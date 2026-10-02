Gianluigi Donnarumma - 7/10

Le capitaine a été une présence rassurante tout au long du match, réalisant un total de sept arrêts pour maintenir l’Italie dans le coup. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe d’Olise à la 55e minute, son placement et sa prise de balle ont été irréprochables alors que la France a bombardé son but avec 18 tirs au total.

Alessandro Bastoni - 8/10

Une vraie performance de protagoniste pour le joueur de l’Inter Milan. Non seulement il a inscrit l’égalisation cruciale à la 68e minute, mais il a aussi dirigé la ligne défensive avec 18 dégagements et 9 interceptions. Il a bien reçu un carton jaune dans le temps additionnel, mais son impact global a été indéniable.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori a excellé dans son rôle défensif progressif, montant souvent au milieu de terrain pour perturber les transitions françaises. Il a fait partie d’une arrière-garde qui a tenu bon sous une pression intense, aidant l’Italie à conserver sa structure alors que la France a contrôlé 65 % de la possession.

Michael Kayode - 6/10

Chargé de contenir le dangereux côté gauche français, Kayode a vécu une soirée compliquée sur le plan défensif, mais a affiché une grande énergie. Il a contribué aux 18 dégagements réalisés par l’équipe italienne avant que le match ne s’ouvre dans les derniers instants.

Giorgio Scalvini - 7/10

Scalvini a affiché une maturité au-delà de son âge, apportant une excellente couverture aérienne et une très bonne lecture du jeu. Sa présence a offert plus de liberté à Bastoni pour se projeter en attaque, ce qui a fini par mener au but égalisateur.