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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Nico Gonzalez est à Turin : le non à Spalletti, le trésor de guerre que veut la Juventus

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N. Gonzalez

Entre l’Atlético de Madrid et la Juventus, le mercato est toujours au point mort pour l’Argentin

Nico Gonzalez est à Turin et s’est mis à la disposition de la Juventus, en attendant de connaître les développements du marché des transferts d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival. Pour le joueur né en 1998, séance d’entraînement intense, comme le montre la vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.


L’Argentin, qui revient de vacances après avoir disputé la Coupe du monde, perdue en finale par son Argentine contre l’Espagne, est sous contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2029, mais son objectif est de ne pas rester à la Continassa et son souhait est de retrouver le maillot de l’Atlético de Madrid, club avec lequel il a joué en prêt lors de la saison 2025-2026, avec un bilan de 37 apparitions et 5 buts.


  • L’offre et la demande

    L’affaire est connue : l’Atlético a fait en sorte de ne pas atteindre les conditions définies (nombre de matches joués en Liga) avec la Juventus pour l’obligation d’achat à 32 millions, mais aimerait récupérer Nico, en lançant une nouvelle négociation avec la Juve. L’écart entre les deux clubs, à ce jour, reste encore important : face à une offre des Colchoneros de 20 à 22 millions, la Juventus en demande au moins 28 à 30, une conviction renforcée par la bonne Coupe du monde des clubs disputée par l’ailier offensif de la sélection argentine.


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  • Le non à Spalletti et le petit pactole

    C’est dans ce contexte que Spalletti est intervenu, lui qui n’aurait pas été contre l’idée d’avoir Nico Gonzalez à sa disposition, mais face à une prise d’informations du technicien de la Juventus, la position du joueur a été nette : il n’a pas la volonté de retenter l’aventure avec la Juve, après la saison 2024-2025 négative. Le sentiment est qu’il faudra attendre les tout derniers instants du marché pour trouver une solution qui satisfasse toutes les parties concernées : la volonté du joueur et de l’Atlético, et la nécessité pour la Juve de dégager un petit trésor utile pour le marché des arrivées.

  • LA VIDÉO DE L’ENTRAÎNEMENT



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