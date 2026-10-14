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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool face au LASK : Bradley Barcola brille dans un match à suspense chaotique à neuf buts

Player ratings
Liverpool
FEATURES
LASK vs Liverpool
LASK
Ligue des Champions
B. Barcola

Liverpool s’est imposé 6-3 face au LASK en Autriche, au terme d’un match de Ligue des champions chaotique, grâce à un triplé de Bradley Barcola. Malgré une première période dominée, des erreurs défensives après la pause ont brièvement permis à l’équipe locale de revenir dans le match.

Liverpool a décroché une victoire spectaculaire 6-3 face au LASK lors de son match de phase de groupes de la Ligue des champions, marqué par son efficacité offensive et une surprenante fragilité défensive.

Liverpool a pris le contrôle de la rencontre dès la première période, menant 3-0 à la pause. La fluidité de la ligne d’attaque d’Andoni Iraola a posé trop de problèmes à l’équipe autrichienne : les visiteurs ont exploité avec aisance les espaces entre les lignes, pour un total de 25 tirs et une valeur de buts attendus (xG) de 3,37.

La seconde période s’est transformée en une succession de transitions, à la manière d’un match de basket. Liverpool a inscrit trois buts supplémentaires, mais un LASK combatif, qui a refusé de baisser les bras, a également trouvé la faille à trois reprises. À mesure que le match s’étirait, des problèmes dans l’organisation défensive de Liverpool sont apparus, notamment après une série de changements en seconde période. La qualité individuelle des attaquants de Liverpool a toutefois fini par submerger l’équipe locale, permettant au club de Premier League de conserver son bilan parfait en ce début de campagne européenne.

GOAL note les joueurs de Liverpool à la Raiffeisen Arena...

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker - 5/10 :

    Une soirée inhabituellement chargée pour le Brésilien malgré le score. Il ne pouvait pas faire grand-chose face au nombre de buts encaissés en seconde période, mais ne pas avoir préservé sa cage inviolée le frustrera. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt, LASK s’étant montré très efficace sur ses quatre tirs cadrés.

    Jeremie Frimpong - 9/10 :

    Une prestation de très haut niveau au poste de latéral moderne. Constamment disponible sur la droite, Frimpong a délivré les passes décisives sur le troisième but de Bradley Barcola (66e) et sur celui de Lewis Koumas (72e). Il a également marqué à la 51e minute, au terme d’un match marqué par ses dédoublements à haute intensité.

    Jeremy Jacquet - 6/10 :

    Remplacé après 62 minutes, Jacquet a apporté suffisamment de solidité en première période, mais faisait partie d’une défense qui a commencé à se désorganiser lorsque LASK a haussé le rythme. Son placement était globalement juste avant que le match ne devienne une succession de transitions.

    Ronald Araujo - 7/10 :

    Il a ouvert le score à la 22e minute d’une tête sur corner. Araujo a dominé dans les airs pendant ses 62 minutes sur le terrain, avant d’être remplacé par Virgil van Dijk en seconde période.

    Kostas Tsimikas - 7/10 :

    Capitaine de l’équipe, Tsimikas a montré l’exemple en première période en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Ronald Araujo à la 22e minute. Il a également joué un rôle déterminant dans le cinquième but, même s’il a été très sollicité défensivement lorsque Flecker a commencé à trouver des espaces en fin de match.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Milieu de terrain

    Trey Nyoni : 6/10

    Une prestation disciplinée du jeune joueur, qui s’est attaché à faire circuler le ballon et à protéger sa défense. Il a disputé 85 minutes, faisant preuve de maturité dans ses passes, même s’il a parfois été pris de vitesse lors du regain de forme de LASK en seconde période.

    Ryan Gravenberch : 7/10

    Gravenberch a bien exploité ses qualités physiques pour faire progresser le ballon d’une zone du terrain à l’autre. Il a joué un rôle essentiel dans la transition entre la défense et l’attaque, aidant Liverpool à conserver 62 % de possession et à maintenir la pression sur la défense à cinq de LASK.

    Florian Wirtz : 8/10

    Le principal créateur de jeu dans l’entrejeu de Liverpool. Wirtz a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Barcola à la 37e minute et a été au cœur de chaque mouvement vers l’avant. Sa capacité à se retourner dans les petits espaces a dicté le rythme lors des temps forts de Liverpool.

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Attaque

    Bradley Barcola - 10/10 :

    Une prestation parfaite de l’attaquant. Inarrêtable, Barcola a inscrit un triplé avec des buts aux 24e, 37e et 66e minutes. Ses déplacements sans ballon ont été de classe mondiale et sa précision devant le but, sans faille, justifiant l’immense confiance que son entraîneur place en son talent.

    Rio Ngumoha - 6/10 :

    Il a montré à plusieurs reprises l’étendue de sa technique sur le côté. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, sa présence a contraint les pistons du LASK à rester bas pendant une bonne partie de la première heure, avant son remplacement en fin de match.

    Lewis Koumas - 8/10 :

    Une prestation très productive pour le jeune attaquant. Il a délivré la passe décisive sur le premier but de Barcola à la 24e minute, puis a fait preuve d’un excellent instinct pour marquer lui-même à la 72e, concluant une action lancée par Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Virgil van Dijk - 5/10 :

    Entré à la 62e minute pour apporter son expérience, il a toutefois été sur le terrain pendant une période où Liverpool a encaissé trois buts.

    Joe Gomez - 5/10 :

    Entré à la 62e minute. Comme Van Dijk, il a peiné à s’adapter au jeu soudainement plus direct du LASK, qui a marqué trois fois dans la dernière demi-heure.

    Victor Munoz - 6/10 :

    Entré à la 73e minute. Il a apporté de la fraîcheur et aidé à préserver le résultat dans une fin de match frénétique.

    Alexis Mac Allister - non noté :

    Entré à la 85e minute. Trop peu de temps pour peser sur le déroulement tactique du match.

    Luke Chambers - non noté :

    Entré à la 85e minute pour renforcer le côté gauche.

    Andoni Iraola - 7/10 :

    Le dispositif offensif d’Iraola a été irréprochable, comme en témoignent les six buts et les 25 tirs. Ses changements en seconde période ont toutefois semblé perturber l’équilibre défensif, transformant une victoire qui s’annonçait tranquille en un duel offensif inutilement chaotique. Reste que trois points et six buts inscrits à l’extérieur en Europe constituent un travail bien fait.

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