irréparables.

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