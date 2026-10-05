Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des Bleus face à la Belgique : Michael Olise et Desire Doue inspirent une superbe remontée en fin de match

France
Belgique
France vs Belgique
UEFA Nations League A

La France a produit une remarquable offensive finale au Stade de France pour s’imposer 4-1 contre la Belgique en Ligue des nations. Menée pendant la majeure partie du match, l’équipe de Zinedine Zidane a marqué quatre fois dans les 14 dernières minutes pour submerger les visiteurs.

Pendant 77 minutes, il a semblé que la Belgique de Mark van Bommel était en passe de s’assurer une victoire disciplinée à l’extérieur après l’ouverture du score de Dodi Lukebakio en première période. Les Bleus ont eu du mal à faire sauter le bloc belge compact, malgré 61 % de possession et un total d’expected goals (xG) de 2,38. Le paysage tactique a nettement changé dans le dernier quart du match, la supériorité physique de la France et la profondeur de son banc finissant par faire la différence face à une arrière-garde belge de plus en plus émoussée.

Le renversement de situation a été tout simplement extraordinaire, lancé par l’entrée en jeu de plusieurs jeunes à très fort potentiel. Entre la 77e minute et le coup de sifflet final dans le temps additionnel, la France est passée d’un retard de 0-1 à un succès 4-1. Le réalisme dans la finition en fin de match a reflété une rencontre où la France a fini par submerger son adversaire par le simple volume, terminant avec 24 tirs au total, dont 9 cadrés, contre seulement 5 tentatives au total pour les visiteurs.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Gardien de but et défense

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes a eu très peu à faire pendant la majeure partie de la soirée, la Belgique se concentrant sur les transitions défensives. Il n'a guère été fautif sur l'ouverture du score de Lukebakio à la 35e minute, bien conclue. Il a réalisé un arrêt et affiché une relance correcte, réussissant une part convenable de ses passes alors que la France repartait de derrière.

    Leny Yoro - 7/10

    Des débuts pleins de sang-froid pour le jeune défenseur central. Yoro a mis en avant sa vitesse de récupération à plusieurs reprises pour museler Romelu Lukaku et a joué un rôle clé dans la domination française dans les duels aériens, remportant son lot de duels alors que l'équipe n'a concédé que deux tirs cadrés à la Belgique sur l'ensemble du match.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Une présence solide, sans être spectaculaire, dans la ligne défensive pendant les 90 minutes. Lacroix a aidé à maintenir un bloc haut qui a étouffé le jeu, même si l'unité défensive a été momentanément prise à défaut sur le but belge. Il a apporté une présence physique nécessaire pour répondre aux options directes de la Belgique.

    Jules Kounde - 7/10

    Aligné dans son rôle habituel d'arrière droit, Kounde a constamment offert une solution dans le dernier tiers. Si ses centres ont parfois manqué de précision, son placement a aidé la France à conserver 61 % de possession, et il a fait preuve de suffisamment de discipline pour que Dodi Moreira ne trouve que très peu de réussite sur son côté.

    Andy Diouf - 6/10

    Occupant le côté gauche de la défense, Diouf a apporté de l'équilibre, mais a été moins impliqué dans le dernier tiers que Kounde. Il s'est bien acquitté de ses tâches défensives et a fait partie d'un bloc qui a limité la Belgique à aucune contre-attaque notable pendant les 90 minutes.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Milieu de terrain

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Le principal chef d’orchestre de l’entrejeu. Camavinga a été essentiel pour faire circuler le ballon et permettre à la France de rester à l’attaque. Sa capacité à casser les lignes par ses passes a été essentielle pour maintenir la pression, même lorsque le score semblait sombre. Il a été remplacé en fin de match par Rabiot après une prestation qui l’a vu dominer la zone centrale.

    Manu Kone - 6/10

    Kone a apporté l’impact nécessaire au milieu de terrain, mais a eu du mal à trouver la passe décisive face au bloc bas de la Belgique. Il a été remplacé juste après l’heure de jeu, Zidane cherchant davantage de créativité pour renverser ce retard d’un but.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Une performance discrète du meneur de jeu, qui a eu du mal à trouver des espaces entre les lignes belges. Il a fait partie du double changement à la 60e minute qui a finalement ouvert la voie à la remontée française, l’état du match exigeant un profil d’attaquant différent.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Attaque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitaine de l’équipe, Dembele a été une source de frustration pour le public local. Il a tenté de nombreux dribbles, mais a souvent manqué de justesse dans le dernier geste face à un Timothy Castagne discipliné. Il a été remplacé à la 60e minute, sans avoir inscrit de but ni délivré de passe décisive.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola a montré par séquences son accélération caractéristique, mais il a souvent été pris à deux par la défense belge. Il a réussi plusieurs dribbles, mais n’a pas réussi à percer la ligne des visiteurs avant d’être remplacé par Desire Doue à la 72e minute.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Chargé d’occuper la pointe, Lepaul s’est retrouvé isolé pendant de longues séquences. Si ses déplacements ont aidé à étirer la charnière centrale belge, il a manqué de munitions pour réellement inquiéter Vandevoordt durant sa présence sur la pelouse.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Desire Doue - 9/10

    Le détonateur. Entré à la 72e minute, Doue a renversé le match. Il a inscrit l’égalisation à la 77e minute avant de se muer en passeur, en offrant à Michael Olise les troisième et quatrième buts de la France. Une entrée en jeu au plus haut niveau.

    Michael Olise - 9/10

    Olise a été sensationnel après son entrée à la 60e minute. Il a délivré la passe décisive pour le but de Rayan Cherki, qui a permis de porter le score à 2-1, avant d’inscrire lui-même deux buts aux 88e et 91e minutes pour sceller le résultat. Sa vision du jeu et son exécution ont été de classe mondiale.

    Rayan Cherki - 8/10

    Un autre remplacement décisif. Cherki a inscrit le but crucial qui a donné l’avantage à la 81e minute, en faisant preuve d’un grand sang-froid. Sa qualité technique dans les petits espaces était exactement ce qui avait manqué à la France pendant la première heure du match.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    A remplacé Kone à la 61e minute et a joué un rôle clé sur le premier but, en délivrant la passe décisive pour permettre à Doue d’égaliser. Son énergie a aidé à faire basculer la dynamique en faveur de la France.

    Adrien Rabiot - N/A

    Entré à la 88e minute à la place de Camavinga pour sécuriser le résultat.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Un triomphe tactique. Alors que le onze de départ était en difficulté, les changements de Zidane ont été parfaitement sentis et exécutés. Ayant reconnu le besoin d’un éclair individuel pour débloquer la situation, ses entrées de Doue, Olise et Cherki ont transformé une défaite qui se profilait en victoire éclatante.