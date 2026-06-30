La perspective d’une retraite est donc écartée pour le « King ». Les spéculations vont bon train sur sa prochaine destination. Un retour aux Cleveland Cavaliers semble désormais peu probable. En revanche, une réunion spectaculaire avec Stephen Curry et son ancien coéquipier des Lakers, Anthony Davis, chez les Golden State Warriors se dessine.

Selon Kevin O’Connor, spécialiste NBA pour Yahoo, le plan des Dubs serait le suivant : récupérer d’abord AD via un transfert, puis recruter LeBron en tant qu’agent libre.

L’icône locale Draymond Green, qui deviendra agent libre après avoir décliné son option joueur de près de 28 millions de dollars, crée la marge salariale nécessaire pour attirer James. Selon les indiscrétions, Golden State pourrait lui offrir environ 15 millions de dollars.

Le « King » ne signerait certes pas de contrat maximal, mais toucherait tout de même un salaire confortable. Selon Brian Windhorst (ESPN), il n’est pas question que James fasse la moindre concession financière, notamment pour un retour à Cleveland.