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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool face au LASK : Bradley Barcola brille dans un match fou à neuf buts

Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Ligue des Champions
B. Barcola

Liverpool est sorti vainqueur d’un match chaotique de Ligue des champions en Autriche, s’imposant 6-3 face au LASK grâce à un triplé de Bradley Barcola. Malgré une première période dominée par Liverpool, des erreurs défensives après la pause ont brièvement permis aux Autrichiens de revenir dans le match.

Liverpool a décroché une victoire spectaculaire 6-3 face au LASK lors de leur rencontre de phase de groupes de la Ligue des champions, un match marqué par une attaque d’une efficacité redoutable et une étonnante fragilité défensive.

Liverpool a totalement maîtrisé la première période et menait 3-0 à la pause. La fluidité de la ligne d’attaque d’Andoni Iraola a mis l’équipe autrichienne en difficulté : les visiteurs ont facilement exploité les espaces entre les lignes, se procurant 25 tirs au total pour une valeur de buts attendus (xG) de 3,37.

La seconde période a tourné à une succession de transitions digne d’un match de basket. Liverpool a inscrit trois buts supplémentaires, mais a aussi encaissé trois buts face à une équipe du LASK tenace, qui a refusé de baisser les bras. Des problèmes d’organisation défensive sont apparus à mesure que le jeu s’étirait, notamment après une série de changements en seconde période. La qualité individuelle des attaquants de Liverpool a toutefois fini par faire la différence face à l’équipe hôte, permettant au club de Premier League de conserver son bilan parfait en ce début de campagne européenne.

GOAL note les joueurs de Liverpool après leur prestation à la Raiffeisen Arena...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker - 5/10 :

    Une soirée inhabituellement chargée pour le Brésilien malgré le score. Il ne pouvait pas faire grand-chose face au nombre de buts encaissés en seconde période, mais ne pas avoir réussi à garder sa cage inviolée le frustrera. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt, LASK se montrant très efficace sur ses quatre tirs cadrés.

    Jeremie Frimpong - 9/10 :

    Une prestation de très haut niveau au poste de latéral moderne. Constamment disponible sur le côté droit, Frimpong a délivré les passes décisives sur le troisième but de Bradley Barcola (66e) et sur celui de Lewis Koumas (72e). Il a aussi marqué à la 51e minute, couronnant une prestation marquée par des dédoublements à haute intensité.

    Jeremy Jacquet - 6/10 :

    Remplacé après 62 minutes, Jacquet a apporté une solidité suffisante en première période, mais faisait partie d’une défense qui a commencé à montrer des failles lorsque LASK a haussé le rythme. Son placement était globalement juste avant que le match ne se transforme en une succession de transitions.

    Ronald Araujo - 7/10 :

    Il a ouvert le score à la 22e minute d’une tête sur corner. Araujo a dominé dans les airs pendant ses 62 minutes sur le terrain. Il a été remplacé par Virgil van Dijk en seconde période.

    Kostas Tsimikas - 7/10 :

    Capitaine de l’équipe, Tsimikas a montré l’exemple en première période en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Ronald Araujo à la 22e minute. Il a également joué un rôle déterminant sur le cinquième but, même s’il a été très sollicité défensivement lorsque Flecker a commencé à trouver des espaces en fin de match.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Trey Nyoni - 6/10 :

    Une prestation disciplinée du jeune joueur, qui s’est attaché à faire circuler le ballon et à protéger la défense. Il a disputé 85 minutes et fait preuve de maturité dans ses passes, même s’il a parfois été pris de vitesse lors du regain de forme du LASK en seconde période.

    Ryan Gravenberch - 7/10 :

    Gravenberch a bien exploité ses qualités physiques pour faire progresser le ballon à travers les différentes zones du terrain. Il a joué un rôle essentiel dans la transition entre la défense et l’attaque, aidant Liverpool à conserver 62 % de possession et à maintenir la pression sur la défense à cinq du LASK.

    Florian Wirtz - 8/10 :

    Le principal moteur créatif du milieu de terrain de Liverpool. Wirtz a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Barcola, à la 37e minute, et a été au cœur de toutes les actions vers l’avant. Sa capacité à se retourner dans les petits espaces a dicté le rythme lors des périodes de domination de Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Attaque

    Bradley Barcola : 10/10

    Une prestation parfaite de l’attaquant. Inarrêtable, Barcola a signé un triplé avec des buts inscrits aux 24e, 37e et 66e minutes. Ses déplacements sans ballon ont été de classe mondiale et sa finition, d’une précision irréprochable, justifiant l’immense confiance que son entraîneur place en son talent.

    Rio Ngumoha : 6/10

    Il a montré à plusieurs reprises l’étendue de ses qualités techniques sur le côté. Sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive, il a contraint les pistons du LASK à rester bas pendant une grande partie de la première heure, avant d’être remplacé en fin de match.

    Lewis Koumas : 8/10

    Une prestation très productive pour le jeune attaquant. Il a délivré la passe décisive sur le premier but de Barcola à la 24e minute, puis a fait preuve d’un bel instinct pour marquer à son tour à la 72e, concluant une action initiée par Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Virgil van Dijk : 5/10

    Entré à la 62e minute pour apporter son expérience et son leadership, il a vu Liverpool encaisser trois buts pendant sa présence sur le terrain.

    Joe Gomez : 5/10

    Entré à la 62e minute. Comme Van Dijk, il a peiné à s’adapter au jeu soudainement plus direct du LASK, qui a marqué trois fois dans la dernière demi-heure.

    Victor Munoz : 6/10

    Entré à la 73e minute, il a apporté de la fraîcheur et aidé à préserver le résultat jusqu’au terme d’une fin de match frénétique.

    Alexis Mac Allister : non noté

    Entré à la 85e minute. Trop peu de temps pour influer sur la physionomie tactique du match.

    Luke Chambers : non noté

    Entré à la 85e minute pour renforcer le côté gauche.

    Andoni Iraola : 7/10

    Le dispositif offensif d’Iraola a été irréprochable, comme en témoignent les six buts et les 25 tirs. Ses changements en seconde période ont toutefois semblé perturber l’équilibre défensif, transformant un succès qui s’annonçait tranquille en un match inutilement chaotique et riche en buts. Reste que prendre trois points et inscrire six buts à l’extérieur en Europe, c’est du travail bien fait.

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