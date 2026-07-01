Neymar ou un 4-2-4 ? Ancelotti hésite avant d’affronter les coéquipiers de Haaland

La satisfaction de Carlo Ancelotti, qui alignait enfin le même onze de départ avec le Brésil, a été de courte durée.

Lors de leur unique tentative, ils ont perdu Lucas Paquetá, touché à la cuisse, juste avant la mi-temps de la victoire 2-1 contre le Japon. Ils vont donc devoir travailler davantage pour définir le onze qui défiera la Norvège dimanche au New Jersey, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Danilo Santos est pressenti pour le remplacer, mais d’autres solutions seront évaluées dès la séance d’entraînement de jeudi.