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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
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Notes des joueurs de l’Inter face à la Fiorentina : Marcus Thuram et Piotr Zielinski déclenchent une incroyable remontée en fin de match

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Inter vs Fiorentina
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Serie A

L’Inter a arraché une victoire spectaculaire 2-1 contre la Fiorentina au Giuseppe Meazza grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel. Après l’ouverture du score surprise d’Alex Jimenez pour les visiteurs, Marcus Thuram et Piotr Zielinski ont marqué en fin de match pour préserver le début de saison sans défaite de l’équipe à domicile.

L’Inter a arraché une victoire époustouflante 2-1 face à la Fiorentina dans un match illustrant l’imprévisibilité tactique de la Serie A. Pendant une grande partie de la rencontre, le club milanais a dominé les débats, avec 63 % de possession et 33 tirs au total. Mais il a manqué d’efficacité pour percer le bloc résistant de la Fiorentina en première période et a regagné les vestiaires sur le score de 0-0 malgré sa domination territoriale.

La seconde période a pris une tout autre tournure lorsque Jimenez a fait taire le public local à la 65e minute d’une frappe puissante que le gardien de l’Inter, Ivan Provedel, n’a pas pu atteindre.

Alors que le temps additionnel débutait, l’Inter semblait promis à sa première défaite de la saison. Mais Thuram a égalisé à la 91e minute sur une passe décisive d’Andy Diouf. Entré en jeu, Piotr Zielinski a ensuite conclu ce renversement de situation à la 98e minute en transformant sereinement un penalty pour offrir les trois points à son équipe.

GOAL note les joueurs de l’Inter Milan au Stadio Giuseppe Meazza...

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Ivan Provedel - 6/10 :

    Pour ses débuts avec le club, Provedel a passé un après-midi relativement tranquille compte tenu de la domination de l'Inter, n'effectuant qu'un seul arrêt. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but de Jimenez, inscrit sur l'un des deux seuls tirs cadrés auxquels il a dû faire face. Précis dans ses relances, il a aidé l'Inter à construire depuis l'arrière.

    Yann Bisseck - 6,5/10 :

    Bisseck a fait valoir sa puissance physique et sa vitesse de repli. S'il a parfois été pris de court par les déplacements des attaquants de la Fiorentina lors de la transition qui a mené à l'ouverture du score, son placement a globalement aidé l'Inter à maintenir la pression dans le dernier tiers du terrain.

    Manuel Akanji - 7/10 :

    Akanji a été le principal organisateur de la défense à trois, montant souvent au milieu de terrain pour créer des supériorités numériques. Dominateur dans les airs, il a veillé à contenir la plupart des contre-attaques de la Fiorentina, contribuant à maintenir la ligne défensive de son équipe haut sur le terrain.

    Alessandro Bastoni - 7/10 :

    L'international italien a fait preuve de sa créativité habituelle sur le côté gauche de la défense avant d'être remplacé à la 78e minute. Ses passes diagonales ont également constitué une menace constante.

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    Milieu de terrain

    Andy Diouf - 8/10 :

    Diouf a sans doute été le joueur le plus influent de l'Inter dans les dernières minutes. Il a délivré la passe décisive sur l'égalisation de Thuram à la 91e minute. Son énergie dans l'entrejeu a été cruciale, et il a largement contribué à la domination de l'Inter au milieu de terrain grâce à un volume de jeu supérieur.

    Nicolo Barella - 6,5/10 :

    Le capitaine a affiché son intensité habituelle, mais a peiné à trouver la passe décisive face à un milieu de la Fiorentina très dense. Il s'est dépensé sans compter pendant 85 minutes, aidant son équipe à faire circuler le ballon, même s'il n'a pas représenté sa menace habituelle devant le but.

    Hakan Calhanoglu - 7/10 :

    Véritable métronome de l'équipe, Calhanoglu a été au cœur du jeu de l'Inter. Il a joué un rôle central dans les 63 % de possession de son équipe, avant de sortir à la 78e minute, Cristian Chivu cherchant des solutions offensives plus directes pour revenir au score.

    Henrikh Mkhitaryan - 6/10 :

    Une prestation quelque peu effacée du vétéran. Si sa qualité technique était visible dans les petits espaces, il n'a pas réussi à franchir régulièrement les lignes de la Fiorentina et a été remplacé lors du triple changement à la 78e minute.

    Carlos Augusto - 6,5/10 :

    Augusto a apporté de la largeur et constitué une solution constante sur le flanc. Appliqué dans ses tâches défensives, il a cherché à dédoubler dès que possible, mais ses derniers ballons ont souvent été interceptés dans une surface de réparation de la Fiorentina encombrée.

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    Attaque

    Marcus Thuram - 8/10 :

    Thuram a une nouvelle fois montré pourquoi il est indispensable à l’Inter. Malgré les difficultés de son équipe pendant 90 minutes, il est resté vif et a inscrit le but crucial de l’égalisation à la 91e minute. Son déplacement a également provoqué une faute d’un joueur de la Fiorentina, permettant à l’Inter d’obtenir un penalty dans les derniers instants.

    Francesco Pio Esposito - 5,5/10 :

    Le jeune attaquant a eu du mal à peser sur le match et est resté isolé pendant de longues périodes. Il a été remplacé à la 64e minute par Ange-Yoan Bonny, juste avant que la Fiorentina ne prenne l’avantage.

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    Remplaçants et entraîneur

    Ange-Yoan Bonny - 6/10 :

    Entré à la 64e minute, il a apporté un profil physique différent en attaque. S’il n’a pas marqué, sa présence a mobilisé les défenseurs et libéré des espaces pour les exploits de Thuram en fin de match.

    Federico Dimarco - 6,5/10 :

    Entré à la 78e minute, il a immédiatement mis la Fiorentina en difficulté grâce à sa qualité de centre. Il a contribué à maintenir la pression qui a conduit aux deux buts inscrits dans le temps additionnel.

    Piotr Zielinski - 8/10 :

    Le joker décisif par excellence. Entré à la 78e minute, il a gardé son sang-froid sous une immense pression pour transformer, à la 98e minute, le penalty qui a donné la victoire à l’Inter.

    Petar Sucic - 6/10 :

    Il a remplacé Mkhitaryan à la 78e minute et apporté de la fraîcheur au milieu de terrain, permettant à l’Inter de maintenir son pressing haut lors de l’assaut final.

    Matteo Lavelli - non noté :

    Entré à la 85e minute à la place de Barella pour renforcer l’attaque, il a eu peu de temps pour peser sur le jeu, mais a participé à la dernière poussée victorieuse.

    Cristian Chivu - 7,5/10 :

    Chivu a fait preuve d’une grande audace tactique avec son triple changement à la 78e minute. Les entrées de Zielinski et Dimarco ont complètement inversé la dynamique. Malgré le manque d’efficacité de son équipe, qui a tenté 33 tirs, sa gestion de la fin de match a permis à l’Inter de trouver le moyen de gagner.

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