L’Italie a livré une prestation d’une grande discipline tactique pour arracher un match nul 1-1 face à la France en Ligue des nations de l’UEFA. Dans une rencontre marquée par l’opposition entre la maîtrise territoriale et l’efficacité dans les moments décisifs, l’équipe de Roberto Mancini a résisté à une forte pression au début de la seconde période, quand Olise a ouvert le score à la 55e minute. Malgré une possession inférieure, avec seulement 35 % du ballon au coup de sifflet final, la Nazionale est restée solide dans sa structure, limitant pendant une grande partie de la première période les occasions franches d’une attaque française pleine de stars.
Le tournant est intervenu à la 68e minute, lorsque Bastoni s’est projeté vers l’avant pour égaliser, récompensant la persévérance italienne. Le match est devenu de plus en plus haché au fil des minutes, la France terminant finalement à dix après le deuxième carton jaune de Dayot Upamecano en fin de rencontre. Si l’Italie n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire contre des hôtes réduits à dix, le duel des buts attendus (xG), 1,56 à 1,15 en faveur des Italiens, laisse penser qu’elle a été l’équipe la plus dangereuse malgré la domination française dans la possession.