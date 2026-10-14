Liverpool a décroché une victoire spectaculaire 6-3 face au LASK lors de son match de phase de groupes de la Ligue des champions, marqué par son efficacité offensive et une surprenante fragilité défensive.

Liverpool a pris le contrôle de la rencontre dès la première période, menant 3-0 à la pause. La fluidité de la ligne d’attaque d’Andoni Iraola a posé trop de problèmes à l’équipe autrichienne : les visiteurs ont exploité avec aisance les espaces entre les lignes, pour un total de 25 tirs et une valeur de buts attendus (xG) de 3,37.

La seconde période s’est transformée en une succession de transitions, à la manière d’un match de basket. Liverpool a inscrit trois buts supplémentaires, mais un LASK combatif, qui a refusé de baisser les bras, a également trouvé la faille à trois reprises. À mesure que le match s’étirait, des problèmes dans l’organisation défensive de Liverpool sont apparus, notamment après une série de changements en seconde période. La qualité individuelle des attaquants de Liverpool a toutefois fini par submerger l’équipe locale, permettant au club de Premier League de conserver son bilan parfait en ce début de campagne européenne.

GOAL note les joueurs de Liverpool à la Raiffeisen Arena...