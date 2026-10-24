NAPOLI (3-4-2-1) : Meret ; Rrahmani, Marin, Badiashile ; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola ; McTominay, Politano ; Hojlund. Entr. : Allegri.

ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley ; Soulé, Mora ; Malen. Entr. : Gasperini.





ARBITRE : Colombo

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EXPULSÉS :