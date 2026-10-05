Notes des Bleus face à la Belgique : Michael Olise et Desire Doue inspirent une superbe remontée en fin de match

Pendant 77 minutes, il a semblé que la Belgique de Mark van Bommel était en passe de s’assurer une victoire disciplinée à l’extérieur après l’ouverture du score de Dodi Lukebakio en première période. Les Bleus ont eu du mal à faire sauter le bloc belge compact, malgré 61 % de possession et un total d’expected goals (xG) de 2,38. Le paysage tactique a nettement changé dans le dernier quart du match, la supériorité physique de la France et la profondeur de son banc finissant par faire la différence face à une arrière-garde belge de plus en plus émoussée.
Le renversement de situation a été tout simplement extraordinaire, lancé par l’entrée en jeu de plusieurs jeunes à très fort potentiel. Entre la 77e minute et le coup de sifflet final dans le temps additionnel, la France est passée d’un retard de 0-1 à un succès 4-1. Le réalisme dans la finition en fin de match a reflété une rencontre où la France a fini par submerger son adversaire par le simple volume, terminant avec 24 tirs au total, dont 9 cadrés, contre seulement 5 tentatives au total pour les visiteurs.