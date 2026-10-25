L’Inter a arraché une victoire époustouflante 2-1 face à la Fiorentina dans un match illustrant l’imprévisibilité tactique de la Serie A. Pendant une grande partie de la rencontre, le club milanais a dominé les débats, avec 63 % de possession et 33 tirs au total. Mais il a manqué d’efficacité pour percer le bloc résistant de la Fiorentina en première période et a regagné les vestiaires sur le score de 0-0 malgré sa domination territoriale.

La seconde période a pris une tout autre tournure lorsque Jimenez a fait taire le public local à la 65e minute d’une frappe puissante que le gardien de l’Inter, Ivan Provedel, n’a pas pu atteindre.

Alors que le temps additionnel débutait, l’Inter semblait promis à sa première défaite de la saison. Mais Thuram a égalisé à la 91e minute sur une passe décisive d’Andy Diouf. Entré en jeu, Piotr Zielinski a ensuite conclu ce renversement de situation à la 98e minute en transformant sereinement un penalty pour offrir les trois points à son équipe.

GOAL note les joueurs de l’Inter Milan au Stadio Giuseppe Meazza...