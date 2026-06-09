Neymar sera-t-il prêt pour la Coupe du monde ? La sélection brésilienne fait le point sur sa blessure

Bonne nouvelle pour la Seleção : la dernière IRM de Neymar a confirmé des progrès encourageants dans la guérison de sa lésion musculaire de grade 2 au mollet droit. Blessé le 17 mai lors d’un match avec Santos, l’attaquant suit scrupuleusement son protocole de rééducation, selon le staff médical de la CBF, qui confirme que le calendrier initial est respecté.

Malgré ces nouvelles encourageantes, la Seleção devrait éviter de précipiter son retour, la priorité restant l’achèvement complet de sa convalescence et de sa préparation physique avant toute reprise de la compétition.