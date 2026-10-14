Notes des joueurs de Liverpool face au LASK : Bradley Barcola brille dans un match fou à neuf buts

Liverpool a décroché une victoire spectaculaire 6-3 face au LASK lors de leur rencontre de phase de groupes de la Ligue des champions, un match marqué par une attaque d’une efficacité redoutable et une étonnante fragilité défensive.

Liverpool a totalement maîtrisé la première période et menait 3-0 à la pause. La fluidité de la ligne d’attaque d’Andoni Iraola a mis l’équipe autrichienne en difficulté : les visiteurs ont facilement exploité les espaces entre les lignes, se procurant 25 tirs au total pour une valeur de buts attendus (xG) de 3,37.

La seconde période a tourné à une succession de transitions digne d’un match de basket. Liverpool a inscrit trois buts supplémentaires, mais a aussi encaissé trois buts face à une équipe du LASK tenace, qui a refusé de baisser les bras. Des problèmes d’organisation défensive sont apparus à mesure que le jeu s’étirait, notamment après une série de changements en seconde période. La qualité individuelle des attaquants de Liverpool a toutefois fini par faire la différence face à l’équipe hôte, permettant au club de Premier League de conserver son bilan parfait en ce début de campagne européenne.

GOAL note les joueurs de Liverpool après leur prestation à la Raiffeisen Arena...