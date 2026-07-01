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Neymar ou un 4-2-4 ? Ancelotti hésite avant d’affronter les coéquipiers de Haaland

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
E. Haaland
C. Ancelotti
Neymar
M. Cunha
Vinicius Junior
L. Paqueta
Endrick
Fabinho
Brésil
Norvège
É.-U.
Italie

L’exclusion de la star brésilienne a créé une onde de choc qui déséquilibre l’équipe et met l’entraîneur italien sous pression.

La satisfaction de Carlo Ancelotti, qui alignait enfin le même onze de départ avec le Brésil, a été de courte durée.

Lors de leur unique tentative, ils ont perdu Lucas Paquetá, touché à la cuisse, juste avant la mi-temps de la victoire 2-1 contre le Japon. Ils vont donc devoir travailler davantage pour définir le onze qui défiera la Norvège dimanche au New Jersey, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Danilo Santos est pressenti pour le remplacer, mais d’autres solutions seront évaluées dès la séance d’entraînement de jeudi.


  • Santos constitue le choix le plus pertinent dans un scénario spécifique.

    Pour récupérer de l’effort physique déployé à Houston et du voyage retour, le staff technique a accordé aux joueurs un peu plus de 24 heures de repos. Ils retrouveront l’entraînement mercredi soir.

    Concrètement, trois séances sont prévues avant que l’entraîneur italien ne désigne le nouveau titulaire appelé à remplacer Paquetá. Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli et Endrick figurent parmi les candidats.

    Selon le site Globo, ce choix influencera directement le style de jeu et la tactique. Si Ancelotti décide de conserver le onze victorieux face à Haïti, l’Écosse et le Japon, Danilo Santos apparaît comme l’option la plus cohérente.

    Le milieu de terrain de Botafogo occupe le même poste que Paquetá, est également gaucher et a déjà été testé à ce poste aux côtés de Bruno Guimarães avant la rencontre face à l’Écosse. Il demeure, à ce jour, le candidat le plus en vue pour cette position.

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    • Publicité

  • Autre solution : renforcer le milieu de terrain.

    Il a ajouté : « Si le choix est d’aligner un milieu de terrain plus physique, avec deux sentinelles postées au bord de la surface de réparation, Fabinho et Ederson forment la doublette idéale pour préserver le 4-3-3 aux côtés de Casemiro. Dans ce schéma, Bruno Guimarães hérite alors de la mission cruciale d’animer le jeu et d’alimenter les attaquants. »

    À la mi-temps du match contre le Japon, après la blessure de Lucas Paquetá, Endrick a été choisi pour le remplacer. Dans ce dispositif, le joueur au maillot floqué du n° 19 s’est mué en véritable pivot dans la surface de réparation, tandis que Matheus Cunha a reculé d’un cran pour jouer milieu de terrain, alternant entre les schémas 4-3-3 et 4-2-4. »

    Après la rencontre, Ancelotti a laissé entendre qu’il pourrait reconduire ce schéma, même si les informations en coulisses indiquaient le contraire.

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  • Le changement le plus marquant : Neymar et le 4-2-4

    Le passage à un 4-2-4 devrait surtout se traduire par l’entrée de Gabriel Martinelli. Polyvalent, il peut aussi bien s’installer au milieu de terrain, comme contre Houston, que prendre le couloir gauche, ce qui permettrait à Vinícius de se rapprocher de Matheus Cunha dans une position plus offensive. C’est précisément ce schéma qui avait permis au Brésil de battre le Paraguay en juin dernier, lors d’un match décisif pour la qualification à la Coupe du monde.

    Enfin, la sélection pourrait aligner Neymar en milieu offensif aux côtés de Bruno Guimarães, même si cette solution est jugée peu probable : le staff sait que le numéro 10 n’est pas encore capable de tenir 90 minutes et le réserve comme arme décisive en seconde période.

    Ces options seront soumises à Carlo Ancelotti et à son staff technique dès l’entraînement de jeudi au centre de Columbus Park, dans le New Jersey. Dimanche, la Seleção affrontera la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, au stade de New York-New Jersey.

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