Lors de la huitième journée de Serie A, le Napoli de Massimiliano Allegri reçoit au stade Maradona la Roma de Gian Piero Gasperini, dans un match déjà crucial pour le classement. La Roma, toujours invaincue (5 victoires et 2 matches nuls), compte 17 points et reste pleinement dans la course au titre, tandis que le Napoli n’en compte que 10 (3 victoires, un match nul et pas moins de 3 défaites). Les deux équipes restent sur une victoire en Ligue des champions cette semaine, le Napoli face au Bodo/Glimt et la Roma contre le Slovan Bratislava. Coup d’envoi à 18 h : Colombo arbitrera la rencontre, avec Aureliano à la VAR.
NAPOLI-ROMA
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