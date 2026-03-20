Newcastle s'emploie activement à recruter un nouvel attaquant et s'est tourné vers le duo de Chelsea. Bien que le club ne cherche pas à les recruter tous les deux, Jackson et Delap sont considérés comme des options de grande qualité. Jackson, prêté par Chelsea au Bayern Munich l'été dernier, affiche un bilan régulier avec sept buts en 26 apparitions. De son côté, Delap affiche des statistiques plus modestes, avec deux buts en 31 matchs depuis son arrivée à Chelsea en provenance d'Ipswich Town l'été dernier. Aucun des deux joueurs n'est actuellement assuré d'un avenir à long terme à Stamford Bridge, ce qui fait d'eux des options viables pour un transfert à Newcastle.



