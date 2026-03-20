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Newcastle s'apprête à débaucher DEUX attaquants de Chelsea lors d'un transfert surprise cet été
Les recrues coûteuses peinent à combler le vide laissé par Isak
Les récentes décisions tactiques consistant à aligner Will Osula et Anthony Gordon en attaque centrale contre Barcelone, alors que Wissa et Woltemade étaient disponibles, ont mis en évidence la nécessité de trouver un nouveau point d'ancrage. Woltemade, arrivé de Stuttgart en août 2025 pour 65 millions de livres sterling (87 millions de dollars), totalise 11 buts en 44 matchs. De son côté, Wissa est arrivé de Brentford l'été dernier pour 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars), mais, après une blessure au genou survenue en début de saison, il n'a inscrit que trois buts en 21 apparitions.
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Deux joueurs de Stamford Bridge dans le viseur
Newcastle s'emploie activement à recruter un nouvel attaquant et s'est tourné vers le duo de Chelsea. Bien que le club ne cherche pas à les recruter tous les deux, Jackson et Delap sont considérés comme des options de grande qualité. Jackson, prêté par Chelsea au Bayern Munich l'été dernier, affiche un bilan régulier avec sept buts en 26 apparitions. De son côté, Delap affiche des statistiques plus modestes, avec deux buts en 31 matchs depuis son arrivée à Chelsea en provenance d'Ipswich Town l'été dernier. Aucun des deux joueurs n'est actuellement assuré d'un avenir à long terme à Stamford Bridge, ce qui fait d'eux des options viables pour un transfert à Newcastle.
Jackson privilégie le temps de jeu en équipe première
Malgré son bilan offensif modeste, l'international sénégalais jouit toujours d'une excellente réputation en Bavière, et il n'est pas exclu que le club lui fasse une nouvelle offre qui lui permettrait de revenir en Allemagne dans un rôle de remplaçant derrière Harry Kane. Toutefois, selon des sources de TEAMtalk, Jackson privilégierait une place de titulaire régulière, ce que Newcastle est bien placé pour lui offrir.
- AFP
Newcastle continue de s'intéresser au potentiel de Delap
En ce qui concerne Delap, Newcastle s'était renseigné sur son transfert l'été dernier et reste convaincu de son « potentiel considérable ». Si Chelsea parvient à recruter de nouveaux renforts offensifs, Delap devrait être mis sur le marché des transferts, et l'intérêt de Newcastle n'a pas faibli.
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