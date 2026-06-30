C'est désormais officiel : LeBron James a informé les Lakers de son intention de ne plus porter le maillot « Purple and Gold » la saison prochaine. Il souhaite s'engager avec une autre franchise. Selon l'insider d'ESPN Shams Charania.
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NBA : coup de tonnerre autour de LeBron James ! Le « King » quitte les Lakers de Los Angeles… pour rejoindre Stephen Curry ?
La perspective d’une retraite est donc écartée pour le « King ». Les spéculations vont bon train sur sa prochaine destination. Un retour aux Cleveland Cavaliers semble désormais peu probable. En revanche, une réunion spectaculaire avec Stephen Curry et son ancien coéquipier des Lakers, Anthony Davis, chez les Golden State Warriors se dessine.
Selon Kevin O’Connor, spécialiste NBA pour Yahoo, le plan des Dubs serait le suivant : récupérer d’abord AD via un transfert, puis recruter LeBron en tant qu’agent libre.
L’icône locale Draymond Green, qui deviendra agent libre après avoir décliné son option joueur de près de 28 millions de dollars, crée la marge salariale nécessaire pour attirer James. Selon les indiscrétions, Golden State pourrait lui offrir environ 15 millions de dollars.Le « King » ne signerait certes pas de contrat maximal, mais toucherait tout de même un salaire confortable. Selon Brian Windhorst (ESPN), il n’est pas question que James fasse la moindre concession financière, notamment pour un retour à Cleveland.
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Les Golden State Warriors et leur projet autour d’Anthony Davis et LeBron James
Dès l’été dernier, Golden State aurait déjà tenté de recruter LeBron James, et, en 2024, avant les Jeux olympiques, de nouveaux efforts avaient été déployés pour conclure un accord. Selon l’insider d’ESPN Brian Windhorst, qui a analysé la situation de « King James » il y a quelques semaines : « Si ça ne marche pas avec les Lakers, je me tournerais vers les Warriors. »
Actuellement blessé au ligament croisé, Jimmy Butler ne figurerait plus dans les plans des Warriors au profit d’une véritable « Dream Team ». Pour arracher Davis aux Washington Wizards, « Jimmy Buckets » devrait être expédié en contrepartie vers la capitale. Selon O’Connor, d’autres choix de draft seraient également nécessaires pour finaliser l’opération. Les Dubs disposent de deux futurs choix de premier tour et de quatre échanges de choix potentiels qu’ils pourraient inclure dans un éventuel échange.
Lundi soir (heure d’Europe centrale), l’agent de Butler, Bernie Lee, s’est exprimé sur ESPN et a publié un communiqué pour écarter toute idée de départ : « Les Warriors soutiennent résolument Jimmy dans sa rééducation afin qu’il puisse revenir sur le terrain et aider l’équipe à remporter un titre. (...) Jimmy est entièrement concentré sur cet objectif et souhaite apporter sa contribution – et ce sera le cas chez les Warriors. »
Reste à savoir si les Wizards, qui ont récemment prolongé Trae Young et drafté le prodige AJ Dybantsa, accepteront de se séparer de Davis. Après des années passées dans le bas du classement de la Conférence Est, la franchise de l’entraîneur Brian Keefe semble enfin prête pour les play-offs. C’est d’ailleurs pour cette raison que Young et Davis avaient été recrutés en début d’année.