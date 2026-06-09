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Neymar sera-t-il prêt pour la Coupe du monde ? La sélection brésilienne fait le point sur sa blessure
Les résultats de l’IRM sont encourageants pour le Brésil
Bonne nouvelle pour la Seleção : la dernière IRM de Neymar a confirmé des progrès encourageants dans la guérison de sa lésion musculaire de grade 2 au mollet droit. Blessé le 17 mai lors d’un match avec Santos, l’attaquant suit scrupuleusement son protocole de rééducation, selon le staff médical de la CBF, qui confirme que le calendrier initial est respecté.
Malgré ces nouvelles encourageantes, la Seleção devrait éviter de précipiter son retour, la priorité restant l’achèvement complet de sa convalescence et de sa préparation physique avant toute reprise de la compétition.
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La CBF confirme les progrès réalisés dans le domaine de la réhabilitation.
Le staff médical brésilien privilégie la prudence pour éviter tout rebondissement qui pourrait écarter Neymar de la suite de la compétition. Le protocole prévoit d’augmenter progressivement sa charge de travail avant d’envisager un retour sur les terrains. La CBF a fait le point sur la situation du joueur dans un bulletin médical officiel publié à l’issue de l’IRM réalisée lundi.
Le communiqué indiquait : « Le joueur Neymar a passé une IRM ce lundi. L'examen a confirmé de bons progrès dans son traitement, conformes aux prévisions. Il poursuivra le processus de récupération et de préparation physique prévu par le staff médical de l'équipe nationale brésilienne. »
Le Brésil privilégie la remise en forme à long terme plutôt qu'un retour précipité
Bien que la convalescence de Neymar se déroule bien, le match d'ouverture de la phase de groupes du Brésil contre le Maroc devrait arriver trop tôt pour le meneur de jeu. Il ne devrait pas faire partie de la sélection pour ce match, car il poursuit sa rééducation. La stratégie actuelle vise avant tout à garantir que Neymar soit disponible pour la fin de la phase de groupes et, surtout, pour les huitièmes de finale.
Ces prochains jours, il poursuivra un travail physique intensif sous la supervision des médecins de l’équipe. Jusqu’ici cantonné à la salle de musculation et à la physiothérapie, il pourrait bientôt passer à un entraînement individuel sur le terrain si sa convalescence se poursuit comme prévu.
- AFP
La rencontre face à Haïti se présente comme un objectif réaliste.
Le Brésil entamera sa Coupe du monde face au Maroc sans Neymar. Le deuxième match de la phase de groupes, contre Haïti le 20 juin, est actuellement envisagé comme sa date de retour la plus probable. Le staff brésilien espère que le joueur pourra y prendre part afin de retrouver son rythme de compétition avant la dernière rencontre du groupe contre l’Écosse, le 24 juin, et les étapes décisives de la compétition.