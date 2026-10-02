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Khaled Mahmoud
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Notes de l’Italie face à la France : Alessandro Bastoni mène la révolte des Azzurri à Paris

France
Italie
UEFA Nations League A
France vs Italie

L’Italie a obtenu un match nul 1-1 plein de résilience face à la France au Stade de France, après avoir réagi à l’ouverture du score de Michael Olise. Une performance de haut niveau d’Alessandro Bastoni a permis à l’Italie de repartir avec un point après que le défenseur a effacé son retard.

L’Italie a livré une prestation d’une grande discipline tactique pour arracher un match nul 1-1 face à la France en Ligue des nations de l’UEFA. Dans une rencontre marquée par l’opposition entre la maîtrise territoriale et l’efficacité dans les moments décisifs, l’équipe de Roberto Mancini a résisté à une forte pression au début de la seconde période, quand Olise a ouvert le score à la 55e minute. Malgré une possession inférieure, avec seulement 35 % du ballon au coup de sifflet final, la Nazionale est restée solide dans sa structure, limitant pendant une grande partie de la première période les occasions franches d’une attaque française pleine de stars.

Le tournant est intervenu à la 68e minute, lorsque Bastoni s’est projeté vers l’avant pour égaliser, récompensant la persévérance italienne. Le match est devenu de plus en plus haché au fil des minutes, la France terminant finalement à dix après le deuxième carton jaune de Dayot Upamecano en fin de rencontre. Si l’Italie n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire contre des hôtes réduits à dix, le duel des buts attendus (xG), 1,56 à 1,15 en faveur des Italiens, laisse penser qu’elle a été l’équipe la plus dangereuse malgré la domination française dans la possession.

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    Gardien et défense

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Le capitaine a été une présence rassurante tout au long du match, réalisant un total de sept arrêts pour maintenir l’Italie dans le coup. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe d’Olise à la 55e minute, son placement et sa prise de balle ont été irréprochables alors que la France a bombardé son but avec 18 tirs au total.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Une vraie performance de protagoniste pour le joueur de l’Inter Milan. Non seulement il a inscrit l’égalisation cruciale à la 68e minute, mais il a aussi dirigé la ligne défensive avec 18 dégagements et 9 interceptions. Il a bien reçu un carton jaune dans le temps additionnel, mais son impact global a été indéniable.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Calafiori a excellé dans son rôle défensif progressif, montant souvent au milieu de terrain pour perturber les transitions françaises. Il a fait partie d’une arrière-garde qui a tenu bon sous une pression intense, aidant l’Italie à conserver sa structure alors que la France a contrôlé 65 % de la possession.

    Michael Kayode - 6/10

    Chargé de contenir le dangereux côté gauche français, Kayode a vécu une soirée compliquée sur le plan défensif, mais a affiché une grande énergie. Il a contribué aux 18 dégagements réalisés par l’équipe italienne avant que le match ne s’ouvre dans les derniers instants.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Scalvini a affiché une maturité au-delà de son âge, apportant une excellente couverture aérienne et une très bonne lecture du jeu. Sa présence a offert plus de liberté à Bastoni pour se projeter en attaque, ce qui a fini par mener au but égalisateur.

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    Milieu de terrain

    Sandro Tonali - 6/10

    Tonali a été efficace dans un match où l’Italie a passé une grande partie du temps à courir après le ballon. Il s’est concentré sur le maintien du rideau défensif avant d’être remplacé à la 62e minute, alors que Mancini cherchait à apporter du sang neuf au milieu de terrain.

    Davide Frattesi - 6/10

    Frattesi a eu du mal à exercer son influence habituelle de buteur depuis le milieu de terrain en raison du bloc bas de l’Italie, mais son activité a été essentielle. Il a couvert beaucoup de terrain pour presser les créateurs français avant de sortir à la 80e minute.

    Nicolo Fagioli - 5/10

    Une soirée difficile pour Fagioli, qui a eu du mal à dicter le tempo face à un trio français physique. Il a été averti à la 54e minute, quelques instants avant que la France ne prenne l’avantage, et a finalement été remplacé dans la dernière minute du temps réglementaire.

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    Attaque

    Francesco Esposito - 6/10

    Esposito a travaillé sans relâche dans un rôle ingrat, souvent isolé comme seule solution devant. Il n’a cadré aucun tir avant d’être remplacé par Barella juste après l’heure de jeu, lorsque l’Italie a modifié son dispositif tactique.

    Salvatore Esposito - 6/10

    À l’image de son homonyme, Salvatore a eu du mal à être servi. Il a contribué au travail défensif, en pressant de l’avant jusqu’à son remplacement à la 80e minute, alors que l’Italie courait après le score.

    Moise Kean - 6/10

    Kean a utilisé son impact physique pour conserver le ballon et offrir un soulagement constant à la défense, même s’il a manqué d’occasions franches face au but. Il a livré une prestation éprouvante pendant l’intégralité des 90 minutes face à Upamecano et Kalulu, menant un combat permanent contre l’arrière-garde française.

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    Remplaçants et entraîneur

    Nicolo Barella - 7/10

    Entré en jeu à la 62e minute, il a immédiatement amélioré la conservation du ballon de l’Italie. Son entrée a coïncidé avec le meilleur temps fort de l’Italie dans le match et le but égalisateur.

    Antonio Vergara - 5/10

    Entré en jeu à la 62e minute, Vergara a eu du mal à se mettre au rythme du match. Il a reçu un carton jaune à la 82e minute et a eu des difficultés à peser sur les transitions offensives.

    Daniel Maldini - 6/10

    Entré pour les 10 dernières minutes, plus le temps additionnel. Il a apporté de la fraîcheur et a aidé l’Italie à conserver le ballon dans le dernier tiers après le carton rouge français.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Entrée tardive à la 80e minute pour solidifier le milieu de terrain. Il a bien rempli ses tâches défensives alors que l’Italie a préservé le match nul.

    Gianluca Scamacca - N/A

    Entré en jeu à la 90e minute. Trop peu de temps pour avoir un impact significatif.

    Roberto Mancini - 7/10

    La mise en place tactique de Mancini a été pragmatique, reconnaissant la profondeur supérieure de la France. Sa décision de faire entrer Barella peu après avoir été mené a été un coup de maître qui a fait basculer la dynamique et conduit à l’égalisation.

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