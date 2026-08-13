Nico Gonzalez est à Turin et s’est mis à la disposition de la Juventus, en attendant de connaître les développements du marché des transferts d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival. Pour le joueur né en 1998, séance d’entraînement intense, comme le montre la vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.





L’Argentin, qui revient de vacances après avoir disputé la Coupe du monde, perdue en finale par son Argentine contre l’Espagne, est sous contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2029, mais son objectif est de ne pas rester à la Continassa et son souhait est de retrouver le maillot de l’Atlético de Madrid, club avec lequel il a joué en prêt lors de la saison 2025-2026, avec un bilan de 37 apparitions et 5 buts.



